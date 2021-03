Valachová (ČSSD): Budeme mít opravdu naočkovány k polovině dubna všechny učitelky?

reklama

Děkuji. Pane předsedající, kolegové, kolegyně, pane ministře, bezpečný návrat dětí, žáků a studentů do škol není nic nového, bavíme se tady o tom rok v různých opakováních.

Ke školskému výboru v návaznosti na rozpravu. Školský výbor požaduje zpracování konkrétních scénářů pro, řekněme, kritický vývoj epidemie, stabilní vývoj epidemie a optimistický vývoj epidemie od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy od poloviny listopadu. Od poloviny listopadu. Takže asi se shodneme na tom, že kdyby to bylo zpracováno a hotovo, to znamená, ty činy byly hotovy, tak se tady nemusíme scházet opakovaně a diskutovat. Musím říct, že mě absolutně, prostřednictvím předsedajícího, nezajímají půtky ministra školství s premiérem, opravdu mě to nezajímá. Co mě ovšem zajímá, proč tyto tři scénáře nemáme. Nejde o to, že bychom chtěli snad po ministrovi školství, aby jako jediný na této planetě věděl, kdy skončíme boj s virem. To samozřejmě vědět nemůže a nikdo to po něm nechce. Ale co po něm máme právo žádat, a mají právo žádat rodiče dětí v této zemi, je to, jak on jako ten, kdo za to zodpovídá a je za to placen, vidí právo na vzdělání dětí v těchto třech situacích - kritická, stabilní, optimistická. A co se s právem na vzdělání dětí děje a jak tomu budeme čelit. Například skupinovou výukou. Podotýkám, Německo a Francie toto měly zpracováno, jejich ministři školství, o prázdninách, o letních prázdninách, my jsme to žádali na školském výboru v polovině listopadu. Doposud není nic připraveno. Podotýkám, že zajistit výuku žáků ve skupinách nebo individuální nebo kombinovanou je velice složitá operace. To se neudělá za týden. To se nestihne za 14 dní. Na toto jsme opakovaně upozorňovali. Odborníci se od podzimu shodují, že na celkovou přípravu takovéhoto systému kvality vzdělávání potřebujeme minimálně tři měsíce, a opravdu národní cíl koalice, opozice, všichni dohromady, všechny odborné asociace, toto odpracovat. Na ničem takovém se nepracuje. Nepracuje doposud!

Co se týká odborných asociací, Asociace gymnázií, CZESHA, Sdružení učňovských zařízení, ale také Česká lékařská komora, další odborné asociace, například z hlediska poraden, poradenských zařízení, umělecké školy, všechny tyto podpořily naše kroky na školském výboru už na podzim. Teď se divíme, ano, 25. března se dozvídáme z novin a z titulků - jednání s opozicí, kdy kolegové z opozice, a já se s nimi věcně ve většině shoduji, opsali to, o čem jednáme půl roku na školském výboru a co se neplní směrem k usnesení školského výboru. To si snad děláme legraci z těch dětí, rodičů a učitelů! Od toho tady opravdu nejsme.

Co se týká toho, co tady zaznělo. Zazněla rotační výuka na prvním stupni základní školy. Už teď mám reakce na mobilním telefonu a mailech ze strany učitelů - "no, jak to budeme dělat", to asi víme, že na prvním stupni je jeden třídní učitel. Takže jeden týden to bude probíhat, jeden nebude, nebo jak to bude s ošetřovným rodičům, pokud se budeme střídat po týdnu. Je to vydiskutováno? Pan ministr není placen za debaty s opozicí, já také ráda diskutuji s opozicí a v případě vzdělání se musíme všichni shodnout, to je chvályhodné. Pan ministr je placen za to, aby na vládě vydiskutoval řešení i s ostatními resorty a představil je veřejnosti tak, že ne že to tady všichni uslyšíme a přečteme si v novinách, pak se vyděsíme a pak následuje chaos a dohady, a pak se to nějakým způsobem rovná, ale pan ministr školství říká - to já ne, to Ministerstvo práce, to pan premiér, to Ministerstvo zdravotnictví, teď nově hlavní hygienička. Ne, my jako Sněmovna a zástupci lidu máme právo tady slyšet komplexní plán těch tří scénářů, perfektně oddiskutovaný v koalici i v opozici, tak jak si žádáme rok. Je to rok od začátku epidemie.

Tyto plány jiné země mají zpracovány, není to žádná novinka. Neobjevil tady nikdo Ameriku. A jak říkám, školský výbor, vážená Sněmovno, ten odpovídá vám jako plénu, aby tyto věci byly prodiskutovány odborně. A školský výbor půl roku koná.

Nyní k očkování. Opakovaně tady zaznívá, že probíhá očkování učitelů. Já jsem na posledním školském výboru z hlediska operace start očkování učitelů a neučitelů pana ministra školství pochválila, protože z hlediska těch unikátních kódů a nastartování očkování to byla opravdu dobrá věc, dobře vymyšlená, a zafungovala.

Nicméně očkování probíhá nějakým tempem a nyní se dozvídáme z novinových titulků, jak jinak, jak budou tedy děti případně nastupovat do škol. A já se ptám - budeme mít opravdu naočkovány k polovině dubna všechny učitelky a nepedagogy mateřských škol? A speciálních škol? A malotřídek? My to nedokážeme zajistit, protože registrace - a to jsme tady slyšeli - toto nezohledňuje a v očkovacích plánech tak, jak jsou pedagogové a nepedagogové vakcinováni, se samozřejmě typy škol nerozlišují...

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



