Valachová (ČSSD): COVID-19 nám to nesděluje, jaká bude dál situace...

Všichni, co pečlivě poslouchali, slyšeli, že poslanecký klub hnutí ANO a poslanecký klub sociální demokracie se poradily z hlediska aktuální situace tak, jak říkaly celou dobu a rozhodly se podpořit 70 % navýšení ošetřovného. Takže já tady tedy žádnou koaliční roztržku nevidím. Naopak je to předjednaný a zcela odpovědný přístup. A co se týká těch spekulací, protože jsem také místopředsedkyně školského výboru, o tom, kdy se otevřou, neotevřou školy, kdo co řekl, jestli to někdo připustil, že se otevřou, neotevřou 2. 11. Prosím vás, já si myslím, že to je úplně jednoduché. Všichni, počínaje samozřejmě ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou, ale i samozřejmě dalšími vládními představiteli a věřím, každý tady ve Sněmovně děláme všechno proto, aby se cíl a úkol 2. 11. otevřít první stupeň základních škol splnil. A všichni přece musíme rozumět tomu, že nikdo neví, jaká bude situace 1. 11., protože COVID-19 nám to nesděluje. Neví to okolní země, neví to nikdo na planetě Zemi, ostatní země v Evropě kopírují naši cestu, bohužel, o 14 dní později. Takže je to jednoduché. Uděláme všechno proto, aby se 2. 11. první stupeň otevřel, ale pokud se neotevře, tak chceme být připraveni a budeme řešit další kroky.

