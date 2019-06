Valachová (ČSSD): Čekání na novelu exekučního řádu není ústup z pozic

Mnozí z vás se mne ptáte, proč jsem se zdržela hlasování ve chvíli, kdy sněmovna rozhodovala o odložení poslaneckého návrhu změny exekučního řádu (hlasování je vidět ZDE).

Zvláště když jsem jednou z předkladatelek toho návrhu.

Pokusím se to velmi krátce ozřejmit.

Tak především jsem NEhlasovala PRO přerušení. Zdůrazňuji, že přerušení projednávání jsem nepodpořila!

V tomto případě znamená zdržení se hlasování v principu to stejné, jako hlasování proti.

K tomu odložení projednávání došlo takto. Návrh na zamítnutí novely a vrácení předkladatelům k přepracování navrhla ODS (Marek Benda). Na to reagovala TOP09 (Dominik Feri) procedurálním návrhem na přerušení jednání až do předložení vládního návrhu. To bylo poněkud zákeřné, protože k tomu návrhu došlo během diskuse, ale předsedající Petr Fiala (ODS) o něm dal hlasovat obratem - neboť šlo o procedurální návrh. Průběh si může každý ověřit ve stenografickém zápisu z jednání (ZDE).

Omlouvám se, že jsem nebyla více ve střehu a ten návrh mne zaskočil. Předpokládala jsem standardní dokončení diskuse a hlasování o návrzích (včetně toho od ODS) následující den, což by bylo běžné podle parlamentních zvyklostí.

Procedurální návrh TOP09 přišel z čistého nebe. Proč to TOP09 udělala a proč ODS chtěla náš návrh zamítnout? Nevím. Zřejmě slouží exekučním kancelářím továrního typu.

K postoji sociální demokracie: Bez ohledu na to, jak kdo hlasoval o procedurálním návrhu TOP09 na přerušení projednávání poslaneckého návrhu (který, jak už jsem řekla, přišel překvapivě). máme platné a jednomyslné usneseni politického vedení strany.

Tam je jasně řečeno, že ČSSD podporuje teritorialitu soudních exekutorů a že v tomto duchu budeme postupovat jak na vládní tak i na parlamentní půdě! Přerušení jednání na tom nic nemění.

Stejně tak platí, že jsem vždy byla a budu pro zavedení principu jeden dlužník – jeden exekutor. Budu to prosazovat do vládního návrhu a budu požadovat jeho skutečně rychlé předložení. Ostatně je to zásada, která je zakotvena v poslaneckém návrhu, kterého jsem vedle dalších kolegů předkladatelkou.

Ve skutečnosti – a to je třeba zdůraznit – už dříve existovala shoda předkladatelů na tom, že nyní odloženou poslaneckou novelu a onu dlouho slibovanou a konečně jasně termínovanou vládní novelu exekučního řádu bude nejlepší projednávat ve výborech najednou! Z tohoto pohledu se toho mnoho nezměnilo.

Novelu exekučního řádu pokládám za jednu z velmi podstatných součástí programu Druhá šance, který jsme v socdem připravili a který řeší problematiku zadlužení obyvatel komplexně. Už se podařilo prosadit mnoho dobrého do změn v insolvenčním zákoně, máme na stole široce podpořenou další novelu insolvenčního zákona, která se týká tak zvaných dětských dluhů, máme rady novely občanského zákoníku a další kroky.

Takže nebojte - odložení projednávání exekučního řádu a čekání na vládní novelu není ústup z pozic, je to jen součást dohody, podle které by bylo projednávání dvou textů těsně po sobě nepraktické.

