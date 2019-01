Valachová (ČSSD): Chtěla jsem slyšet názory lidí a názory odborníků z praxe

„Situace je zde skutečně vážná. V okrese Chomutov má alespoň jednu exekuci přes dvacet procent a v okrese Ústí nad Labem dokonce skoro 22 procent dospělých občanů. Před tím nelze zavírat oči,“ uvedla během těchto diskusí s odkazem na výzkumy společnosti Medián pro časopis A2Alarm.

Návštěva se uskutečnila krátce před hlasováním Poslanecké sněmovny o konečné podobě novely insolvenčního zákona. „Udělám všechno pro to, abychom přijali taková pravidla oddlužení, která lidem skutečně pomohou z dluhové pasti,“ dodala poslankyně ČSSD.

Sociální demokracie si uvědomuje, jak důležitá je dlouhodobá sociální práce v oblasti dluhové problematiky (a zvláště v dnešní krizové situaci s exekucemi). Právě proto se Kateřina Valachová rozhodla potkat s odborníky v dluhových poradnách, kteří tuto problematiku řeší přímo v terénu. Osobně s nimi probrala jejich možnosti, zkušenosti, typologii klientů i názory na změnu stávajícího systému, který přivedl českou společnost na pokraj dluhové krize.

Valachová se v debatě s pracovníky poraden zaměřila na dva okruhy. Hlavním tématem byla nová pravidla pro osobní bankrot. Stále platí, že dlužník musí během pěti let uhradit 30 procent závazků, nově bez ohledu na to, aby na začátku procesu musel prokázat, že je schopen těchto 30 procent dluhu zaplatit. Pokud dlužník po pěti letech nesplatí požadovaných 30 procent dluhu, rozhodne o jeho osudu soud v závislosti na posouzení snahy dlužníka. „To je varianta, která lidem nedá jistotu, že i když udělají vše, co mohou, budou jim po pěti letech živoření zbylé dluhy odpuštěny,“ uvedla v této souvislosti.

Velkou pozornost věnovala poslankyně ČSSD také situaci zadlužených seniorů, kteří podle stávající podoby novely zákona budou muset platit stejně jako ostatní minimálně 2178 korun měsíčně (polovina jde insolventnímu správci a polovina věřitelům). To ale mnohým může možnost oddlužení uzavřít, protože jejich příjem na to nebude dostačovat. V dluhové pasti je přímo či kvůli problémům partnera asi čtvrt milionu důchodců a tisíce invalidů. Pro ně již Kateřina Valachová do novely prosadila rychlejší oddlužení. Tři roky by se pokusili splácet maximum možného. Pak by jim byl zbytek dluhu odpuštěn.

Poslanecká sněmovna bude koncem ledna rozhodovat, zda podpoří senátní nebo sněmovní verzi oddlužení. „Chtěla jsem slyšet názory lidí a názory odborníků z praxe. Samozřejmě mne zajímají také možnosti, jak zlepšit podmínky těm, kdo pomáhají přímo na místě. Dělají obrovský kus práce pro naši společnost a zaslouží si naši vděčnost i úctu,“ uvedla Kateřina Valachová.

Kateřinu Valachovou přivedly k návštěvě dluhových poraden v nejpostiženějších regionech i výsledky rozsáhlého výzkumu agentury Medián a internetového deníku A2Alarm. Data mimo jiné ukázala, že celá třetina občanů v této zemi nemá nikoho, na koho se obrátit v případě finančních problémů či poradenství se smlouvou. Zvláště pro tyto lidi jsou zcela zásadní fungující a dostupné bezplatné poradny pro dlužníky, které vykonávají záslužnou a mnohdy náročnou činnost.

Poradna při finanční tísni v Ústí nad Labem se specializuje na osobní bankrot a měsíčně odbaví přibližně 250 klientů. Konkrétních návrhů na oddlužení pak připraví cca čtyřicet. Místní lidé se nejčastěji potýkají s drobnými dluhy, ke kterým přišli kvůli spotřebitelským úvěrům nebo za neplacení jízdného. Poradnu, která je financována sponzory a zakladatelskými subjekty, zpravidla navštěvují na doporučení svých známých.

Poradna pro dlužníky SOS Chomutov velmi často řeší problémy lidí trávících čas v domácím prostředí, kde se nechají zlákat televizí a na základě reklamy si půjčí. Dalším lákadlem jsou pro seniory a mladé lidi tak zvané mikropůjčky. Sama organizace má 200 zaměstnanců a z nich je hned 40 v exekucích.

