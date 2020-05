Valachová (ČSSD): I nadále rodiče budou pobírat 80 % vyměřovacího základu

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte, abych se vyjádřila k tomu, co už tady bylo avizováno, to znamená, jak by mělo vypadat ošetřovné rodičů v případě, kdy nepošlou své dítě do mateřské nebo základní školy. Avizuji, že tento pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím následně v podrobné rozpravě, podávám z pověření klubu sociální demokracie spolu s kolegou Alešem Juchelkou, který tak činí zase z pověření poslaneckého klubu hnutí ANO. Jedná se o naši společnou koaliční dohodu.

Co je naším cílem. Cílem je, abychom srovnali právní režimy v mateřské školce a v základní škole, řekněme, aby pro ně platil jednotný koronarežim až případně do 30. června. A za druhé, abychom přesně zákonem popsali důvody, které rodiče mohou mít k tomu své dítě do mateřské nebo základní školy, které se nyní postupně otevírají, neposlat.

Protože je to věc, která zajímá nejenom všechny poslance a poslankyně, ale také širokou veřejnost a především rodiče, tak si dovolím ten pozměňovací návrh v této části přečíst. To znamená, že zaměstnanec dítě do tohoto zařízení nebo školy neumístí s ohledem na možnost jeho zdraví nebo zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti, v důsledku výskytu koronaviru označovaného jak SARS- CoV-2 nebo z jiných vážných důvodů.

A nyní jsme tyto jiné vážné důvody rozepsali. Za jiný vážný důvod se považuje zejména výrazné omezení kapacity nebo provozní doby zařízení pro děti nebo školy nebo nastavení omezujících režimových opatření v těchto zařízeních zavedených v souvislosti s výskytem koronaviru označovaného jako SARS- CoV-2. Důvod pro neumístění dítěte v zařízení nebo škole tak, jak již avizovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, je zaměstnanec povinen uvést na předepsaném tiskopisu.

Tento postup zesoulaďuje tedy návod a jasně stanovuje pro rodiče, jakým způsobem nadále mohou pokračovat. Dalších změn není třeba. To znamená, i nadále rodiče budou pobírat v takovém případě 80 % vyměřovacího základu a ta nejzazší hranice je tedy 30. červen. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě i za podporu tohoto společného pozměňovacího návrhu za klub sociální demokracie a klub hnutí ANO, tedy za mne a za Aleše Juchelku. Děkuji vám.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Valachová (ČSSD): Debata o povinné nebo nepovinné matematice je absolutně lživá Valachová (ČSSD): Exekuce? Pořád jenom mluvíme a mluvíme a skutek utek Valachová (ČSSD): Vláda chrání lidem právo na bydlení. Čemu nerozumíte? Co vás tak děsí? Valachová (ČSSD): Ochranný svaz autorský prý fakturuje v plné výši

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.