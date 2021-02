Valachová (ČSSD): Je načase vypořádat se s těmi starými hříchy a dluhy

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych také já - nejenom tedy za sebe, ale za poslanecký klub sociální demokracie - řekla stanovisko k tomu projednávanému tisku. Exekuce jsou záležitost, kterou se dlouhodobě nedaří vyřešit tak, aby odstranila ty nepalčivější problémy v exekuční praxi. Určitě jsme po dobu naší vlády řadu věcí vyřešili k lepšímu, nicméně je tady dluh z minula, který nám chybí splatit.

Já sama a za sociální demokracii bych chtěla říct, že náš program je formulován do programu Druhá šance, což je tedy poctivé placení dluhu, ale konec dlužnímu otroctví. Tohohle se držíme ve všech bodech. Víte, že to říkám dnes na Sněmovně už podruhé po zákazu dětských dluhů. Nicméně to dnešní odpoledne se týká právě témat spojených s exekucemi a přejdeme, tedy možná někteří, i k tomu dalšímu bodu, kterým je oddlužení a insolvenční zákon.

Já bych se také připojila a přihlásila s návrhy, které jsme z hlediska účinnosti spojili v pozměňovací návrh, který tady představoval kolega Kolářík. Ten osud tohoto návrhu je takový, že ten počátek se datuje do společného poslaneckého návrhu, kterým jsme usilovali jednak o pravidla místní příslušnosti soudních exekutorů. To znamená, naplnit tu filosofii, která byla na počátku, a sice to, aby exekutor znal svého dlužníka, dokázal účinně vést exekuci a vymoci tak co nejvíc pro věřitele, aby taková exekuce byla rychlá a účinná. To je filosofie tohoto návrhu.

Jsou tam další věci, které se týkají zastavování bezvýsledných exekucí. Zase ano, poctivé placení dluhu, ale ne dlužní otroctví. To znamená, nechceme tady dluhy, které ještě přetrvávají z dob té předchozí hospodářské krize, notabene, když lidé, kteří jsou v dluhové spirále doposud, budou možná čelit v nejbližších měsících zhoršené ekonomické a sociální situaci v důsledku pandemie. Jsme tedy, dá se říct, ne na počátku, ale možná už jsme v ekonomické pandemické krizi.

Z tohoto důvodu je načase se s těmi starým hříchy, dluhy a dluhovými spirálami vypořádat, udělat černou čáru a těmi dalšími opatřeními zabránit tomu, aby se lidé dnes znovu dostali do dluhových pastí. Proto pokládám za klíčové v našem pozměňovacím návrhu také to, že chceme, aby se nejprve platila jistina a potom příslušenství.

Stejně tak nechceme naopak, aby se předmětem exekucí mohly stávat takzvané bonusy. Což je záležitost daňová, ale má podporovat děti a rodinu, nikoliv tedy být příčinou možného dalšího zadlužení.

Řada věcí, které jsme původně navrhovali, už byla schválena, zmíním chráněný účet a ochranu nezabavitelných částek, které jsme z těchto pozměňovacích návrhů vyňali, aby byly rychleji schváleny.

Zákaz dětských dluhů jsme projednali a poslali do toho posledního čtení před několika desítkami minut. Takže jsem ráda za to, že to dnešní odpoledne naplňuje to, co jsem slibovala na začátku tohoto týdne za poslanecký klub sociální demokracie a sice, že uděláme všechno pro to, aby pravidla pro to, aby lidé měli šanci vyjít z dluhových pastí, schválíme a že nedovolíme, aby další lidé se takto masivně, jak se stalo při poslední hospodářské krizi, v té ekonomické pandemické krizi do takových nezaviněných situací dostávali.

Děkuji vám za pozornost.

