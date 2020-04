Valachová (ČSSD): Máme přeci přikázání nákladů na náhradu služeb

reklama

Děkuji, vážený pane přesedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážená paní ministryně. Já bych chtěla podpořit změny, které jsou navrženy s jedním jediným cílem. Cílem je ochránit nájemce v tento čas, kdy velká řada pracujících má výpadek z příjmů, z toho, že by mohli přijít o bydlení, řada z nich nevratně o bydlení. Upřímně řečeno, vycházíme z nehezké zkušenosti, co se dělo v letech 2009, 2010, 2011 a chceme zabránit tomu, aby lidé v důsledku poklesu příjmů, který nikterak nemohli ovlivnit, či nezavinili, o bydlení přišli.

Podporuji také úpravy tak, jak o nich hovořila kolegyně paní profesorka Válková a jak je avizovala už i paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Pokud se jedná o zkrácení onoho mimořádného období, to znamená, že chráníme případné neúplné placení nájemného - podotýkám pouze nájemného, netýká se to splátek za energie a služby - do 31. 7., je to opravdu nezbytný čas, kterým chceme v této mimořádné době chránit nájemce před ztrátou bydlení a tím jediným, co zavádíme, je zákaz výpovědi z nájmu.

Také bych chtěla připomenout jako právnička, že obecně také platí, že musíte tedy neplatit po dobu tří měsíců, abyste byli ohroženi podle soukromého práva výpovědí z nájmu bytu. I tady každý vidí, že opravdu je naším cílem, řekněme, nemířit na poctivé pronajímatelé, poctivé vlastníky bytů, ale spíše na ty, kteří bohužel - a i ti jsou, protože takto se na nás řada nájemců obrací, řada jednotlivců či rodin - kteří bohužel, byť všichni čelíme koronavirové krizi, nyní přistupují opravdu k velmi nepěkným praktikám a řekněme, po nějakém zaváhání nájemce v důsledku ztráty práce usilují o výpověď či vyklizení takového nájemce z bytu. Takže tomu my chceme zabránit.

Také jsem ráda, že jsme se dohodli na tom, že nejpozději do konce roku dojde k narovnání případně takto zpozděných plateb. Také si myslím, že i toto zkrácení určitě přispěje k tomu, aby bylo všem jasné, že chceme po nezbytný čas chránit to, co není podle mého soudu obyčejným statkem, a to je tedy bydlení a právo na bydlení.

Co se týká, řekněme, toho obecného stavu, jaký v tuto chvíli je, tak jak to vnímám a jak se na mě řada občanů obrací, tak na jedné straně je řada skvělých, poctivých pronajímatelů, vlastníků bytů, kteří se sami snaží s nájemcem domluvit na tom, jak si uspořádají svůj nájemní vztah - a já věřím, že jich je bezpochyby většina - ale jsou i tací - jak říkám, obrací se na mě lidé s těmito starostmi - kteří se snaží toho svého postavení i v tuto chvíli - byť je to zarážející - využít nebo dokonce zneužít.

Co se týká toho, co se bude dít, pokud nájemce případně nějakou část nájmu nezaplatí, jak potom bude řešit takovýto "dluh". Také se někdo obává, že potom takový nájemce skončí v nějaké dluhové pasti, spirále, nebude mít možnosti, jak to vyřešit. Tak tady bych chtěla informovat, že jsme samozřejmě o tom pečlivě diskutovali s ministryní pro místní rozvoj a s ministryní práce a sociálních věcí. A i proto bylo stanoveno to období do 31. 7. tak, abychom měli jistotu, že potom už pro ty, kteří by nemohli nadále splácet, bude existovat pomocná ruka skrze náš systém sociální pomoci, ať je to příspěvek na bydlení, ať je to doplatek na bydlení, ať je to mimořádná okamžitá pomoc.

Pro pronajímatele a klid v jejich duši ještě chci připomenout, že tam, kde by se dlouhodobě - nebo by bylo riziko - potýkali s tím, že nájemce nenahradí celý nájem - a řekněme, jsou tam nějaké další sociální problémy - tak chci jen připomenout, že v rámci sociální pomoci máme institut zvláštního příjemce, máme přikázání nákladů na náhradu služeb. A toto jsou všechno instituty, které by tomuto měly zabránit.

Na závěr chci ubezpečit nájemce i pronajímatele, že nám jde skutečně o to vnést do zajištění práva na bydlení klid, byť čelíme koronavirové krizi a věřím, že se nám to společně podaří. Děkuji.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



