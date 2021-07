Valachová (ČSSD): Náš program říká, ano poctivému splácení, ne dlužnímu otroctví

reklama

Děkuji, pane předsedající. Kolegové a kolegyně, vážená vládo, dovolím si také vyjádřit se ke změnám v exekucích, které máme dnes finálně schvalovat. Předně bych chtěla říct, že jsem ráda, že po dlouhých letech, a je to minimálně druhé funkční období této Sněmovny, kdy se snaží najít nová pravidla v exekucích, že jsme to právě my dohromady, kdy tato nová pravidla schválíme.

My jsme jako sociálně demokratický klub celou dobu posledních let prosazovali jak na podvýboru pro oddlužení a exekuce, tak na ústavně-právním výboru i tady na plénu tři základní principy. Všechny vycházely z našeho programu, který k exekucím a k oddlužení máme. Jmenuje se druhá šance. A z toho také vychází naše filozofie. Chceme, aby každý, kdo se dostane do potíží právě s ohledem na nedostatečná pravidla hry, férová pravidla hry v minulých letech, nebo řekněme dekádě, možná dvou dekádách vedly k tomu, že obrovské množství lidí se dostalo do dluhových pastí, vlastně bez šance tyto dluhy, často nespravedlivě navýšené o lichvářské příslušenství, tyto dluhy splatit. A do této dluhové spirály samozřejmě spadly také jejich rodiny a jejich děti.

Také to postihlo řadu regionů. Všichni víme, že větší problémy s exekucemi jsou v Moravskoslezském kraji, v Ústeckém kraji, v Karlovarském kraji a že tato spirála dluhů znamená samozřejmě i řekněme kradení budoucnosti těchto regionů a rozvoj těchto regionů. To znamená na nová pravidla a druhou šanci pro nás pro všechny bylo už bych řekla skoro pozdě a ani ne za pět minut dvanáct, ale hodina dvanáctá.

Druhá šance - tento náš program říká také jednoduchou věc, ano poctivému splácení a ne dlužnímu otroctví. Domníváme se, že v téhle větě je úplně všechno, jak by ty paragrafy, kterým třeba mnohdy někdo nerozumí, měly ve skutečnosti fungovat. Poté, co Sněmovna dokončila své dílo, které tedy bylo ve znamení tříletých debat, a tady děkuji paní ministryni spravedlnosti a jejímu týmu legislativců za nekonečnou míru trpělivosti a právní podpory, stejně jako chci poděkovat pomáhajícím organizacím, jako je Člověk v tísni, Charita, Asociace povinných, Asociace občanských poraden, platforma pro oddlužení a exekuce, zkrátka všichni tito spojili síly, aby nás podpořili v tom, abychom nová exekuční pravidla nalezli.

Poté, co jsme tady dokončili toto dlouhodobé dílo, tak já jsem tady vystoupila s poměrně plamenným projevem, protože se přiznám, že ten výsledek Sněmovny mě vůbec nepotěšil. A tehdy se dá říct, že nakonec vystoupili podobně kriticky všichni a děkuji zástupci Senátu a Senátu celému, samozřejmě i našemu spřátelenému gesčnímu ústavněprávnímu výboru za práci, kterou tam odvedli. Pokud jsem mluvila o těch pravidlech, který jsou pro náš klub důležitá, tak jsou jednoduchá. Zastavování bezvýsledných exekucí, tady je nutno dodat, že Senát udělal krok vpřed, aby to opravdu bylo zastavování bezvýsledných exekucí co nejširší a aby odpadly překážky, které jsme tam viděli v té sněmovní verzi. Potud podporujeme úpravy schválené Senátem a jsme i do budoucna pro jakékoli zlepšení řekněme pořádku v exekucích, které stejně nikam nevedou. Věřitel nevidí ani korunu, dlužník se propadá do dalšího a dalšího zadlužení a nevedeme vymáhání, ale pouze exekuce pro exekuce. Takže ano bez výslednému zastavování exekucí.

Druhá věc, která nás samozřejmě zvedla ze židle a jsme rádi, že Senát to napravil, je náš dlouhodobý programový cíl, který jsme celou dobu podporovali, a to je přednostní splácení jistiny. I potud Senát toto napravil a tato pravidla narovnal. Také toto má samozřejmě naši podporu.

Co se týká úprav v rámci mobiliárních exekucí, přiznám se, že bych se tolik nebála, že lidé v dluhových pastech v Ústeckém kraji mají ve skříni zlaté hodinky s vodotryskem, takže si to pojistíme, aby náhodou nám neunikli z té mobiliální exekuce a z možnosti se z ní vyvázat tak, jak jsme schválili. To si tedy opravdu nemyslím. Nicméně myslím si, že ty celkové změny mobiliálních exekucí vedou k většímu zlidštění, pokud se to tak dá říct. A věřím, že právě pomáhající organizace, které jsem jmenovala, ale i my poslanci budeme v příštích měsících a letech dávat pozor na to a samozřejmě i přítomná paní ministryně spravedlnosti z hlediska dohledu, že pravidla, která jsme přijali s nějakým účelem a smyslem, jsou také tak v praxi naplňována.

Naposledy musím říct samozřejmě, co mě úplně netěší a také náš sociálně demokratický klub z toho neskáká nadšením; víte, že jsme jako poslanci sociální demokracie spolu s dalšími podpořili poslanecký návrh na zavedení prvního kroku zestátnění exekutorů a tedy zavedení místní příslušnosti exekutorů, ale také jsme avizovali po finálním hlasování, že pokud se vrátí místní příslušnost ze Senátu, tak že ji podpoříme. A podpoříme ji jednomyslně. Nicméně na debatách, kterých jsme se zúčastnili v Senátu, jsme pochopili, že ne všichni tady mají tento názor, ne všichni chtějí zavést místní příslušnost. Mě to mrzí, protože naše vládní koalice toto měla ve svém vládním programu. Paní ministryně to dostala za úkol a zhostila se toho tak, že navrhla pravidla koncentrace řízení, která, troufám si říct, když se na to dívám zpětně, měli jsme je podpořit. Protože neutekla nám jenom pravidla místní příslušnosti exekutorů jako první krok k zestátnění exekutorů, ale také nám unikla pravidla koncentrace a to mě hodně mrzí, je to promarněná příležitost. Nicméně věřím, že pokud ta nová pravidla, na kterých jsme se dokázali shodnout, dokážeme férově uplatnit v praxi tak, aby platilo, že opravdu dlužník a věřitel jsou v rovném postavení a že exekutor musí fungovat jako prodloužená ruka soudu a ne jako byznysmen nebo jako podnikatel, tak pokud nám všem se ta nová pravidla podaří uhlídat v praxi a budou fungovat, tak věřím, že to zlepší exekuce v České republice. Že to bude vymáhání dluhů pro věřitele. Že to nebudou exekuce pro exekuce. Že to nebude byznys, že to nebude podnikání.

Budu tomu věřit a budu věřit také tomu, kolegyně a kolegové, pokud by to nebylo tak, že v následujících měsících a letech všichni dohromady ještě zpřísníme tato pravidla. A nedáme šanci nikomu, aby ta nová exekuční pravidla nebyla naplněna tak, jak jsme si to představovali anebo jak jsme si to vytyčili.

Děkuji za pozornost a na základě informace předsedy klubu sociální demokracie a předchozího projednání na podvýboru pro oddlužení, kdy jsme se snažili naladit s ostatními kolegy a kolegyněmi sněmovní shodu tak, aby tato Sněmovna nová pravidla pro exekuce odhlasovala. Avizuji, že náš sociálně demokratický klub je připraven podpořit senátní verzi, protože lépe naplňuje náš dlouhodobě prosazovaný a schválený program Druhá šance, kterým říkáme jednoduché pravidlo: Každý si zaslouží druhou šanci, pokud se dostal do nesnází a je v dluhové pasti. A jednoduchou věc. Ano poctivému splácení dluhů a ne dlužnímu otroctví! Děkuji za pozornost.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



