Valachová (ČSSD): Novela insolvenčního zákona je poměrně přísná

Vážená Sněmovno, vážená vládo,

dovolte, abych vám představila novelu insolvenčního zákona. Je to poslanecký návrh. A co je jeho cílem? Já jsem moc ráda, že se mi podařilo získat podporu ostatních kolegů pro tento poslanecký návrh, protože obsahem této novely je jednoduchá věc, nebo možná jednoduchá věc na první pohled.

Více jak 50 tisíc mladých lidí v naší republice se dostalo do dluhové pasti a do bezvýchodné situace ne proto, že by snad nechtěli platit dluhy, protože dluhy se platit mají, ale proto, že při 18. roku svého věku se dostali do situace, kdy už v této chvíli jejich zadlužení bylo takové, které vlastně způsobily takzvané dětské dluhy.

Vy víte, že tato Sněmovna v prvním čtení podpořila novelu občanského zákoníku a občanského soudního řádu, také z poslanecké dílny, aby do budoucna už vůbec ke vzniku dětských dluhů nedocházelo. Toto je, řekněme, krok dva, kdy se chceme vypořádat s těmi situacemi, jak říkám, desítek tisíc mladých lidí, kteří se dostali do bezvýchodné situace právě proto, že dětské dluhy v naší zemi mohly vznikat. A místo toho, aby si stát došlápl na zákonné zástupce a rodiče, ponechal děti v situaci, kdy jejich zadlužení v 18 letech bylo takové, že v podstatě se dostaly do dluhové pasti dřív, než byly plně právně odpovědné.

Novela insolvenčního zákona je poměrně přísná, protože se samozřejmě snaží vyvažovat i práva věřitelů. A myslím si, že celý insolvenční zákon a jeho filosofie z hlediska poslední vládní novely, která prošla minulý rok, vychází z toho, že chceme rovnováhu mezi povinným a věřitelem. Protože upřímně řečeno, každý z nás se může dostat do situace věřitele a následně do situace povinného.

Co se týká exekuce dětských dluhů, tak novela insolvenčního zákona umožňuje oddlužení v době tří let těm, kdo se chovají odpovědně a po 18. roku svého věku, právě z důvodu dětských dluhů, přičemž objem těchto dětských dluhů musí činit dvě třetiny, což je poměrně hodně, tak se rozhodnou svou situaci takovéhoto nespravedlivého zadlužení řešit a oddlužit se. Novela insolvenčního zákona umožní těmto mladým lidem oddlužení během tří let s tím, že budou měsíčně splácet veškeré množství finančních prostředků, které budou moci.

Filozofie této novely insolvenčního zákona v případě mladých dětí (lidí?) a řekněme dětských dluhů je stejná, jak v případě seniorů a zdravotně postižených jako dalších zranitelných osob, které jsme umožnili tímto způsobem snáze oddlužit novelou insolvenčního zákona z vládní dílny na podzim tohoto roku, mimo jiné tady znovu připomínám, že se tehdy jednalo o můj pozměňovací návrh, takže, kolegové a kolegyně, porozumíte tomu, že jsem ve svých názorech zcela konzistentní.

Chtěla bych říct, že tato novela insolvenčního zákona má podporu všech politických stran ve Sněmovně a já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří připodepsali tento poslanecký návrh, nejenom za podporu, ale také za to, že poskytli za své kluby garanci toho, že tato novela projde na jedno hlasování prvním čtením a že tu nejzranitelnější skupinu mladých lidí a děti budeme chránit co nejrychleji. Děkuji vám za pozornost, ještě jednou děkuji všem politickým stranám a všem předkladatelům. A děkuji ještě jednou Sněmovně za bezpochyby hladký průběh této novely a za podporu.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



autor: PV