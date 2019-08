Valachová (ČSSD): Senát schválil snazší oddlužení dětských dluhů

“Mladí lidé budou mít možnost zaplatit dětské dluhy během tří let. Jejich jedinou povinností bude vyvinout veškeré úsilí. A co je hlavní - Nebudou muset splácet lichvářský úrok,” řekla po schválení novely v Senátu poslankyně ČSSD Kateřina Valachová.

A co bude dnešní schválení znamenat v praxi? Lidé budou moci využít oddlužení ve zvýhodněném režimu. To se již díky dřívějšímu návrhu Kateřiny Valachové vztahuje na seniory a zdravotně postižené. “Dlužníci by se mohli svých závazků zbavit už za tři roky, pokud budou plnit podmínky oddlužení. Není stanovená žádná minimální částka pro splacení dluhu, dlužník musí maximálně splácet dluh podle svých možností. Zvýhodněný režim se týká lidí, u nichž alespoň dvě třetiny jejich dluhů vznikly předtím, než dovršili 18 let věku, do takového dětského dluhu se počítá i dluh vzniklý do 21 let, pokud sloužil k úhradě dětského dluhu,” popsala Valachová.

Na dotaz některých senátorů, zda nepůjde pravidlo obejít Valachová reaguje jasně: “Obcházení práva je jednání proti právu. Tento zákon naopak reaguje na dlouhou praxi porušování dobrých mravů vůči dětem jako nejzranitelnějším z nás.”

Schválení novely insolvenčního zákona je další krok k úplnému vyřešení dluhů z dětství. Poslanecká novela byla podpořena v dolní komoře parlamentu představiteli všech devíti sněmovních stran. Návrh řeší minulé dětské dluhy z dřívějška již dospělých lidí. Zákaz vzniku dětských dluhů do budoucna sněmovna stále řeší, také na základě návrhu k Valachové a dalších poslanců.

V Česku čelí exekucím přes 6 500 dětí a další desetitisíce lidí si přenesli své dluhy z dětství. Dluhy vznikly například kvůli nezaplaceným poplatkům za komunální odpad, telekomunikační služby či kvůli jízdě načerno.

