Valachová (ČSSD): Sněmovna nemůže vyslat signál, že nevěří v právní stát

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, vážená vládo,

Poslanecká sněmovna nemůže lidem vyslat signál, že nevěří v právní stát, nevěří v kontrolu státního zastupitelství a dokonce že nevěří ani v soudy. Není to policie, nejsou to státní zástupci, nejsou to soudy, kdo zneužívají trestní právo v politickém boji, mezi politickými stranami, k oslabení politických soupeřů nebo uvnitř politických stran.

Obdivuji se těm poslancům a poslankyním, kteří mají takovou odvahu, nebo možná pýchu, se tvářit, že jsou vyšetřovateli, že jsou státními zástupci, že jsou soudci a někteří že vykonávají všechny ty tři funkce současně! Neuvěřitelné. (Potlesk zprava.)

Ať si každý politik sáhne do svědomí, zda tak činil či činí, zda vynáší rozsudky o vině bez soudu nebo dokonce bez obvinění nebo dokonce bez pouhého podezření, protože účel světí prostředky. Díky tomu - a udělali jsme si to sami - nebudeme za chvíli hlasovat pouze o zbavení imunity dvou poslanců, protože poslanecká imunita je mrtvá. Je dávno mrtvá. Budeme hlasovat o tom, zda Česká republika je, či není právní stát a zda v něho věříme.

Já budu hlasovat pro vydání obou poslanců, ale ne proto - a teď mně je úplně jedno, co mně přijde za reakci na sociální sítě, že bych byla přesvědčena o jejich vině. Nejsem přesvědčena o jejich vině. Ale věřím v právní stát.

autor: PV