Valachová (ČSSD): Spravedlivé maturity a závěrečné zkoušky si také musí zachovat kvalitu

Děkuji, pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře.

Ráda bych shrnula stanoviska, která jsme už zveřejňovali v minulých dnech a týdnech, ale myslím, že je důležité, aby zazněla tady. Úřední maturita nebo maturita tzv. výběr ze tří je něco, co jsme odmítli a odmítáme. Pokládáme takový přístup za kapitulaci vůči stávajícím maturitám a závěrečným zkouškám v roce 2021. Spravedlivé maturity a spravedlivé závěrečné zkoušky podle nás musí splňovat dvě věci: za prvé by měly poctivě ověřovat to, co skutečně studenti, studentky, učni a učnice za ten rok, který je opravdu mimořádně jiný, je koronavirový a probíhá distanční výuka a praxe neprobíhá v podstatě vůbec, praktická příprava a praktická část, tak aby ověřovala tato zkouška, ať maturitní, či závěrečná, skutečně to, co bylo odučeno, a znalosti, dovednosti a kompetence, které měli šanci studenti a učni nabýt. A druhá věc, kterou pokládáme za spravedlivou, je důležitá také. Spravedlivé maturity a spravedlivé závěrečné zkoušky si také musí zachovat takovou kvalitu, takové ověření profesnosti a odbornosti, které zajistí studentům a učňům úspěch v navazujícím zaměstnání anebo v navazujícím vysokoškolském studiu.

Proto jsme žádali několik věcí. První věc, kterou jsme žádali, byl mimořádný přístup ke zdravotnickým a sociálním oborům, protože to, co je mimořádné v České republice kromě toho, že jsme na rok vypnuli prezenční studium a jsme skutečně jediní v Evropě, tak také je mimořádné to, že jsme jediní v Evropě v pracovním nasazení studentů. Takže zdravotnické a sociální profese určitě si podle nás zasloužily úpravu maturitní zkoušky a tady jsme rádi, že toto je naplněno, od včerejška 10. března.

Druhá věc, kterou jsme žádali a nebyli jsme to pouze my, ale dlouhé měsíce jsme o tomto diskutovali mimo jiné i na školském výboru se studentskými organizacemi, je nějaká alternativa, způsob, jak zvládnout ústní část českého jazyka či cizího jazyka zase s odkazem na to, že distanční výuka není stoprocentní, byť učitelé, učitelky dělají co mohou. Ale samozřejmě není to jako prezenční výuka, jako vyučování a vzdělávání v běžné době. Do toho samozřejmě vstupují různé sociální a ekonomické nerovnosti a konkrétní šance konkrétních studentů a studentek. Také tady jsme spokojeni, že je zde alternativa a je tedy zde dáno na výběr, zda ústní část českého jazyka či cizího jazyka bude postoupena.

Třetí věc, a po té volaly dlouhodobě, podotýkám toto bylo písemně komunikováno mezi mnou a ministrem školství už v polovině listopadu a stavěly se už tehdy za to všechny ředitelské asociace všech stupňů vzdělávání - řešit praxe. Praxe. Protože praxe jsou opravdu obrovský problém a všichni chápete, že s ohledem na nouzový stav, boj s koronavirem, opravdu takřka rok praxe neprobíhaly. Už tady zaznělo, že je to nejhorší v případě učilišť a odborného výcviku, ale samozřejmě řada oborů podle typu středních odborných škol také na tom není z pohledu vykonávaných praxí, tak jak jsme byli vždycky zvyklí, nejlépe.

Tady jsme spokojeni jenom částečně, protože musím říct, že zaznělo včera, tedy 10. března od ministra školství pouze to, že praktické části mají upravit ředitelé škol. Byli bychom rádi, aby jasně zaznělo, do jakého okamžiku tedy ředitelé toto vyhlásí. Já samozřejmě vím, že řada z nich připravuje úpravy v praktických částech maturit nebo připravuje změny v praktické části závěrečné zkoušky. Ale myslím si, že je poctivé z hlediska jistoty studentů a studentek a toho, aby to všechno dobře dopadlo a zvládlo se to, tak také říct nějakou hranici, kdy tyto úpravy mají být vyhlášeny a zveřejněny ze strany jednotlivých škol.

Tyto věci, které jsem právě formulovala, máme v zásadě tím vyhlášením Ministerstva školství včera za splněné. Stejně tak co se týká minimálních úprav směrem k maturitám na gymnáziích, kde podle všech zjištění i České školní inspekce probíhala distanční výuka v nejvyšší míře kvality nebo proto, že gymnázia nemají právě ony praktické části a nemají tam takový důraz jako odborné školy a učiliště na tu profilovou část, tak je jasné, že gymnázia v tomto ohledu a gymnazisté pokládáme za dostatečný odklad didaktických testů. Byť podotýkám, že ty nikdo moc odkládat nežádal. A také za dostatečné ty úpravy, které jsem zmínila v ústní části cizího jazyka a češtiny.

Co pokládáme za chybu? Za chybu určitě pokládáme to, že ministerstvo školství v lednu přistoupilo opravdu pouze ke kosmetickým úpravám maturit a závěrečných zkoušek a ta další úprava přišla teprve včera 10. března, tedy paradoxně rok poté, co jsme poprvé uzavřeli školy v České republice. Proč to pokládáme za chybu? Jde o to, že nezvažujeme přece jenom epidemiologickou situaci, jenom otázku koronaviru a toho, jak se šíří zemí, nebo se nám s ním daří bojovat, tak jak tady zaznělo. Jsou tady objektivní fakta, která jasně ukazovala, že budeme muset přistoupit - v uvozovkách - ke koronavirové maturitě, ke koronavirové závěrečné zkoušce a budeme potřebovat víc úprav, aby opravdu maturitní zkouška i závěrečná zkouška byla spravedlivá, tak jak jsem to popsala, směrem ke studentům a studentkám, a to bylo jasné zcela evidentně už na podzim, upozorňovaly na to zase všechny ředitelské asociace, upozorňoval na to i školský výbor. Rok jsme prezenčně vypnuli školy, rok neprobíhala praxe, rok řada studentů, podotýkám nikoli pouze zdravotnických a sociálních oborů, dobrovolně pomáhala v první linii nebo dokonce byla pracovně nasazena. Máme za to, že už jenom takto fakta jasně ospravedlňovala mnohem větší přípravu a zásah do těch závěrečných zkoušek dospělosti.

Připomenu, kolegové a kolegyně, také to, že stávající maturanti se musí vypořádat také ještě s dalšími změnami, nikoli pouze se změnami v návaznosti na COVID-19, došlo k zásadním změnám v případě maturitní zkoušky a předmětů nejenom tady v tom minulém roce, na což si vzpomínáte, ale i na podzim, tady narážím na změny v případě cizích jazyků, které byly vyhlášeny poměrně pozdě, až na konci listopadu. A samozřejmě všechny tyto věci musí absorbovat nejenom školy, to znamená, nejen ty covidové úpravy, ale i tyto úpravy a zásahy do maturitních zkoušek, které nejsou obvyklé vzhledem tady k tak krátké době ke zkoušce, kdy má být provedena, ale také samozřejmě, a o to jde především, studenti a studentky.

Oceňujeme ten plán, který byl včera zveřejněn, to znamená 10. března, a pokládáme jej za koncovku, věříme za koncovku dlouhé nejistoty studentů a tady v posledních týdnech i chaosu směrem k maturitní zkoušce a k závěrečné zkoušce, protože v tom veřejném prostoru jsme se po tři dny mohli dozvědět nějakou jinou variantu, a nesmíme na to nahlížet jako poslanci a poslankyně s tím, že samozřejmě my máme nějaké množství informací, ale musíme na to nahlížet z pohledu těch, kteří nemají takové množství informací jako my a pouze si čtou novinové titulky. A myslím si, že nejnáročnější to bylo právě pro studenty a studentky, kteří letos maturují.

Co nám zbývá? Domnívám se, že důležité je pro to, aby ten plán, který byl včera ministerstvem školství zveřejněn, fungoval, tak by tady také mělo zaznít na plénu Sněmovny to, jakým způsobem se postavíme k otevření praxí. Chci upozornit, a také jsme na to upozorňovali už v minulých týdnech a vyzývali, abychom obnovili co nejrychleji možnost individuálního praktického vzdělávání jeden na jednoho, protože ta stávající situace doposud, do toho posledního úplného uzavření škol byla taková, že mistr odborného výcviku a učeň nemůže být na dílně, nemůže tam probíhat ta individuální příprava, byla to ilegalita, pokud to někdo zkusil, a zároveň vedle, ve stejné dílně, ale jednalo se třeba o zaměstnavatele, byly pracovní linky, tam bylo 30 dělníků, a to samozřejmě bylo otevřené a bylo možné takto pracovat. To pokládám za velký problém a byla bych ráda, aby tohle bylo odstraněno, aby ta šance, obnovit i v těžké epidemiologické situaci přípravu praxí a odborného výcviku byla reálně ministerstvem školství zajištěna, upravena a umožněna.

Stejně tak pokládám za důležité to, abychom už v tuto chvíli formulovali všichni společně velký národní plán pro dorovnání různých nerovností, které logicky v rámci odborných škol, gymnázií a učilišť vznikly jak z hlediska získaných kompetencí a dovedností, tak dalšího. Domnívám se, že co se týká narovnání těchto kompetencí, dovedností a znalostí, tak by tento plán měl být zveřejněn co nejdříve, a pokud jsem měla možnost hovořit s řediteli škol a učilišť, ale také s rektory vysokých škol, všichni jsou na toto připraveni a je důležité, aby ministerstvo školství formulovalo takovýto národní plán. Myslím si, že všichni dohromady bychom měli v tomto pomoci a zajistit takový plán nejenom personálně, protože bude potřeba hodně sil, všech pedagogických sil, ale také samozřejmě finančně, a to je otázka rozpočtu stávajícího i rozpočtu v následujících dvou letech.

Na závěr se vyjádřím k možnosti úřední maturity ještě v tomto roce. Já pevně věřím, že ten poslední plán, který byl zveřejněn včera, se podaří společnými silami uskutečnit. Je to poslední verze maturit, je to jistota, tak jak o tom bylo hovořeno, že musí být zajištěna směrem ke studentům a studentkám a úřední maturita nenastane. Nicméně bych ocenila, aby byl zveřejněn i rizikový scénář, například pokud by se nepodařilo obnovit výuku v žádném případě na středních odborných školách, učilištích a gymnáziích ani do konce školního roku, tak aby jasně zaznělo, co to bude znamenat a jestli v takovémto krizovém scénáři budeme ještě případně maturity či závěrečné zkoušky měnit, nebo zda bychom například v červnu, pokud by něco takového krizového nastalo, tak případně přistoupili k tomu krajnímu řešení, to je tedy úřední maturity a úřední závěrečné zkoušky. Myslím si, že také tohle je důležité, aby to zaznělo. Podotýkám, že ředitelská asociace to také takto formulovaly, že pokud by do června nebylo umožněno realizovat zkoušky tak, jak si všichni přejeme, jak to bylo včera vyhlášeno, musela by přijít tato krajní možnost a já bych byla ráda, abychom ten krizový scénář dopředu zveřejnili, abychom případně věděli, do čeho jdeme.

Děkuji za pozornost.

