Valachová (ČSSD): V tuto chvíli máme připravenu reformu, která by byla funkční

Děkuji, pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážená vládo, já několik slov.

To, že podporujeme jednorázový příspěvek důchodcům v roce 2020 jako sociální demokraté, je zjevné. Konec konců je to návrh i naší vlády. Nicméně chci přece jenom zareagovat na několik věcí, které tady zazněly v diskusi. Zejména na ta prohlášení, že snad vláda sociální demokracie a hnutí ANO v posledních letech neudělala pro důchodce vůbec nic. Nebo že udělala málo a podobně. Tak to samozřejmě nemohu nechat bez povšimnutí a zásadně to odmítám. Chtěla bych připomenout, že to byli sociální demokraté, kteří prosadili právě znovuzavedení toho, aby každý senior a seniorka od 1. ledna měli jistotu bez ohledu na to, jaká vláda vládne, že se jejich důchody zvýší podle valorizačního mechanismu, pokud rostou ceny a ceny různých věcí, které právě senioři a seniorky ve svém speciálním spotřebním koši potřebují naplnit z hlediska uspokojování svých životních potřeb. Takže valorizační mechanismus, to, že nemusí vláda, a to podotýkám, žádná, jednat, a každý rok poctivě směrem k seniorům a seniorkám jsou jejich důchody, pokud je to třeba, navýšeny, ze zákona, a je to důstojné a poctivé, to prosadila sociální demokracie.

Stejně tak chci upozornit, že to byla společná vláda hnutí ANO a sociální demokracie, která zmrazila odchod do důchodu, zastropovala a nezvyšuje odchod do důchodu. Podotýkám, že i toto z hlediska politického a odborného diskurzu zdaleka nebylo samozřejmostí. A třetí věc, co se týká opakovaných navyšování důchodů v posledních letech - je to právě naše vláda, která přistoupila k rekordnímu navyšování a naopak v předchozí dekádě se nic takového nedělo.

A na závěr - určitě potřebujeme důchodovou reformu. Myslím si, že stávající komise pro spravedlivé důchody této stávající vlády došla nejdál, aspoň já to tak hodnotím a mám možnost to více než dvě desítky let sledovat v odborném a profesním hledisku. Myslím si, že v tuto chvíli máme připravenu reformu, která by byla funkční. Ale vzpomeňte si, kolegové, že ještě před půl rokem části politického spektra se zvyšovala teplota z toho, že by nás minimální důchod a zavedení minimálního důchodu stálo 10 miliard. Nyní jsme v červenci schválili schodek půl bilionu korun a nikdo se nad tím nepozastavil. Takže si sáhněte do svědomí, kdo bránil tomu, že nás důchodová reforma bude něco stát. A já věřím, že v tom letošním roce můžeme změnit přístup k tomu, že zkrátka důchodová reforma nás něco stát bude, a můžeme ji zavést.

Děkuji vám za pozornost.

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



