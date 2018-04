Válek (TOP 09): Bez beznaděje ukřižování by zázrak a obrovská síla zmrtvýchvstání nebyla

Jak trefně poznamenal náš senátor Tomáš Czernin: "Pro nás křesťany je to radostný svátek, který dává světu smysl.

Všem ostatním přináší děsivě lidský příběh světské slávy a bolestného pádu. Ale také naději, že prohra může být ve skutečnosti vítězstvím."

To ale není vše. Trošku delší zamyšlení k Velikonocům nabízí náš poslanec Vlastimil Válek a rozhodně stojí za to si ho přečíst, proto ho přikládáme celé:

Velikonoce jsou největší křesťanské svátky. Jsou to svátky smutku a radosti. Smutku z ukřižování a radosti ze zmrtvýchvstání. Jsou to ale krásné svátky pro všechny. Jaro je tu, probouzí se příroda, bude jen lépe. A bude opravdu jen lépe? Má naše země v současné politické situaci naději? Jakou a kdy? To uvidíme.

Bez beznaděje ukřižování by zázrak a obrovská síla zmrtvýchvstání nebyla. Bez zimy by nebylo jaro a příroda by se neměla z čeho probouzet. Člověka tento čas nutí k zamyšlení, co jsou příčiny a co následky. Co je cíl a co prostředek. A zda alespoň trochu kráčí po správné cestě.

Minulý týden jsem měl v Parlamentu výbor pro zdravotnictví. Bavili jsme se o zdravotnictví, o jeho fungování, o problémech se vzděláváním a záchrannými vrtulníky. Ale nebavili jsme se o pacientech, o péči o ně, o tom, jak je co nejlépe a nejefektivněji léčit. Cíl není fungující zdravotnictví. To je jen prostředek. Cíl je kvalita života, jehož součástí je i zdraví. Ale i nemocný člověk může žít kvalitní život a cílem zdravotnictví, ale především fungujícího státu, je neklást překážky a pokud je to možné, pomoci žít kvalitní život.

Pak jsem byl na zemědělském výboru. A bavili jsme se o venkově, malých zemědělcích a o jejich podpoře, o produkci potravin. Jenže to zase není cíl. Je to opět jenom prostředek. Prostředek, které vede ke spokojenému a kvalitnímu životu nejen na venkově. Proč? Protože podpora malých a středních zemědělců a farmářů, produkujících kvalitní potraviny, je zároveň i podporou zdraví populace. A zdraví populace je jedna z cest ke kvalitnímu životu.

Nesmíme si proto plést cíle a prostředky, které vedou k jejich dosažení. O Velikonocích, svátcích oslavy života, si to uvědomuji o to více. Doufám, že alespoň trochu pomohu realizovat tyto cíle tím, že podpořím ty správné prostředky.

Klidné a požehnané Velikonoce vám všem, přátelé!

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



Ing. Tomáš Czernin TOP 09



senátor

autor: PV