Válek (TOP 09): Další ze série epizod "ti, co měli přijít, nepřišli" aneb očkování po česku

Jedna z podstatných informací, kterou by měla denně veřejnost dostávat je informace o počtu naočkovaných. Kolik se denně podařilo naočkovat, kolik už je naočkovaných a kolik už mělo očkování ukončeno (dostalo druhou dávku) – toto číslo by mělo online narůstat. A to velmi rychle. Dělají to tak všechny země a veřejnost má jednoduchou možnost sledovat, jak očkování. Je to navíc informace pozitivní a ty jsou potřeba.

Určitě by bylo vhodné tuto informace doplňovat např. jednou za týden informací o počtu komplikací a jejich struktuře – opět je to cesta, jak eliminovat dezinformace.

Očkování probíhá od 27.12., dnes jsme na zdravotní výbor dostali první informaci o počtu očkovaných. Jde o souhrn dat z prvních distribuovaných dávek, k včerejšímu večeru. Očkující nemocnice stále zadávají další data, termín do vypotřebování této první sady mají do 6. - 7. 1. Celkem zatím evidujeme 15 241 validních záznamů.

Prof. Dušek nás informoval, že data vycházejí z nového centrálního systému - modulu Informačního systému infekčních nemocí, ve kterém budou centralizována všechna data o vakcinacích.

Takže to chápu tak (prof. Duškovi je třeba poděkovat), že ÚZIS má nějakou centrální databázi, kam se vykazují očkovaní, Zatím ale nefunguje online, ale vše se vykazujeme v „sadách“. Pokud tomu takto je, online informace asi hned tak nebudou. Jak to bude s informacemi o komplikacích, těžko říct.

Moje zásadní otázka je – proč systém, jak budeme občany informovat o průběhu očkování, nebyl připravený a veřejnosti představený několik týdnů před zahájením očkování a místo toho se ladí na poslední chvíli, až když očkování probíhá?

Je to proto, že žádného z posledních tří ministru zdravotnictví nenapadlo něco chystat a nezadali včas takovýto úkol?

Je to proto, že vláda nechtěla tyto informace poskytovat, až k tomu byla nakonec tlakem veřejnosti a opozice donucena?

Nebo toto některý předchozích ministrů zadal a „ti, co měli přijít nepřišli“?

Úplně stejný je i systém registrace na očkování. Víme, že nakonec po opakovaných žádostech Anticovid týmu bude. Nevíme, jak bude probíhat a o logistice se cudně mlčí. Opět to zřejmě bude metoda pokusů a omylů a ověření v boji místo řádné přípravy, zkušebního testování a po vychytání „much“ spuštění do provozu. Já jsem v situaci (a bude nás jistě hodně v podobné situaci), kdy moje maminka (84 let), lékařka, v televizi slyšela, že bude od 15. ledna vyplňovat nějaký formulář, kterým se přihlásí na očkování. A protože se na očkování těší (je pediatr a dorostový lékař a očkování věří), tak holt volá své praktické lékařce a samozřejmě mně, jak to má udělat, aby nic nepropásla, a my oba víme to stejné. NIC.

Proč nebylo vše včas připraveno, otestováno, vysvětleno tak, jak jsme jako celý Anticovid tým opakovaně žádali? Je důvodem něco jiného než neschopnost vlády a to, že ministerstvo zaspalo – je mně vcelku jedno, který z odborníků z řad ANO na MZ to byl.

Opakovaně upozorňujeme vládu, že je třeba vše připravit, opakovaně nám vláda říká, že je to zbytečné, že je na to dost času, až prý EMA, až prý ti nebo tamto. A opakovaně pak zjišťuje, že zaspala, že holt nemá připravené nic, vše pak honí na poslední chvíli (nebýt prof. Duška, tak nevím, co by vláda dělala). A opakovaně se pak dovídáme, že „ti, co měli přijít, nepřišli“.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



