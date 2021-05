Válek (TOP 09): Je naprosto nedůstojné, aby tímto způsobem byly rozdělovány peníze

reklama

Vážený pane předsedající, paní ministryně, páni ministři, kolegyně a kolegové, já jsem se té klikací šaškárny musel zúčastnit, protože v jedné z těch nemocnic, která měla totální neúspěch zřejmě proto, že docent Blatný už není ministr, tak pracuji. Ty projekty jsme chystali tři čtvrtě roku. Výsledek byl, že jsme bohužel nekoupili dostatečně rychle herní myši, pravděpodobně jsme neměli ty správné klikače, což u druhé Fakultní nemocnice v Brně udělali správně. Určitě to nesouvisí s tím, že ředitel nemocnice je současný náměstek ministra - a tam naopak vyšly projekty všechny.

Já si myslím, že je to naprosto nedůstojné českého zdravotnictví a naprosto nedůstojné, aby tímto způsobem byly rozdělovány peníze. Já to považuji za obrovskou ostudu. Všem kolegyním, kolegům v naší nemocnici jsem se omlouval, protože se cítím jako poslanec vinen. Bohužel to takhle vnímají: jako naprosto nedůstojnou šaškárnu. Všichni ti, kteří pracují ve zdravotnickém výzkumu, kteří pracují v Agentuře pro zdravotnický výzkum, v jakékoli grantové agentuře. Kdyby o projektech, o tom, jestli bude projekt přidělený, nebo nebude přidělený, rozhodovalo klikání, tak by to pro ně byla největší ostuda v jejich odborném a vědeckém životě. Jsou tady mezi vámi profesoři, jsou tady mezi vámi rektoři, bývalí rektoři. Prosím, ptám se jich: Zažili jste někdy, aby o rozdělování peněz za vědecké a výzkumné projekty rozhodovala rychlost klikání? (Hovoří hlasitě, vzrušeně.) Aby rozdíl mezi tím schválen-neschválen byl desetiny vteřiny? To jste opravdu někdy zažili? Přijde vám to normální? Přijde vám normální, že to takhle funguje?

Nicméně já nebudu útočit na paní ministryni, protože Ministerstvo zdravotnictví chystalo celou tu akci. Tam byl nějaký náměstek zodpovědný za tu akci! Jaká kritéria hodnocení nachystal? To bych se tady rád dozvěděl. Bohužel pan ministr tady není. On není ten ministr, který to chystal, ani tam nebude ten náměstek, který to chystal. Ale jaká byla kritéria o tom, že tyto peníze přijdou? O tom, že tyto peníze budou použity na jaké oblasti zdravotnického výzkumu nebo na jaké oblasti české medicíny mají být použity, se ví už řadu měsíců, dokonce možná déle než rok. Tedy předpokládal bych, že například Ministerstvo zdravotnictví navrhne MMR, aby hodnotící komise byla vědecká rada České lékařské společnosti. Nebo aby hodnotící komise byla vědecká rada a předsednictvo Agentury pro zdravotnický výzkum či jiný podobný orgán, který dokáže posoudit, co je ku prospěchu ne nějaké skupiny, ale ku prospěchu českého zdravotnictví. A ne, že ta hodnotící komise, ten odborný orgán budou prodejci myší, hráči on-line her a rychlost připojení. To mně přijde jako naprosto, naprosto nedůstojné, naprosto zoufalé a plivnutí do tváře všem těm zdravotníkům, co se starali o covid a co připravovali tyto projekty.

Těch nemocnic, které byly postiženy, je celá řada. Některé kraje nezískaly ani jeden projekt a myslím si, že je to velmi smutné. A prostřednictvím pana předsedajícího váženému kolegovi Kováčikovi: Kraj Vysočina je v IT na špici i zásluhou předchozího hejtmana. Je to kraj, kam se chodí učit i fakultní nemocnice. Přesto, co se klikání týká, jsou hodně vzadu. Nedali to. Blbě klikají, nemají dobré klikače. Nebude to jenom o IT. A myslím si, nikdo z vás by asi nesouhlasil s tím, že při hlasování v této Poslanecké sněmovně se bude počítat těch prvních 50 kliků a ti, co kliknou jako 51. už se do hlasování nepočítají. A toto je to, o čem se bavíme. Proto velmi prosím a připojuji se prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Stanjurovi: Prosím, zrušme toto! Zrušme to pořadí, uklidněme zdravotnickou veřejnost! A prosím, velmi prosím a chápu, že paní ministryně v tom není úplně vinně, prosím, aby paní ministryně tady slíbila do mikrofonu - pokud je to možné - že se ty projekty budou opravdu hodnotit odborně. A žádám Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo jasná pravidla a kritéria, podle kterého budou ty projekty vybírány. Odborná kritéria související s kvalitou těch projektů. A ne s tím, jak kdo rychle kliká!

Protože pak se dostaneme do situace, a ať to není tak dramatické, ve které byly moje děti, když studovaly na Masarykově univerzitě, kdy předtermíny se spouští kolem půlnoci a kdo dřív klikne, ten má předtermín. Kdo klikne později, ten předtermín nemá. Není to žádná tragédie a ano, tady souhlasím prostřednictvím pana předsedajícího s váženým kolegou Kováčikem, tady rychlost klikání na tom souvisí. Já mám čtyři děti. Ten nejmladší je co se klikání týče nejrychlejší, má herní myš. Holt ho starší sourozenci o půlnoci vzbudili, on sedl, klikl rychleji než ti starší a tím pádem měli předtermíny. Ano, je to řešení; mohli jsme nasadit svoje děti, které umí rychle klikat. Ale kam bychom se dostali? Děkuji.

