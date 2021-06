Válek (TOP 09): Jsou to lidé, kteří sem jedou čerpat zdravotní péči

reklama

Já bych si v životě netroufl diskutovat a debatovat, co jsem já, abych tvrdil, že jsem pravdu, s předřečníky o tom, jestli ten pozměňovací návrh vyřeší, nebo nevyřeší cizince, kteří pobývají na území České republiky, vyžadují nebo potřebují akutní péči, a přitom nejsou pojištěni. Pokud vyřeší, bude jenom dobře.

Já jsem si ale udělal opravdu analýzu, fakt jsem se tím poměrně intenzivně zabýval. A kupodivu většina těch lidí, kteří nemají to pojištění, ani omylem nepřijeli do České republiky pracovat a není to tak, jak popisovali předřečníci, ale opravdu jsou to lidé, kteří sem jedou čerpat zdravotní péči. Je to naprosto programově. Jejich pobyt na území České republiky je řádově ve dnech, není to pobyt řádově v měsících a prostě ta situace je jiná.

Já se domnívám, že řešením by bylo výrazné posílení cizinecké policie, která by měla daleko větší šanci kontrolovat, určitě by to měla být pečlivější práce v těch zemích, kde získávají povolení k pobytu, protože to jsou lidé, kteří opravdu jsou ve velmi, velmi svízelné situaci. Já to nechci prodlužovat. Ta svízelná situace vychází z toho, že v řadě zemí mimo Evropskou unii je zdravotní péče extrémně špatná nebo tam neexistuje možnost pojištění. Ty země sousedí s Evropskou unií, ti lidé, pokud jejich zdravotní stav je špatný, jsou ochotní udělat poměrně hodně, aby jeli za zdravím, a Česká republika nabízí špičkovou zdravotní péči a nabízí všeobecné zdravotní pojištění k té špičkové zdravotní péči. Proto sem ti lidé cestují. Podle mě to není tak, jak říkali předřečníci.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



