Válek (TOP 09): Myslím, že se situace opravdu zlepšuje

Děkuji, pane předsedající.

Tak já jsem vůbec netušil, že to vzbudí takový - já jsem se domníval, že my, co umíme číst /což jsem se domníval, že jsme tady v podstatě všichni/, tak informace od profesora Duška, co dostáváme prakticky každý den, čteme. Dostávají je všechny kluby, všichni členové zdravotního výboru. Předpokládám, že je předávají členům poslaneckých klubů. A vzhledem k tomu, že covid a situace v České republice je jedno z nejvážnějších témat, tak že členové klubů nebo zpravodajové čtou a na klubech že je informují. Tak pokud se to na některých klubech neděje, tak chápu, že ty kluby ta výzva zmátla, ale myslím si, že to je jenom nepochopení.

Já si myslím, že situace se opravdu zlepšuje a my bychom měli někdy zařadit ten bod a těch možností už moc není. Tak buď ho zařadíme na tuto schůzi, nebo na grémiu navrhneme, že na červencové schůzi bude tento bod, nebo se sejdeme mimořádně o prázdninách, nebo holt bude pandemický stav trvat až do září. Tady moc dalších možností není, a to je potřeba si co nejdříve vydiskutovat, jaká je tedy představa jednotlivých klubů. My jsme svoji představu řekli a asi by bylo dobré, aby vláda řekla svoji představu nebo koalice aby řekla svoji představu, jestli tedy hodlá využít na doraz pandemického stavu tak, jak to umožňuje ten zákon, nebo jestli hodlá někdy tento bod diskutovat.

Já za sebe musím říci a pokud jsem tím někoho naštval nebo urazil, mě vůbec nenapadlo, že by se měly nějaké materiály, když je opravdu každý den dostáváme písemně, podrobně posílat. Ale pokud je někdo nedostává, já je samozřejmě rád přepošlu komukoliv, kdo si o to řekne.

Děkuji.

