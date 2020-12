Válek (TOP 09): Nechápu, proč musí být kamionová doprava podporována

reklama

Děkuji, pane předsedající. Nelze nezdvihnout (?). Já naprosto souhlasím s tím, co zaznělo. Těším se moc na ten zemědělský výbor. Já si vzpomínám na vinaře Dufka, kterého možná mnozí znáte, který začínal s obrovskou oranžérií a měl pocit, že tehdy, v té době, kdy s tím začínal před dvaceti lety, že by produkoval na Moravě tropické plody, byla to obrovská oranžérie, největší v České republice, a nakonec se soustředil na víno.

Já rozumím podpoře českých zemědělců a udělám pro to maximum, to teď předem můžu slíbit, na zemědělském výboru, na podporu toho, kde je nadprodukce a kde zemědělci nejsou schopni potraviny uplatnit na českém trhu. Naprosto souhlasím s tím, že je potřeba jim v tomto směru pomoci, jak jsme pomohli některým jiným komoditám.

Absolutně také souhlasím s tím, že je potřeba omezit transporty po Evropě, transporty potravin z jednoho konce na druhý, pouze se asi neshodneme v tom, jakým způsobem. Za mě je to omezení kamionové dopravy. Opakovaně jsme se o tom bavili. Nechápu, proč musí být kamionová doprava podporována. Naopak, měla by být omezována, aby dlouhé transporty byly omezeny a ne sekundárně přes zemědělské komodity.

To, co mi vadí, je nedostatek konkurence kvalitních potravin na trhu, který by to mohlo přinést a ke kterému to mohlo vést. Já bych chtěl, aby si český zákazník mohl vybírat mezi potravinami, aby si vybral, protože mu věřím, protože vím, že je to schopný a inteligentní zákazník, aby si vybral to nejkvalitnější, co mu nabízíme. Já budu bojovat za to, aby potraviny byly kvalitní, aby potraviny byly dostupné a aby čeští zemědělci, kteří měli nadprodukci, se na trhu uplatnili. Já myslím, že na tom bude na zemědělském výboru shoda. Pevně v to věřím.

Děkuji.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



poslanec

