Válek (TOP 09): Něco musí být prioritní, buď informace od pacienta, nebo z lékového záznamu

Já si jenom prostřednictvím pana předsedajícího na pana kolegu a pana poslance dovolím reagovat. Já si plně uvědomuji tu situaci důchodců. Koneckonců se do této kategorie mílovými kroky blížím tak jako řada kolegů a kolegyň v Parlamentě. To je jedna z mála věcí, kterou - ať se zblázníme hlasováním - neovlivníme. To je prostě biologie, to si uvědomuji. Ale mně šlo, a já to ještě jednou zopakuji, o jednu věc. Chápu, že teď nemůžu dostat odpověď, ale prosím, aby byla pak ve vyhlášce nebo v něčem jasně vysvětlena.

Něco musí být prioritní, aby byl lékař kryt. U pacienta v bezvědomí je to jednoduché, prioritní je lékový záznam. Co je v lékovém záznamu, beru jako fakt. Pokud v tom lékovém záznamu bude špatná informace, tak by mělo být jasné - když ten lékař bude na základě této informace konat - tak to není jeho chyba a nemůže být za to postižen. Prostě co je v lékovém záznamu, je fakt.

Ale pokud tam mám pacienta, který není v bezvědomí a dá mi jinou informaci, než je v lékovém záznamu, musí být jasně řečeno, co je prioritní. Zda informace od pacienta, nebo z lékového záznamu, nebo zda musím nějakým způsobem ověřovat, kde je pravda. Toto musí být naprosto jasně řečeno, aby ten lékař byl krytý - nebo ten, kdo se tam bude dívat - aby se nestalo, že u soudu v případě sporu se řekne - měl jste věřit pacientovi, eventuálně, měl jste věřit lékovému záznamu. Tato informace musí být naprosto jasně někde uvedena. To bylo to, co jsem se snažil vysvětlit.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



