Válek (TOP 09): Není možné, aby se stát zbavoval odpovědnosti a házel to na zdravotnická zařízení

Děkuji, pane předsedající. Zdravotní pojištění a zdravotní pojištění cizinců je bezesporu problémem a já musím říct, že jsem se v té diskusi lehce ztratil. Tak ten pozměňovací návrh pana poslance Janulíka v podstatě z mého pohledu, a já jsem se ho snažil opravdu pečlivě nastudovat, konzultoval jsem ho s právníky tří fakultních nemocnic, tak ten de facto mění jedinou věc z mého pohledu, a to je, to, že to komerční, nebo dvě věci, možná tři, dvě jsou podstatné, jedna méně - to, že to komerční pojištění si ten cizinec nebude moci vybrat u více pojišťoven, ale bude si to muset vybrat u té komerční sestry Všeobecné zdravotní pojišťovny. A potom mění to, že definuje rozsah toho pojištění jako komplexní pojištění. Mohl bych z toho citovat, ale nechci se tady snížit na úroveň některých kolegů, jednoho, kteří tady čtou pozměňovací zákony, aniž by číst uměli.

Rozumím tomu tím pádem tak, že ten cizinec se bude muset pojistit - tady myslím se píše nejpozději do 90 dnů, tzn. do 90 dnů po pobytu, to je změna jednoho toho paragrafu. A ta třetí změna: u komerční části Všeobecné zdravotní pojišťovny. A chápu to tak, že si nebude moct vybírat, v jaké výši to pojištění bude, v jakém rozsahu to pojištění bude, ale to pojištění bude muset být definováno komplexně. Myslím, že je tam uvedeno jako bod 8, 9, 8 až 10, v rozsahu 8 až 10. A tím pádem z mého pohledu prostě je pravda, že to pojištění bude dražší než teď, kdy si může vybírat, v jakém rozsahu se pojistí. Já to nekritizuji, rozumím těm námitkám, že se pak může stát, že ten cizinec podcení rizika, která jsou spojena s jeho pobytem, prostě vybere si pojištění, které nekryje plně všechna rizika - a pak se to zdravotnické zařízení dostává do svízelné situace, kterou jste tady popsali. Ale prostě není pravda, že by to pojištění nebylo dražší, prostě bude dražší! Takže když tady bude řekněme opravdu ten student na Erasmus, bude tady, co já vím, pět měsíců, tím pádem se bude muset pojistit a bude to komplexní pojištění, bude to stejné komplexní pojištění jako když sem přijede pracovat někdo do provozu, který skýtá riziko úrazu a bude tady řekněme dva roky. To je jedna věc.

Druhá věc: z mého pohledu to neřeší tu zásadní záležitost, a to je ta, že tady prostě je suma cizinců. Zase jsem udělal to, že jsem před několika měsíci, kdy se ty pozměňováky objevily a já jsem začal zjišťovat, jak ta situace vypadá, oslovil cestou právního oddělení Fakultní nemocnice Brno a Asociace právníků fakultních nemocnic, a požádal jsem, jestli to opravdu reálně problém je, protože vím, že v brněnských fakultních nemocnicích to reálně problém je. Každý rok je několik cizinců; naposledy to byla pacientka s poměrně závažným onkologickým onemocněním, kdy se ta remise nebo kdy se akutní projev objevil tak, že ten stav vyžadoval přes urgentní příjem hospitalizaci. Pak se přišlo, že příčina není nějaká akutní událost, ale akutní fáze onkologické choroby. Tím pádem musela být léčena. Velmi správně to tady kolegové říkali: Nemohli jsme ji propustit. Její léčba stojí řádově přes milion korun, blíží se dvěma milionům. Ta dáma je z mimo Evropské unie, v podstatě ten systém neumožňuje jiné řešení než buď to připočítat ke ztrátě té konkrétní fakultní nemocnice, nebo to vyžadovat soudní cestou od té osoby. Ale to tento pozměňovák neřeší! Prostě ta osoba, když není pojištěna, tak není pojištěna a ten systém ji nedonutí se pojistit! Ta konkrétní osoba sem přišla přes Polsko, pracovní povolení měla v Polsku, přes hranice se sem dostala a nic to neřeší. Pořád to vychází z toho, že ten cizinec musí být pojištěn.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09

poslanec



To znamená, můj dotaz na ministra zdravotnictví, na ministra vnitra, připravovali ten zákon, eventuálně na předkladatele toho pozměňováku: Jak tedy chcete zajistit pomocí tohoto zákona nebo pozměňováku, aby všichni cizinci na území České republiky měli pojištění? Jak to chcete udělat a jak chcete vyřešit pomocí tohoto zákona či pozměňovacích návrhů, aby pokud se to tak neděje, tak aby toto nešlo jako ztráta pro to zdravotnické zařízení? Lhostejno, zda státní, nebo soukromé. To je podle mě klíčový problém. Prostě klíčový problém je, že v některých okolních zemích - typicky si dovolím jmenovat Ukrajinu - buď vůbec veřejné zdravotní pojištění není, nebo je extrémně, extrémně omezeno. A pochopitelně z logiky věci do země, kde to pojištění, kde ta péče je na vysoké úrovni, kdy je hrazena i péče, která v řadě zemí hrazena není z pojištění nebo zdarma, tak ti občané se snaží nějakým způsobem dostat.

Prostě já si myslím, že řada mých kolegů ví, že existuje zdravotní turistika, že typicky pacienti s Crohnovou chorobou z některých zemí sem jezdí, protože - a kdyby tady byl profesor Špičák, tak předpokládám, že by to prostřednictvím pana předsedajícího potvrdil - v těchto zemích prostě není hrazena biologická léčba a další metody u těchto nemocných. Oni sem přijedou, mají akutní nález, mají ileus, mají náhlou příhodu břišní, jsou přijati a až během hospitalizace se zjistí, že je to akutní fáze Crohnovy choroby. Ale už se nedají propustit, už se musejí léčit. A nezlobte se, tento zákon ani pozměňovák toto neřeší. Zase je to na tom zdravotnickém zařízení, které prostě toto musí hradit a jde mu to do nákladů. Takže ano, podporuji to, co tady řada z vás řekla napříč politickým spektrem; mělo by toto být vyřešeno!

Prostě není možné, aby se stát zbavoval odpovědnosti a házel to na zdravotnická zařízení, ať už státní, nebo soukromá, a ta to musela soudně vymáhat v podstatě s nulovým efektem. V loňském roce úspěšně nevymohli ani halíř! Dohromady ve čtyřech fakultních nemocnicích je to několik tisíc žalob! To nejsou kusy žalob, několik tisíc žalob - ty částky nejsou vysoké, ale v některých případech ty částky dosahují i miliony. Nejvyšší z těch částek se pohybovala kolem šesti milionů v loňském roce. To znamená, zdravotnická zařízení s tím nic nenadělají a nezlobte se, tento pozměňovací návrh, ale ani tento zákon to neřeší.

Já to teď nekritizuji, ani ten zákon, ani pozměňovací návrh, ale jenom říkám, že to prostě neřeší cizince, kteří prostě nejsou pojištěni. Za prvé. Za druhé, že místo toho, abych si mohl vybrat - neříkám, jestli je to dobře, nebo špatně, jen to definuji - místo, abych si mohl vybrat, u které komerční pojišťovny se připojistím, když se pojistit chci, budu si muset vybrat jednu. A za třetím, používá termín, myslím si, že se to jmenuje komplexní pojištění komplexní zdravotní péče. A to z logiky věci samozřejmě bude znamenat, že se to pojištění bude muset zdražit. Pokud ta komerční pojišťovna, ta komerční část VZP, nebude chtít být ve ztrátě a bude chtít ten zisk, o kterém tady jeden z předřečníků mluvil, odvádět do té VZP.

Druhá věc, o které bych se chtěl zmínit, jsou ty pozměňovací návrhy týkající se dětí cizinců - týkající se dětí cizinců. Ti cizinci jsou tady řádně pojištěni, mají tady řádné komerční pojištění. A bohužel to dítě se buďto narodí předčasně, anebo má nějaký zdravotní problém. A než se ho podaří standardně pojistit, tak je určitá perioda, ve které to dítě nemusí být pojištěno. To se cyklicky děje. Zase - konkrétní nemocnice, konkrétní zdravotní případ, který jsem si kompletně nastudoval, kde už došlo k rozhodnutí soudu. A rozhodnutí soudu v tomto případě bylo, že nemocnice nemůže vymáhat tyto peníze od rodičů, protože je selhání státu, že neumožňuje tomu dítěti, aby bylo pojištěno, byť to ti rodiče chtěli.

To znamená, tento pozměňovací návrh považuji za velmi solidní a kvalitní, protože řeší ten problém zdravotnických zařízení, kde se tyto děti rodit mají, že prostě ta legislativa je napsaná tak nešťastně, že je tam určitý interval, kdy rodiče jsou pojištěni, chtějí pojistit dítě, které ještě není narozené, ale technicky to nejde. A tento pozměňovací návrh toto řeší. Navíc v tom rozhodnutí soudu, které bych vám mohl zase číst, kdybych tady chtěl hodinu mluvit, ale nechci, tak tam je jasně řečeno, že systém zdravotního pojištění v České republice si tyto náklady může dovolit, protože nejsou tak vysoké. Takže stejně, ať chceme, nebo nechceme, tak ta zdravotnická zařízení by v tomto případě byla v situaci, kdy nemohou ty peníze vymáhat od rodičů. Jsou to dva problémy, které spolu nesouvisí.

Ten druhý problém týkající se dětí si myslím, že je velmi správný, konec konců tady kolega prostřednictvím pana předsedajícího Čižinský tady citoval našeho kolegu, a tam se jednalo o situaci dvou výzkumníků, asi ji znáte, kdy se dělala sbírka ve výzkumném ústavu na tu rodinu, protože oni dlužili tomu zdravotnickému zařízení nějakého půl druhého milionu. Byla to velmi nepříjemná kauza. Obesílali nás ve všech fakultách a obesílali nás v (nesrozumitelné) a prosili o pomoc. A ta sbírka byla poměrně rozsáhlá. Tady to je jedna věc.

A za klub TOP 09 musím říct, že toto rozhodně podpoříme.

U toho druhého pozměňovacího návrhu je to z mého pohledu velmi komplikované, protože neřeší ten problém cizinců, kteří prostě nejsou pojištěni a nepojistí se. A znovu opakuji, prosím buď ministra vnitra, nebo ministra zdravotnictví, aby řekli zdravotnickým zařízením, určitě budou rády přímo řízené organizace, pokud se to od pana ministra zdravotnictví dozví, jak tedy v této unikátní situaci, kdy máme tento zákon otevřený, hodlají vyřešit to, že do nemocnice přijde cizinec, není pojištěný, nemocnice mu musí poskytnout komplexní péči v akutním stavu, ta může být velmi drahá, a tu péči jí nikdo neuhradí. Z mého pohledu dobře, nejsou pojištěni, tak buďto ať to hradí rozpočet Ministerstva financí, anebo ať je na to fond na Ministerstvu zdravotnictví a hradí se to z toho fondu. Ale nechápu, proč by to mělo být hrazeno ze solidárního zdravotního pojištění, které hradí všichni pojištěnci, a nechápu, proč by to měla platit ta nemocnice, která dělá jenom práci, kterou po ní stát chce.

Děkuji.

