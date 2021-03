Válek (TOP 09): Ve výjimkách cestování mezi okresy vypadly bohoslužby

reklama

Ať jsem aspoň trochu pozitivní. Já bych chtěl poděkovat, jestli jsem to správně zachytil, panu ministrovi Hamáčkovi, protože na ten návrh Dominika Feriho, aby se zítra ráno v 9 hodin zařadil ten bod, kde se zodpoví určité dotazy a nejasnosti, aspoň mám informaci, já jsem tam nebyl v té chvíli, kdy jste se tvářil ne úplně negativně, že připustil, že by to možné. Já zase, možná to zní zlehčeně, ale mám konkrétní dva dotazy a poslal bych je panu ministrovi všechny s předstihem, my jsme se tak domlouvali na grémiu, že bychom to takto udělali, bavíme se opravdu o praktických věcech, které bychom chtěli odladit tak, aby to bylo co nejvíc užitečné a ku prospěchu občanů.

Ten jeden dotaz je možná okrajový, ale pro řadu lidí velmi významný. V těch výjimkách cestování mezi okresy vypadly bohoslužby. Pro řadu lidí je to velmi důležité, pro řadu lidí je to nepodstatné, nicméně aspoň bychom mohli zvážit, jestli by to nebylo možné v případě, že ten člověk nemůže v době Velikonoc cestovat jinam, než mimo okres. Aby to byla výjimka. Nebo nemusí, ale aspoň abychom o tom věděli, že to nechceme.

Anketa Nechali byste si píchnout vakcínu Sputnik V? (Ptáme se od 2.3.2021) Ano 91% Ne 9% hlasovalo: 7989 lidí

Druhá věc, kterou považuji za důležitější, my se tady bavíme o testování ve státních podnicích a přesně definovaných zařízeních, mně třeba není jasné, jestli do toho patří i akciové společnosti, protože některé nemocnice jsou akciové společnosti, tak jestli se jich to týká, nebo netýká, tak zase bych rád naprosto nekonfliktně, opravdu teď nejsem poťouchlý, to by bylo poznat, tak doufám, že teď je poznat, že nejsem, tak opravdu rád bych, abychom ty konkrétní - fakt, prostřednictvím pana předsedajícího, pane předsedo Faltýnku, fakt ne - tak opravdu bych chtěl, jestli by bylo možné to zařadit ráno, podpořil bych ten návrh Dominika. A chtěl bych, abychom tady tyto dotazy odpověděli, protože si myslím, že je to naše role.

Vracím se k tomu minulému týdnu, třikrát pozitivní v e-roušce a v podstatě jsme nevěděli, jak správně postupovat. A my bychom měli být ti, kteří to říkají a kteří využijí toho, že Česká televize toto přednáší a ty informace, když odsud jsou, tak ti občané se mají na co odvolávat. Je to jednoduché, je to jasné, tak zkusme to takhle udělat, tentokrát bez politických bojů, a jenom ku prospěchu těch lidí, co to poslouchají, nebo těch, kteří to třeba neposlouchají a i tak se to dozvědí.

A druhá věc je, já bych znovu chtěl, abychom opravdu poděkovali zaměstnancům Poslanecké sněmovny, a to velmi, velmi silně, protože si musíme uvědomit, že jich se týkají všechna opatření, tak jako všech ostatních, to znamená, jich se týká to, že jsou zavřené mateřské školy a musí tím pádem hlídat svoje děti. Jich se týkají různá omezení, a přesto po nich chceme, aby pracovali daleko víc než běžně, protože řadu zákonů dostávají večer, dostávají je přes noc.

Je řada věcí, co pro to můžeme udělat, a proto jsem velmi rád a chci za to poděkovat, že budeme konstruktivně debatovat o tom, jak zjednodušit a řekněme zrychlit jednání Sněmovny tak, aby to bylo zvladatelné i pro ty zaměstnance. Oni opravdu teď odvádějí obrovskou práci a musíme si uvědomit, že sice na nás možná, ale na nich určitě fungování Sněmovny stojí.

Děkuji.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Válek (TOP 09): Vyhrožování nikam nepovede Válek (TOP 09): Myslím, že některé spory jsou zbytečné a ne úplně šťastné Válek (TOP 09): Ano, jsme v džungli. Bohužel ten, co oddíl vede, nemá buzolu Válek (TOP 09): Teorie chaosu může být způsob řízení, protože i na začátku chaosu je jakýsi řád

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.