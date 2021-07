Valenta (KSČM): Převýchova formou redukce starobních důchodů

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo. Shodou okolností navážu na to, co zde říkal můj předřečník. Dámy a pánové, zcela typickým učebnicovým příkladem, jak rozeštvávat skupiny občanů a zasévat sémě vnitrospolečenské nenávisti, je pozměňovací návrh pod číslem 8850, který podal lidovecký poslanec Marian Jurečka a který ve svém principu obsahuje zcela nepřijatelný zásah do výpočtu důchodů některých skupin českých občanů, a to především na základě falešného předpokladu kolektivní viny, kterážto sama o sobě je navíc v mnoha případech velice sporná.

Jestliže měl autor tohoto pozměňovacího návrhu pocit, že se kdokoliv provinil proti tehdy platnému právu, myšleno proti právnímu rámci před rokem 1989, a to se samozřejmě také stávalo, měl on nebo někdo z jeho kolegů, nyní tak spravedlivě zapálených, již dávno podat trestní oznámení, a nikoliv nyní takto trapně paušalizovat a s velkou pravděpodobností pouze předvolebně exhibovat. Vždyť nyní, dva měsíce před volbami do Poslanecké sněmovny, jim nemůže věřit dobrý úmysl nikdo, kdo jen alespoň trošku objektivně a realisticky uvažuje.

Zmíněná kolektivní vina a jakékoliv roubování zákonných norem na ni je skutečně zhovadilost z těch největších. A že zrovna lidovci, jejichž ideoví předchůdci a vzory ničili životy milionům obyvatel po celé planetě a po celá staletí násilnou katolizací a rekatolizací, si toto neuvědomují, je velice zarážející, a oni sami kolektivní vinu rozhodně necítí. Dnes mnozí členové této údajně demokratické partaje se na jedné straně podbízejí a poklonkují před předáky landsmanšaftu, oslovují je milými krajany, a to zcela proti duchu rozhodnutí vítězných mocností, které právoplatný a morálně oprávněný odsun po druhé světové válce iniciovaly, a k tomu si ještě dovolují vyzývat český národ ke smíření, nebo někdy dokonce i k omluvám. Sami ale více než 30 let po listopadovém předání moci jednotu národa podkopávají a rozvracejí tím, že společnost kastují a kádrují, a to na ty dle jejich názoru morálně vyhovující a na ty druhé - méněcenné, vinné, vhodné k jakési převýchově formou redukce starobních důchodů.

A to na ty dle jejich názoru morálně vyhovující a na ty druhé - méněcenné, vinné, vhodné k jakési převýchově formou redukce starobních důchodů. Když nyní čtu výčet těch, kterým by se měl takto uměle pokrátit důchod z politických důvodů, pouze žasnu. Zatímco si předkladatel dovoluje se povyšovat ve svém návrhu například nad obyčejnou sekretářkou sedící na ústředním výboru KSČ, či nad zaměstnance ve služebním poměru federálního Ministerstva vnitra vydávající někde na přepážce cestovní doklady, tak soudců a státních žalobců činných před rokem 1989 jakoby se tento rek spravedlnosti, bohužel ale jen té jeho, bál. Tak nejen on se samozřejmě bojí, protože mnozí z těchto soudců a prokurátorů aktivně činných ještě dnes by si takovouto jasnou sociálně ekonomickou segregaci určitě líbit nenechali.

Osobně mě také zaráží aspekt, jak může navrhovatel zákonná pravidla k výpočtu důchodu měnit, která zde platila po desítky let. A zapomíná na to, že zde platí jakýsi nepřijatelný princip retroaktivity. A on je chce měnit nejen ideologicky, ale také poměrně hloupým způsobem. Stačí jeden ilustrativní příklad za všechny. Marián Čalfa byl od 7. prosince do 10. prosince 1989 pověřen řízením vlády. Současně od 3. 12. do 10.12. 1989 byl prvním místopředsedou vlády. Od dubna 1988 do 3. prosince 1989 ministrem bez portfeje. To znamená, že by podle pozměňovacího návrhu pana kolegy Jurečky byl v tomto období ještě morálně nečistý. Ale když byl potom ve funkci předsedy vlády od 10. 12. do 30 12. roku 1989, tak už byl stejnou optikou naprosto vyhovující.

Kolegyně, kolegové, skutečně ještě necítíte s prominutím až hloupost a pokus o revanš tohoto ideologického balastu, který má býti námi vpraven do projednávaného zákona? Jakýmsi pomyslným vrcholem nesmyslnosti a zbytečnosti pozměňovacího návrhu kolegy Jurečky je ale pojistná vsuvka, že některým vybraným osobám nebude důchod krácen za dobu, kdy prokazatelně a bez vědomí svých nadřízených spolupracovali s účastníkem protikomunistického odboje nebo s jinou osobou nebo organizací, která prokazatelně vystupovala proti komunistickému režimu a zasazovala se o ochranu základních lidských práv a svobod a svou spoluprací účastníka protikomunistického odboje nebo jinou osobu vystupující proti režimu v jejich činnosti aktivně podporovala. Tolik citace z pozměňovacího návrhu.

Rozhodovat o tom, kdo je kdo, by měli údajní odborníci ÚSTRu. Tak to je tedy skutečně výborné. Zejména, když naše veřejnosti již dlouhodobě ví, jak tato zbytečná drahá instituce prosycená předpojatými antikomunisty funguje. Tak se můžeme těšit na skutečnou spravedlnost. Opět takovou, jako když v 90. letech, když byly evidenční karty prominentů aktuální politické moci bezpečně uloženy tak, aby do nich bylo pokud možno co nejméně vidět. A také byl u toho tehdy lidovec. Za socialismu čelný funkcionář Československé strany lidové a první polistopadový ministr vnitra Richard Sacher. Ostatně - nezasloužili by si podobní obojací lidé také zásah do svých důchodů? Nebo již porevolučně stačí, že jdou někomu na ruku?

Kolegyně a kolegové, možná někteří z vás nevědí, že tento pokud o politický revanš a segregaci části našich spoluobčanů není prvním. O něco podobného se pokusila vládní koalice ODS, TOP 09, LIDEM již v roce 2011, když navrhovali vyšší zdanění formou srážkové daně také u tzv. prominentů bývalého režimu. Ústavní právníci je však obratem varovali, že v případě takovéto daně hrozí ústavní žaloby, protože jakýkoli diskriminační přístup ke zdanění určité skupiny může vyvolat oprávněnou ústavní stížnost. A to jim dost zkřížilo plány, protože jejich dalším krokem měl být návrh zákazu Komunistické strany Čech a Moravy. Strany, která je dlouhodobě registrovaná Ministerstvem vnitra, a která nejen, že se nepodílela na všech těch zlodějnách a tunelováních v 90. letech včetně např. cinklých církevních restitucí, jako někteří členové stran tzv. demokratické opozice, ale nikdy ani na okamžik nevybočila z ústavního rámce České republiky.

A dnes to tady máme znovu: Lustrační zákony, které zničily profesní, ale i osobní život mnoha tisícům nevinných a poctivých lidí také z důvodu aplikace kolektivní viny, již prostě některým nestačí. A na antikomunistickou strunu je třeba zabrnkat tedy i jinak. Jako kdybychom neměli v naší zemi zcela jiné a závažnější problémy. Děkuji vám za pozornost.

