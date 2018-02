Valenta (KSČM): Za držení většího počtu mincí nesmí být občan trestán

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych obrátil vaši pozornost na svůj pozměňovací návrh, který jsem v tomto ohledu rozdělil na dvě části. Za prvé: v části druhé tohoto předmětného projednávaného zákona se za bod 4 v článku 2 vkládá bod 5, který zní: Česká pošta je povinna provést výměnu podle odst. 1 písm. b) až do 100 kusů jedné nominální hodnoty bezplatně, jsou-li bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot.

Druhá část mého pozměňovacího návrhu hovoří o tom, že do části třetí, která se nazývá Změna zákona o poštovních službách, článek 3, se v § 3 odst. 1 zákona číslo 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, vkládá písmeno g), které zní: Službu výměny běžně poškozených tuzemských bankovek a minci za nepoškozené tuzemské bankovky a mince, jestliže jsou celé, nebo se jedná o bankovky, jejichž celková plocha je větší než 50 %, které jsou celistvé nebo které se skládají nejvýše ze dvou částí, jež nepochybně patří k sobě. V případě pochybností o tom, zda jednotlivé části bankovky patří k sobě, se posuzuje každá část samostatně.

A teď mně dovolte, abych tento svůj pozměňovací návrh v krátkosti odůvodnil. K té částí první: Bezplatná výměna většího počtu českých platných minci za bankovky je v dnešní době pro občany České republiky poměrně značným a nutno dodat, že i obtížně řešitelným problémem. Banky mince vymění, ovšem často za vysoký poplatek. V tomto ohledu se domnívám, že je nutno zákonem ustanovit bezplatnou alternativu takovéto výměny. Její bezproblémová realizace se přirozeně nabízí ve státním podniku Česká pošta, který nyní provozuje i další druhy finančních služeb občanům. Držba většího počtu mincí nesmí být pro občany jakýmkoliv trestem, neboť na straně jedné nemusí přijímací obchodník vysoký počet mincí odebrat, a na straně druhé, v případě, když chce občan tuto situaci vyřešit bezplatnou výměnou, není mu to státem garantováno.

V důsledku popsané situace vzniká nevhodná sociální disbalance mezi platnými mincemi a platnými bankovkami české měny, které by si měly být v jejich přijímání a vydávání alespoň podle mého názoru zcela rovny. A současně se nepřijatelně snižuje platební komfort občanů.

Ve druhé části mého pozměňovacího návrhu platná legislativa aktuálně neukládá České poště, státnímu podniku, povinnost vyměňovat běžně poškozené české bankovky a mince. Tato disproporce je z hlediska vývoje a trvalého zkvalitňování portfolia služeb poskytovaných občanů státním podnikem nejen trvale nepřijatelná, ale do jisté míry také nelogická. Chybějící druh základní služby, výměna poškozených českých bankovek a mincí, handicapuje občany zejména v malých městech a obcích, kde neexistují příslušné bankovní pobočky. Je každodenní realitou, že s poškozenou bankovkou se setkávají stovky občanů, a současně také narůstá počet případů, kdy ji dokonce - a to zcela nezaviněně - obdrží spotřebitel přímo z bankomatu.

V souvislosti s aktuálně deklarovanou snahou České pošty, státního podniku, o rozšíření portfolia služeb občanům, nastává vhodný okamžik ke skutečné realizaci těchto slibů. Vyřešení problémů s výměnou poškozených platidel by zcela jistě přispělo nejen k posílení pozitivního vnímání České pošty veřejností, ale současně také potvrdilo oprávněnost jejího výsadního postavení jako jednoho z nosných státních podniků uspokojujících oprávněné potřeby občanů. A nikoliv tedy jejího vnímání jen jako dalšího z řady suplentů komerční činnosti soukromých subjektů, což je dnes předmětem silné kritiky veřejnosti.

A jak už jsem naznačil v úvodu, velký problém spatřuji zcela jistě v tom, že mnohé bankovní ústavy odmítají vyměňovat běžně poškozené bankovky, ačkoliv je to jejich povinnost. Česká spořitelna dostala od České národní banky v roce 2016 pokutu půl milionu, ČSOB v roce 2014 pokutu 300 000 korun. A to dokonce za problémy, které měla na svých pobočkách, které jsou umístěny na České poště. Pro vaši informaci, ročně bývá staženo z oběhu kolem 80 mil. kusů bankovek, takže to je skutečně pro občany obrovský problém. Běžně poškozené bankovky by měla bezplatně vyměnit Česká národní banka a také úvěrové instituce provádějící pokladní operace, jak už jsem uvedl. Ale Česká pošta tuto povinnost doposud nemá, ale již nyní musí podle zákona o oběhu bankovek a mincí přijmout natržené, odřené, zašpiněné bankovky nebo slepené ze dvou částí. Ale ne vždy to dělá. Vězte, že už od roku 2011 chodily na Českou národní banku stížnosti, že Česká pošta toto odmítá dělat. A v roce 2013 tento fakt zadokumentovali posléze i inspektoři České národní banky, a to například na pobočkách pošty na Praze 1.

Pro vaši informaci: ČSOB má 3 000 poboček v provozovnách České pošty. Ale v roce 2017 jim skončil kontrakt a já sám ani teď nevím, jestli tento kontrakt byl vůbec do budoucna prodloužen. A právě tento pozměňovací návrh by měl tedy občanovi garantovat bezplatnou výměnu, tedy i v případě, že by kontrakt prodloužen například někdy v budoucnosti nebyl. Tedy, že by již nebyly pobočky bank v provozovnách České pošty vůbec.

Ostatní argumenty pro podporu tohoto mého pozměňovacího návrhu jsem již uvedl na počátku svého vystoupení a věřím, že tento můj pozměňovací návrh podpoříte, protože si skoro neumím představit, jak by se občanovi mohlo pomoci jiným způsobem. A problém, jak jsem naznačil, je to v tomto ohledu skutečně velký.

Děkuji za pozornost.

