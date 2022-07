Válková (ANO): Doufala jsem, že tuto smutnou kapitolu už máme dávno za sebou

reklama

Ano, děkuji. Milá paní místopředsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, oni to už oba moji oba předřečníci, pan ministr i pan zpravodaj částečně odpracovali, takže já se pokusím jenom říci ty podstatné věci a jít od těch legislativně technických nesrovnatelností a nedostatků k tomu, proč vlastně tady teď debatujeme. Tak jedna, doufám, že jediná politická poznámka z mé strany na úvod. Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 14% Letos byla/bude v Česku 13% Letos nebude 73% hlasovalo: 2664 lidí

Já si myslím, že tady asi nebudu mít žádný silný argument, kterým bych oponovala panu ministru financí, že v případě, že by převážilo to právní hledisko, že nejde o dokonalou novelu, tak že prodloužíme ten proces a ohrozíme čerpání těch 180 miliard korun. Je mi úplně jasné, že v tomto má naprosto pravdu, řekněme, nebo je to velmi pragmatické řešení a budeme muset tedy zatnout zuby a zřejmě hlasovat i pro projednávání a schválení v rámci režimu § 90. Ale myslím si, že je naprosto legitimní na mikrofon říci, že nemáme být vůbec na co hrdi. Že jsme pouze, dá se říci, otrocky překopírovali tu směrnici evropskou, která nepočítá ani s tím, abychom doslova převzali její znění. A my jsme nebyli schopni nějaké lepší vymyslet a myslím si, že v rámci legislativního procesu, kdybychom měli k dispozici, tak ve druhém čtení určitě nejenom já, ale i řada opozičních pardon, koaličních poslanců, můžu jednoho z nich jmenovat, ten má většinou za vás velmi dobré návrhy, ale není tady, doktora Haase, by určitě dala pozměňovací návrh, který by zlepšil ten legislativní text. A já si osobně myslím, že přijímat něco, aniž bychom to komentovali, jak upozorňuje i ČAK ve svém stanovisku, když máme zavedenou, když máme určité tradičně používané judikované a aplikační praxí známé pojmy, které používáme pro určité konkrétní obsahy, jako je kontrola vlastnictví, ovládání a my je nahrazujeme evropskými termíny, které přinejmenším jsou vágní pro nás v České republice a neměli bychom k tomu vést ani v Poslanecké sněmovně tuto diskuzi, tak to už opravdu si říkám, na co tady jsme? To budeme asi jako v devadesátých letech říkat, že na chvíli se musí vypnout žárovky a musí se přerozdělit majetek a pak zase bude právo fungovat?

Já tedy jsem vždycky doufala, že tuto smutnou kapitolu už máme dávno za sebou.

Takže pokud jde o konkrétní připomínky, myslím si, že o nich hovořil pan zpravodaj a týkají se nešťastné textace, která na rozdíl od pana ministra, vaším prostřednictvím paní místopředsedkyně, mně není, ani mně jako právníkovi na první čtení jasná. Fakt je, že jsem to potom na třetí čtení pochopila. A už chci vidět, jak si to budou vysvětlovat ti, kteří právnickou školu nemají. Tak, jestli chceme takovéhle zákony budiž.

Já osobně těsně před projednáním jsem zašla ještě za zpravodajem a říkala jsem: Tady k tomu asi není co říci. Nicméně kdybych mohla, tak hlasuji proti devadesátce, abychom to uvedli do správného znění nebo přijatelného. Bylo mi řečeno, že toto asi možné nebude právě s ohledem na těch ohrožených 180 miliard. Ale pane ministře, nechte nám aspoň tu možnost o tom diskutovat jako právníci. Jistě bude to i dobrou prevencí pro to, abychom takové zákony už v budoucnu nepřijímali.

Mě osobně mrzí také nepřítomnost pana ministra spravedlnosti, protože předpokládám, že i při jeho dovednostech rétorické povahy by nám lépe nežli vy vysvětlil, proč nevyjednal právě s Evropskou komisí, respektive jeho lidé, znění, které by odpovídalo jak jejich požadavkům, tak naší národní legislativě a nevzbuzovalo by předem v klíčových našich partnerech, což jistě Česká advokátní komora a Nejvyšší soud jsou nebo by měly být, protože to budou aplikovat, pochybnosti. Nedá se s tím asi nic dělat. Já sama za sebe zvažuji, jestli pro tu devadesátku, protože v momentě, kdy bych ohrozila svým hlasem, tak zvednu ruku, protože těch stoosmdesát miliard asi bych nerada vysvětlovala našim médiím, protože jedním zvednutím nebo nezvednutím ohrožuji. Ale pokud budu vidět, že většinu máte a nebude tedy nic ohroženo, tak symbolicky pro to hlasovat nebudu nebo se zdržím hlasování, protože ten návrh té novely opravdu kvalitní z hlediska legislativně technického, ale i výkladového není. Děkuji.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Válková (ANO): Piráti, ukažte vůli skutečně zvednout ruku Válková (ANO): V této podobě doporučuji novelu ještě přepracovat Válková (ANO): Tady jde o politickou reformu, která se téměř rovná revoluci Válková (ANO): Leckdy jsou trestáni za naši politickou kariéru naši nejbližší

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama