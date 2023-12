Válková (ANO): Existují dva odlišné režimy, které novela sjednocuje

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně. Takže ještě jednou, milé kolegyně a kolegové,

já jsem se rozhodla vystoupit proto - a já bych jenom poprosila, chápu, že všichni z nás žijeme v přesvědčení, že nikdy neskončíme ve výkonu trestu odnětí svobody, a proto vás to nezajímá, ale já potřebuji mluvit. Děkuji, já se budu snažit být stručnější než obvykle. Chci tedy upozornit na jednu věc.

Tady to je poměrně složitá technická novela, která napravuje jednu chybu, které jsme se dopustili my všichni tady nerozdílnou rukou, když jsme novelizovali exekuční předpisy, protože se nakládá jinak s odměnami těch odsouzených, kteří pracují, a jinak s těmi, kteří pracovat nemůžou, invalidní důchodci, senioři. Lidi, kteří jsou nezařaditelní, ti nemají vůbec žádné prostředky, pokud jsou v nějakém exekučním řízení. Takže to se napravuje. Samozřejmě se toho i využívá, protože tady existují dva odlišné režimy, které se sjednocují, čili to bude jednodušší, rychlejší, transparentnější. Kromě toho se zavádí sociální kapesné 150 korun.

Já jsem tady ale chtěla vystoupit kvůli něčemu jinému, byť v úzké souvislosti s návrhem této novely. My tady vidíme jednu věc. Samozřejmě tento tisk vždycky dostane u nás v hnutí ANO ten, kdo k němu má blízko obsahově, takže jsem ho dostala já. A jak už mě dobře znáte, já ráda dělám pozměňovací návrhy téměř ke všemu, že si vždycky myslím, že je tam co vylepšit. Tady jsem určitě pozměňovací návrh nepřichystala z důvodu, že vidím, že koalice - jednak problém, který jsme si sami částečně způsobili, částečně i Vězeňská služba tím, že to rozúčtovává po desetiletí nebo po hodně dlouhou dobu, aby mě nevzali za slovo, odděleným způsobem.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



Čili abychom ho co nejrychleji napravili. A proto opozice nedává žádný pozměňovací návrh, proto podporuje toto přijetí. A proto s ohledem na velmi náročný další program jsem se i rozhodla po dohodě s koalicí, že vystoupím a požádám o přiřazení tohoto bodu právě, abychom se nezdržovali, ale aby tento sněmovní tisk zamířil co nejdříve do Senátu, protože se nám blíží potom ty doby, které jednak má Senát, blíží se nám konec roku, jednak je tam, pokud vím, 1. leden a víte, že informační systémy vždycky dají hodně práce - 2025, kdy by měla nabýt účinnosti tato novela.

A kromě toho je tam, tuším - ne tuším, ale vím, je tam dělená účinnost a část té novely, která se týká právě toho rozúčtování těch finančních prostředků, to sjednocení nabývá účinnosti k prvnímu dni třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. Čili jinými slovy řečeno, pokud tady budou zákony, které máme možnost prostudovat, přesvědčit se o tom, že jsou dobře legislativně i obsahově napsané, nebudeme ani obstruovat, nebudeme dávat pozměňovací návrhy a zvedneme pro to ruku.

Takže tohle je takovýhle případ - sněmovní tisk 509. Marně čekáme na to, co v programovém prohlášení tato vláda měla, a to je snížení počtu odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody přípravou dekriminalizace některých trestných činů, změnou trestního zákoníku a trestního řádu. Nevím, na co čekáme, jsme už za půlkou našeho volebního období. I v tomto případě myslím, že nebudeme dělat žádné problémy, pokud to bude dobře věcně napsané.

Nechci zde hovořit ani o tom, co například moje kolegyně Táňa Malá jako předsedkyně podvýboru ústavněprávního výboru, který se zabývá prevencí a regulací, čili jinými slovy i správným, spravedlivým postihem sexuálně motivované trestné činnosti, o tom vůbec nechci mluvit, protože (na) to marně čekáme, urgujeme a stále není redefinice znásilnění. Čili v tomto ohledu my nemůžeme být konstruktivní opozicí, když nám ani nedáte tu možnost, nepředložíte tisky. Byl příslib - září, říjen, listopad. Teď je prosinec, 1. prosince a pořád nic. Na co čekáme? Na poslední rok před volbami, až se tady všichni budeme hádat spíš politicky, ne věcně?

Takže já končím své vystoupení, řekla jsem, že nebude dlouhé. K tomu sněmovnímu tisku 509 nemám už co říci, jenom abychom ho co nejrychleji schválili. V tomto jsem naprosto zajedno s panem ministrem spravedlnosti a předpokládám, že i s panem zpravodajem. I v ústavněprávním výboru nebyly problémy. Ale apeluji na koalici, aby konečně v té oblasti trestního práva nám předložila další návrhy, které přislíbila ve svém programovém prohlášení, na které čekáme a které bychom rádi včas věcně projednali.

Děkuji.

