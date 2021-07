Válková (ANO): Jde o to, aby se dětem dostalo kontinuální péče

reklama

Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové,

já tedy také vidím, že musím velmi tryskem, protože ve prospěch dětí je teď, abychom to odhlasovali a neřečnili tady, nicméně musím aspoň v bodech říci, že - a nejsem si úplně jista, že všichni si to uvědomují - evropský výbor pro sociální práva v roce 2020 rozhodl, že Česká republika porušuje článek 17 Evropské sociální charty právě proto, že ještě používá právní úpravu ústavní péče a provozování kojeneckých ústavů pro děti do tří let, jak v současné době ještě to platí, a dále že nebyly ze strany České republiky přijata dostatečná opaření pro poskytování služeb dětem ve věku do tří let v rodinném prostředí, samozřejmě podpora pěstounské péče, a nebyla přijata nezbytná opatření k zajištění práva na náležitou ochranu.

Sleduji to jako zmocněnkyně vlády této republiky, čili vláda o tom samozřejmě ví. Navíc nás čeká 6. až 7. 9. 2021, to je vždycky za osm až jedenáct let - osm až deset, naposledy to bylo v roce 2011 - obhajoba pravidelné zprávy České republiky o plnění úmluvy OSN o právech dítěte. Jsme tam vždycky za to kritizováni a bylo by velice dobré, kdybychom, pokud jde o umisťování dětí ve věku do tří let, mohli tentokráte říci, že jsme již legislativní změny přijali, a totéž, že jsme zvýšili výrazně odměny těm, kteří nabízí jinou než ústavní péči, to znamená pěstounům. Jinak samozřejmě těch dětí už je málo. Jde o to, abychom snížili jednak náklady na ústavní zařízení v těch, kde ještě jsou, ale hlavně, aby se jim dostalo kontinuální péče v prostředí, kde se nestřídají lidé po dnech, ale maximálně po týdnu nebo po měsíci, když už je to nezbytně nutné, a jde třeba o dítě s vážnou tělesnou nebo duševní poruchou a je třeba odborné péče.

Jinak jsem dostala řadu dopisů od pěstounů. Jeden za všechny, mám svolení od paní Boháčové, jsou tady i fotografie. Starala se o invalidní dcerku, kterou si vzala do pěstounské péče, a nelituje toho, těch roků, které jí věnovala, byť tragický osud této její adoptivní dcerky se dovršil tím, že nakonec zemřela ve věku myslím osmi let - v sedmi letech. Nicméně přesto na nás apeluje, abychom udělali všechno pro to, aby tyto děti s těžkými somatickými problémy byly přednostně umísťovány do pěstounských rodin.

Omlouvám se, že to říkám takhle rychle, ale je tam opravdu více než sedmdesát pozměňovacích návrhů, myslím, že každý z nás si vybere ten, který odpovídá těm změnám, které i po nás chce Rada Evropy, OSN a další země, které sledují tento vývoj. Samozřejmě budu hlasovat pro všechny, jako poslankyně i zmocněnkyně vlády pro lidská práva, které zlepší situaci pěstounů, tak jak tady už říkali moji předřečníci.

Děkuji.

