Válková (ANO): Mluvila bych takhle, i kdybych mluvila o jakémkoliv poslanci

Já vám děkuji, paní místopředsedkyně. Jenom si dovolím upozornit, že teď budu vystupovat ne jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru, která musí být velmi striktně, řekla bych, neutrální a i s ohledem na neveřejnost jednání mandátového a imunitního výboru nesmí říkat nic nad rámec toho, co se dá říci na mikrofon. Teď budu vystupovat jako poslankyně a hlavně jako právnička, jako právnička, která vás chce jenom upozornit, dříve než zvedneme tu ruku pro nebo proti vydání pana poslance Andreje Babiše, na některé podle mého právního názoru velmi důležité skutečnosti, které si, troufnu si říci, to snad mohu, možná budeme za nikoliv příliš dlouhou dobu znovu připomínat v této Poslanecké sněmovně.

A mluvila bych takhle, i kdybych mluvila o jakémkoliv poslanci, teď to tedy berte, že se to skutečně týká nás všech. Protože § 12, který si dovolím ocitovat, a na rozdíl od pana zpravodaje, který tady, ještě upozorňuji, neříkal svůj právní nebo věcný názor, on pouze četl doslovně znění žádosti pana státního zástupce Šarocha, čili to, co jste slyšeli celou tu dobu a u čeho jste se možná nudili, nesouhlasili jste, divili jste se, nebo jste souhlasili, tak to nebyl názor mandátového a imunitního výboru přednesený zpravodajem, ale to byla ta žádost, ten obsah byl popis toho skutku, který § 12 našeho jednacího řádu popisuje asi takto, nebo tuto podmínku: Žádost příslušného orgánu o vyslovení souhlasu Sněmovny k trestnímu stíhání poslance, jakož i oznámení o zadržení poslance při spáchání trestného činu, nebo tedy bezprostředně poté, musí obsahovat - a teď je to musí, to znamená obligatorně, prostě musí, kdybychom to tam neměli, tak samozřejmě tady vůbec nebudeme sedět, protože mandátový a imunitní výbor řekne nebylo to tam, nemáme o čem jednat, čili musí obsahovat zejména, ta žádost toho má obsahovat víc, skutek, o který jde. Ten popis toho skutku musí být součástí té žádosti. A ten popis jste tady slyšeli, ten popis je to, o čem budeme hlasovat. Ten popis je to, o čem smí potom ten státní zástupce a soudce rozhodovat, protože ten, o kterého se jedná, je poslanec a požívá imunitu. A my ho buď té imunity zbavíme, nebo nezbavíme pouze a výhradně jenom ve vztahu k tomu skutku, který jste tady slyšeli popsaný. A ten skutek, který jste slyšeli popsaný, myslím, že jsme to slyšeli všichni, a jak říkám, nebylo snadné to vydržet ze všech možných důvodů, se týkal organizace, organizování jisté činnosti, aktivit, jednání, které potom byly kvalifikovány jako zvlášť závažný zločin podle všech těch ustanovení ve formě organizátorství.

§ 24 trestního zákoníku, který je velmi stručný, říká o účastenství, protože jsou různé formy, jak můžu páchat trestný čin: jako sám pachatel, spolupachatel, účastník. Pan poslanec Babiš tak, jak je tady popisován ten skutek, se ho měl dopustit tím, že úmyslně spáchal trestný čin tím, že ho zosnoval nebo řídil jako organizátor - § 24 odst. 1 písm. a). Slyšeli jste velmi podrobně, jak to organizoval podle názoru státního zástupce, respektive policie. Slyšeli jste také, že když organizujete, tak musíte někoho organizovat, a skutečně tam bylo původně jedenáct osob, které organizoval, respektive měl organizovat. A ta jednání, jak je organizoval, jsou velmi podrobně popsána právě v té žádosti o vydání. My víme, že trestní stíhání bylo zastaveno nejdříve u čtyř osob - 2018 - a potom 2019 u zbývajících sedmi osob. Čili to, co jste tam slyšeli, bylo z původních jedenácti osob v devíti případech zastaveno. My všichni víme, že koncem roku 2019, jak zde zaznělo, a teď tam začíná být zajímavý ten nový aspekt, se kterým jsem se tedy ještě ve své praxi a teorii, která je už dost dlouhá, nesetkala, zrušil to předmětné usnesení o zastavení trestního stíhání pan nejvyšší státní zástupce, ale ponechal ho ve vztahu k panu inženýru Babišovi a paní, budu říkat, inženýrce N.

A u těch ostatních to zastavení ponechal čili nám z toho původního velkého seskupení 11 a potom 7 osob zůstaly 2. A já, když jsem poprvé tu žádost měla v ruce jako právnička, trestní právník, tak jsem si říkala, jsem zvědavá, jak to bude kvalifikované, a pak jsem ji četla opakovaně a tam není ani slovo o tom, k čemu došlo těsně před ukončením toho vyšetřováním a předáním spisu státnímu zástupci, totiž, že byla ta nejzávažnější forma účastenství podle § 24 odstavec 1 písmeno a) překvalifikována na pomoc, která představuje samozřejmě tu nejméně závažnou formu účastenství.

Čili pan poslanec Babiš a jeho (nesrozumitelné) by mohla zatleskat a říci díky bohu za to, aspoň tohle, i když my to odmítáme, jak jsme slyšeli. A já to teď vidím jenom striktně bez ohledu, jestli jde o Babiše, Válkovou jako ten obhájce. Nicméně - a teď přijde to nicméně - proč tady nezvednu ruku pro vydání pana poslance Babiše, mně tam chybí jedna jediná věta v té žádosti pana státního zástupce doktora Šarocha, která by mně popsala, v čem ta pomoc má spočívat.

Takže dobře, úplně po právu z hlediska - teď odhlédnu od všech věcných náležitostí, od toho skutkového stavu - to by měly opravdu posoudit orgány činné v trestním řízení, ty jsou za to placené, fundované a nebudeme jim do toho jejich řemesla zasahovat, nicméně pokud vydáme na základě této žádosti pana poslance Andreje Babiše, tak ho vydáváme jenom pro to jednání, které podle mého právního názoru popisuje a samozřejmě před soudem se musí dokázat, pokud bude obžalován, organizování trestné činnosti.

O pomoci tam není ani zmínky, ani slova, ani jedna věta, jestli došlo k omylu nebo jestli - nevím, z jakého jiného důvodu - neměl čas ten, kdo připravoval tu žádost, se tím zabývat, budiž, je to samozřejmě na něm. Pokud bude vydán pan poslanec Andrej Babiš, v takovém případě samozřejmě budeme jako poslanci, kterých nás všech se to může týkat, sledovat bedlivě, jestli zastavení trestního stíhání, vrácení policejnímu orgánu v rámci předběžného projednání obžaloby, v rámci podání obžaloby to bude pro skutek, který tady byl přečten na mikrofon, který byl popsán a kvalifikován v podstatě dříve jako organizace a organizátorství, a nebo jestli je to skutek, který bude jiný, bude jinak popsaný, jinak vymezený tak, aby odpovídal a byl v souladu s nynější právní kvalifikací nejmírnější formy účastenství pomoci k trestnému činu.

Pokud by tomu tak bylo, veškeré úkony, které by byly učiněny k zastavení (obžaloby?), by byly neplatné, protože Poslanecká sněmovna dneska udělí souhlas k vydání nebo k nevydání pouze pro skutek, který jsme si tady vyslechli a který je popisovaný dosud v té žádosti jako důmyslný zvlášť závažný trestný čin ve formě organizování těch jednotlivých úkonů.

Takže já, když jsem si udělala tenhle malinký exkurs, ho tak určitě budu dávat potom, až to bude jednou pravomocně zastavené nebo rozhodnuté jiným způsobem, odsouzené, neodsouzené, studentům a budu říkat, víte, jako příklad imunity může sloužit tento příklad, protože jsme dostali žádost, ve které neodpovídá právní kvalifikace popsanému skutku. Abych byla zcela objektivní, tady se nevyžaduje, aby ta právní kvalifikace, tady v tom ustanovení § 12 odstavce 1 jednacího řádu, aby byla finální. Tady je napsáno - musí obsahovat zejména vymezení skutku - to tam musí být - o který jde, pro tohle jednání ho vydáme nebo nevydáme dneska, a jeho předpokládanou právní kvalifikaci.

Znamená to, že ten skutek ještě může samozřejmě státní zástupce překvalifikovat tak, aby podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí ten popis toho skutku, pro který dneska my ho, pana poslance Babiše, vydáme nebo nevydáme, odpovídal jeho právní kvalifikaci. Zatím tomu tak není - podle mého právního názoru. A samozřejmě, že to bude velmi zajímavé z toho právního hlediska, netroufnu si odhadnout, jak to nakonec dopadne, rozhodně tento případ je zajímavý. Já se omlouvám panu poslanci Babišovi, prostřednictvím předsedající, z právního hlediska je to opravdu hodně zašmodrchaný případ právě tím, že panu nejvyššímu státnímu zástupci - troufnu si říct - že vůbec nedošlo, že když zastaví u všech ostatních a u dvou nechá, tak že se dostává do takové právní smyčky, protože mu padá v rámci dokazování ten skutek, který původně byl kvalifikován jako organizátorství a popsán jako organizování.

Já si nejsem jista, nerozumím tomu. Buď bych tedy zastavila všechno, ale nejsem díky bohu nejvyšší státní zástupce, nechala bych to zastavené, anebo bych udělala asi jiný krok, ale to mi nepřísluší hodnotit. Tady jsem chráněna, doufám, když mluvím do toho mikrofonu indemnitou, takže říkám otevřeně, že to byl velmi odvážný krok, který může mít obrovské trestněprávní následky, procesní následky. Panu státnímu zástupci Šarochovi vůbec nezávidím, ale poradím si (s tím?) tak, že v podstatě zkopíroval tu žádost o vydání, kterou měl kdysi, a je tam jedna věta o tom, že to má být pomoc, když to hodně zjednoduším.

Já tam tedy v tom tu pomoc nevidím ani náhodou, proto si myslím, že byste se všichni měli zamyslet. Nám se může stát - a poslední, co bych vám ráda tady řekla - toto: nám se může stát skutečně to, že bude postupovat ten státní zástupce podle toho, co my tady nakonec posoudíme a rozhodneme a třeba vydáme pana poslance Babiše, a pak riskuje, že trestní soud logicky dojde k závěru, že to tedy neodpovídá, že ta právní kvalifikace neodpovídá, celé to padá, anebo nebude postupovat podle toho a přizpůsobí popis toho skutku té právní kvalifikace, a pak se tedy téměř chci vsadit s kýmkoliv z vás, že musí podat novou žádost o vydání, v podstatě už čtvrtou nebo pátou, protože tam bude muset jinak popsat to jednání, což může samozřejmě vždycky státní zástupce, ale mě to trošku překvapilo.

Určitě to nezvýší renomé trestní justice, mám silné pochybnosti a s napětím budu tedy teď očekávat další krok státního zastupitelství. Zase na druhé straně na jeho obhajobu musíme říct - on dozoruje sice policii, nicméně je na ni odkázaný v řadě věcí. Takže ta policie mu odvedla tuto práci a on se s tím vypořádal tímto způsobem. Končím svůj projev tím, že já nezvednu ruku pro vydání, protože ta žádost podle mého názoru má tak velký rozpor sama v sobě, že to udělat nemohu, nicméně chápu všechny, kteří budou mít jiný právní názor, a jsem zvědava, jak se s tím výsledkem dnešního jednání pro případ, že dopadne tak, že bude pan poslanec Babiš vydán, vypořádá naše trestní justice.

A tím nemyslím jenom státního zástupce, tím v případě, že by to došlo až před trestní soud, myslím i trestní soud, ale já věřím a vždycky jsem věřila, že soud je nejenom nezávislý, ale je to odborně nejkompetentnější orgán v rámci justičního systému, takže někdy to trvá dlouho, ale věřím tomu, že bude i v tomto případě, který má tak nepřehlédnutelné politické rysy, postupovat nezávisle, kompetentně, nezaujatě a tím pádem i přesvědčivě. Děkuji vám za pozornost.

