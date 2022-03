Válková (ANO): My jsme chtěli rozptýlit možné pochybnosti, že něco zdržujeme

reklama

Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, dneska máme bod, který jistě upoutá pozornost nejenom nás, ale i veřejnosti. A myslím si, že hned v úvodu je mojí povinností, hlavně pro ty z vás, kteří ještě nemají ty zkušenosti z činnosti mandátového a imunitního výboru z minulých volebních období, udělat jenom velmi kraťoučkou edukaci, resp. informaci o tom, co je posláním mandátového a imunitního výboru, protože my jsme jako každý jiný výbor - a já tedy, paní místopředsedkyně, vás poprosím, protože přece jenom by asi bylo .... (V sále je velký hluk.)

Já budu hrozně stručná, ale chci vás upozornit, že činnost mandátového a imunitního výboru jako vašeho pracovního orgánu je popsána v § 45 jednacího řádu. Kdo ho má, může se tam hned mrknout. Jsou tam dvě důležité věci. První je, že my zkoumáme jako váš pracovní orgán, zda jsou splněny podmínky, které vyžaduje právě jednací řád, a tam už je důležité se podívat i na § 12 odst. 1, proto, aby ta žádost, která k nám přišla od státního zástupce, soudce, mohla být projednána tady. V těchto dvou případech budeme ještě projednávat vydání kolegy pana poslance Bohuslava Svobody, jestli tedy ty podmínky, ta žádost toho státního zástupce nebo soudce, splňuje nebo ne. Čili § 45 a § 12. A to jsou takové rámce, které samozřejmě konkretizují článek 27 Ústavy, který nám zaručuje jako poslancům naši imunitu. O tom tady určitě bude také řeč.

Já se vám teď pokusím velmi stručně, protože nechci brát informace, které jsou v kompetenci zpravodaje, a zpravodajem byl pan poslanec Cogan k tomu bodu číslo 107, které vám přednese on, protože je to jeho povinnost také podle jednacího řádu a bylo k tomu přijato usnesení.

Já jenom jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru garantuji, že nedochází k průtahům a že ty žádosti jsou vždycky projednány včas. Poslechněte si časový harmonogram tak, jak skutečně probíhal, to, co se skutečně odvíjelo, a porovnejte si to s tím, co jste slyšeli v médiích. Víme všichni, že jsme v říjnu získali mandát. 8. listopadu 2021 městský státní zástupce pan doktor Jaroslav Šaroch požádal o vyslovení souhlasu s trestním stíháním pana poslance Andreje Babiše. Hned 11. listopadu 2021 - a teď se to hodí, já chci poděkovat všem členkám a členům mandátového a imunitního výboru, kteří nikdy neřekli ne, byť jsme byli výbor, který se po volební komisi scházel nejčastěji a scházeli jsme se téměř v plném počtu s výjimkou nemocí a musím říci, že kdyby byla disciplína všech výborů taková jako je na mandátovém a imunitním výboru, byla bych velmi ráda, už mám zkušenosti, takže mám srovnání - čili 11. listopadu, hned na druhé naší schůzi, jsem informovala všechny o žádosti městského státního zástupce a vlastně jsme se tam dohodli, přijali jsme usnesení, tuším jednomyslně, že požádám svým dopisem státní zastupitelství o zpřístupnění trestního spisu. 11. listopadu, téhož dne odpoledne, jsem potom požádala pana Šarocha o zpřístupnění trestního spisu. 23. listopadu jsem ho zaurgovala, i mediálně. Pak se zjistilo, a já chci, aby to zaznělo tady na tom mikrofonu, že poslal dopis, že to neposlal datovou schránkou, a ten dopis ležel někde v našich časopisech, materiálech, takže samozřejmě to byla jemná kritika, jak to, že to neposílá, na druhé straně on poslal dopis, který jsem já dostala později. Nevadí, stejně jsme nic nepropásli. 23. listopadu na třetí schůzi informuji, výbor říká ano, musíme ten spis co nejdříve mít, čili my jsme se domluvili, protože já už jsem to mezitím dostala i datovkou a od tohoto okamžiku už korespondence probíhá jenom datovou schránkou, 7. prosince jsme dostali spis.

Tady chci poděkovat i na mikrofon panu doktorovi Šarochovi, protože nás příjemně překvapil, máme i jiné zkušenosti, kdy jsme museli docházet na služebnu a v malých místnostech to studovat. Tady v tomto případě byl spis čítající více než 90 svazků převezen do prostor Poslanecké sněmovny a my jsme provedli všechna nutná zabezpečení. Pan doktor Šaroch nám vyšel vstříc a my jsme měli plné tři neděle na studium spisu. Opět, s výjimkou tuším jednoho, všichni jsme využili opakovaných návštěv. Někteří z nás, samozřejmě například zpravodaj, tam trávili hodiny a hodiny opakovaně. Bylo to 90 svazků a ti, kteří neměli možnost jako třeba já je prostudovat asi do 45 svazků a jít jenom na ty aktuální, tak samozřejmě to nebyl jednoduchý úkol a ne všichni jsou právníci. Takže jsme se s tím vypořádali, od 8. prosince do 28. prosince byl spis u nás uložený, 28. prosince jsme ukončili studium.

29. prosince jsme vrátili spisy městskému státnímu zastupitelství. Ještě před Vánoci 15. prosince jsme se sešli a řekli jsme si i s ohledem na to, že jsme zachytili ne zcela přesné a pravdivé informace, že klíčové jednání, kdy skutečně budeme hlasovat a kdy si i pozveme pana doktora Šarocha, kdy si dáme možnost, aby poslanci vystoupili, bude 18. ledna. Čili jsme v 18. lednu. A 17. ledna jsem dostala od pana poslance Andreje Babiše dopis s žádostí, abych seznámila s jeho obsahem mandátový a imunitní výbor.

Vy dobře víte, že naše - a to je právě v tom § 45 jednacího řádu - jednání je striktně neveřejné, takže vás s tím nebudu seznamovat. Já jsem ten dopis 18. ledna přečetla. 18. ledna se dostavil pan doktor Šaroch a my jsme přijali ta klíčová usnesení. To jedno z nich, o kterém teď budete hlasovat, respektive dneska bychom měli hlasovat, tak to máte na stole. Je obsáhlé a pan zpravodaj - my jsme se domluvili právě proto, že budeme o tom určitě hovořit, jsou tam určitě nesrovnalosti, které nemusí být fatální, ale mohou - tak ho přečte na mikrofon, abychom měli záznam toho, pro co pana poslance Babiše dnes vydáme, nebo nevydáme. Aby to nebylo jenom v písemné podobě, ale aby to zaznělo na mikrofon.

Konečně 20. ledna svým dopisem tak, jak jsem byla zmocněna usnesením mandátového a imunitního výboru, posílám předsedkyni Poslanecké sněmovny příslušná usnesení. Začátkem února už jednáme o zařazení na program. Ta usnesení odešla v souladu s jednacím řádem 20. ledna. Takže já jsem to spočítala. Od okamžiku doručení žádosti, včetně tří neděl studia spisů, včetně svátků, celý případ trvá dva měsíce a 12 dní, než já posílám za mandátový a imunitní výbor jako váš pracovní orgán předsedkyni Poslanecké sněmovny usnesení, která umožňují tuto věc projednat.

Pak dochází k obstrukcím, viz pandemický zákon a tak dále. Bohužel, někdo může říct bohudík, někdo bohužel, dostáváme se k tomu až 3. března 2022. Ale mandátový a imunitní výbor pracoval velmi rychle. Děkuji jeho členkám a členům. To je takový stručný přehled k tomuto případu. Já jsem samozřejmě přihlášena potom ještě v obecné rozpravě, ale tady jsem chtěla být velmi neutrální - a jsem jako předsedkyně, která odpovídá za to, že ten výbor pracuje - a seznámit vás s tím časovým průběhem a ujistit vás, že mandátový a imunitní výbor pracuje dobře a hlavně pracuje rychle.

My jsme chtěli rozptýlit možné pochybnosti, že tady něco zdržujeme. Takže nezdržovali jsme a v rámci našich možností 8. listopadu přišla žádost a již 20. ledna mým dopisem žádáme o to, co mandátový a imunitní výbor ve své většině přijal a máte teď na svých stolech. Paní místopředsedkyně, já jsem teď jako předsedkyně skončila a ostatní je potom na vás. Děkuji.

