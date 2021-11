Válková (ANO): Pan Michálek určitě bude souhlasit, že jeho optika bude možná trošku jiná než moje

reklama

Milé kolegyně, milí kolegové,

já se pokusím být vzorem, jak by mělo vypadat to vystoupení co do rozsahu k pořadu schůze, ale samozřejmě některé připomínky nebo poznámky, které tady zazněly, ty mně asi nenechají ten můj projev učiniti tak krátkým, jak by měl být. Tak nejdříve rozhodně také bych navrhovala zařadit ten bod k tomu v § 77 odst. 5, tedy jako bod číslo 31, když už tady zaznělo to číslo, na pořad naší schůze, a to ne z toho důvodu, že bychom si tady stranicky říkali, jak, kdo, co spáchal ve svůj prospěch či neprospěch, ale abychom si vyjasnili, zda budeme tedy otrocky i do budoucna sledovat, respektovat a dodržovat, respektive přinejmenším se řídit podle stanoviska legislativního odboru, anebo jestli budeme jako poslanci, kteří získali mandát za pomoci studia nebo alespoň seznámení se s příslušnými ustanoveními Listiny základních práv a svobod Ústavy, jednacího řádu, si činit i za pomoci expertů, ústavních právníků svůj vlastní názor.

Já si tedy osobně myslím, že by to stálo za to se na to podívat i optikou Listiny základních práv svobod, článku 22, který nám říká, že zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti a určitě obě strany, to můj předřečník vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, pan Michálek určitě bude souhlasit, že jeho optika bude možná trošku jiná než moje optika, ale bez skrze společné bychom měli mít ústavní konformitu našeho výkladu ve svém výsledku. Takže proč to nezařadit jako bod číslo 31, když sankce za to, pokud jsme tady postupovali špatně, by mohla být i neplatnost některých našich kroků, nebo přinejmenším zpochybnění některých našich kroků. To je první poznámka.

A druhá poznámka. Já se tedy musím jenom zastat a teď tedy mě, prosím, vnímejte jako už pamětníka trochu, že člověk někdy opravdu řekne výrok, kterého potom sám lituje. Vzpomínám si na několik takových výroků, ale pan kolega Karel Havlíček, respektive pan poslanec a pan ministr Karel Havlíček, ten nechtěl omluvu, respektive vysvětlení za to, co zde bylo řečeno v obecné rovině, jak to tady prezentoval pan poslanec Michálek vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, ale tam bylo to slovíčko záměrně, které já věřím, že se tam mohlo vloudit, aniž by - a teď se zastávám trošku paní předsedkyně - to ve skutečnosti takto chtěla, protože si nedovedu představit, že by podezřívala tuto vládu z toho, že záměrně činí v neprospěch svých občanů prostřednictvím všech těch, o kterých tady bylo hovořeno. A říkám to jako z pozice někoho, komu se v minulosti taky povedly některé výroky, za které se buď musel omluvit, nebo přinejmenším jich litoval.

A konečně do třetice. Já si myslím, budeme za chviličku volit místopředsedu, nového, a já tedy v této souvislosti jsem chtěla jenom také upozornit na to, že bychom měli bedlivě si sledovat a i porovnávat si, jakým způsobem (v) jiné straně vystupoval ten, kterého budeme nebo nebudeme volit, i ve světle této diskuze a myslím, že nám to může dát odpověď na otázku, jestli takový místopředseda, jestli bychom ho chtěli, anebo nechtěli. A omlouvám se, paní předsedkyně, opravdu jsem se také odchýlila od pořadu schůze, nicméně se připojuji ke své předřečnici paní poslankyni Mračkové Vildumetzové s návrhem na zařazení toho bodu diskuze a vyvození důsledků z výkladu § 77 odst. 5 jednacího řádu jako bodu číslo 31 naší schůze.

Děkuji za trpělivost.

