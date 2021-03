Válková (ANO): Při určité velkorysosti nápravy křivd někdy unikaly právní aspekty

reklama

Milé kolegyně, milí kolegové,

předně vám moc děkuji, že jste umožnili, aby tento tisk byl představený a projednaný, tak aby mohl být případně, v což doufáme my předkladatelé, postoupen do dalšího čtení.

Je to taková ukázka, dovolte mi alespoň jednu větu obecnou na začátek, že když jde o nápravu křivdy - a ta křivda je hodně daleko dozadu, tak se dovedou spojit všechny politické síly. Není to jenom hnutí ANO nebo KDU-ČSL, které je tady podepsané na druhém místě jménem paní Pavly Golasowské, ale je to i TOP 09 - Markéta Pekarová Adamová, Karel Schwarzenberg, Marek Novák, Alena Gajdůšková atd. Jsou to lidé, kteří si uvědomují, že křivdy lze napravit vždycky. A my jako suverén, jako zákonodárci, máme tuto možnost i v oblasti legislativní.

Minulé vlády opakovaně se snažily otevřít tuto problematiku a většinou to ztroskotalo na tom, že buď byly odhady velmi vágní a nedoprovázené dostatečnou RIA analýzou a odhadem ekonomických nákladů, a nikdo nechtěl platit půl miliardy, nebo částky, které nelze vyčíslit, za prvé. A za druhé, při té určité velkorysosti nápravy křivd, někdy unikaly ty právní aspekty. My jsme se jako předkladatelé velmi snažili, aby tohle nám neuniklo, protože jsme byli konfrontováni s tím, co se stalo u těch předchozích pokusů. A doufám, že se nám to podařilo.

Ten návrh měl přesto některé chyby, čili návrh, který tady představujeme a projednáváme, měl některé chyby, na které upozornilo i stanovisko vlády, byť bylo neutrální. Ty nejpodstatnější bych tady ráda zmínila alespoň kraťoučkým výčtem. Vláda upozornila, že Úřad vlády nebude tím místem, které bude vypořádávat nároky poškozených žen, které byly poškozeny sterilizací - a to tady musím zdůraznit, která byla provedena buď pod nátlakem, nebo v rozporu s právními předpisy, nebo za okolností a situací, které porušují základní lidská práva, v tomto případě svobodný souhlas. A tady je třeba zdůraznit, že v tomto ohledu bylo daleko vhodnějším místem pro to, aby ty oprávněné nároky posuzoval, jejich oprávněnost, úřad nebo orgán, rezort, který k tomu má nejblíže.

A po, nikoliv snadných jednáních, se podařilo přesvědčit Ministerstvo zdravotnictví, a Ministerstvo zdravotnictví se ukázalo jako být připravené, a odsouhlasilo převzetí této role, což se potom promítlo v pozměňovacím návrhu, který jsem před rokem podala pod číslem 4217 a ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím. Kromě toho, další vadu, kterou vytklo tomu předkládanému návrhu, byla absence novel souvisejících předpisů, a i v této oblasti byla zjednána tím pozměňovacím návrhem, který jsem podala před rokem, náprava. Všechny ty požadované novely jsou tam již zapracovány.

Ještě mi dovolte v úvodu zdůraznit - a mám málo času, takže opravdu se omezuji jenom na to nejpodstatnější, že ty nastavené podmínky se můžou zdát příliš přísné, bude se muset ten nárok prokazovat. Nicméně myslím si, že i to je důležité proto, aby ta průchodnost Poslaneckou sněmovnou byla vyšší, než v minulých letech. Ty vágně nastavené podmínky, které byly dříve tou brzdou úspěšného projednání, opravdu vedly k nechuti poslankyň a poslanců takový návrh doporučit do dalších čtení a úspěšně schválit. Takže pokud tady padne i kritická připomínka, a může padnout, že budou těžko žadatelky prosazovat nebo prokazovat důvodnost svých nároků, tak zase lze spoléhat na to, že mají, v případě, kdyby je neprokázaly, u Ministerstva zdravotnictví, a to byla třetí změna, která je obsažena v pozměňovacím návrhu, se obrátit na správní soudy, které potom už jejich oprávněnost jejich nároku definitivně posoudí.

Děkuji vám za pozornost. Já myslím, že ta, nikoliv úplně nezajímavá důvodová zpráva, která obsahuje i historickou analýzu, dostatečně zdůvodňuje, proč byl návrh, a za jakých okolností předložen. A já se tedy omezím jenom na toto stručné slovo, protože jinak bychom do těch tří hodin tento tisk neprojednali. A omlouvám se, že tedy to moje expozé nebylo podrobnější.

Děkuji.

