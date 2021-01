Válková (ANO): Orgánům činným v trestním řízení to usnadní práci

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla upozornit na jednu věc, která buď mi unikla akusticky, anebo opravdu nebyla zatím zmíněna. Tam je totiž i novelizace institutu účinné lítosti. Jak víte, tak my jsme nedávno schválili ve třetím čtení i účinnou lítost u nedovoleného ozbrojování. A teď u té nové skutkové podstaty účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu by byla také rozšířena ta účinná lítost. Co by to znamenalo? Že pokud by ten dotyčný včas buď zamezil škodlivému následku, informoval, což velmi potřebujeme v těchto případech, napravil ho svým jednáním, tak zaniká. Vůbec není trestný. Ta trestní odpovědnost neexistuje. Nemůže se trestně stíhat. Postavit před trestní soud. Čili to má i obrovský preventivní význam. Takže jednoznačně tady pro a žádnou duplicitu tady nevidím.

Pokud jde o to, o čem hovořil pan poslanec Ondráček, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, tak já jsem toho názoru, že máme usnadňovat práci orgánům činným v trestním řízení. A v tomto směru ji usnadňujeme. Protože to, co rozhodně činilo vrásky a nejenom na čelech policistů a státních zástupců, ale i soudců, o kterých jsem s některými z nich o tom diskutovala, bylo právě, jakým způsobem uplatnit stávající skutkové podstaty trestných činů, jaký souběh nejlépe vystihne postih pro ty činy, které jsou tady popsány v nové skutkové podstatě precizně § 321a. Ten policista si to vezme, 321a, buďto (nesrozumitelné) znaky skutkové podstaty, jednání pod tyto znaky skutkové podstaty, nebo nikoli. A má to nechci říct odbyté, ale vyřízené. A je klidný. Jinak mu to státní zástupce vrací, radí mu.

Takže to, že se s tím česká trestní justice vypořádala, to jistě na Google najdeme. Ale kolik zbytečného času to stálo, to nenajdeme. Čili jednoznačně, myslím, že kdo pro tohle zvedne ruku, tak se nemusí obávat, že by schvaloval duplicitu. Děkuji.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně

