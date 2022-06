Válková (ANO): Tady jde o politickou reformu, která se téměř rovná revoluci

reklama

Děkuji, pane místopředsedo,

kupodivu tedy Válková má faktickou a není to nikdo jiný, takže to funguje to naše přihlašovací zařízení. Ona to tady řekla kolegyně, paní poslankyně Peštová, vaším prostřednictvím, takovým brutálnějším způsobem. Ale já bych ráda to řekla také jasně, protože mě k tomu vyprovokovala poznámka pana poslance Michálka, vaším prostřednictvím, protože jsem byla členkou ústavně-právního výboru a myslím si, že to, co nelze srovnávat, je povaha té změny.

A ono to tady zaznívá ve všech projevech opozičních poslankyň a poslanců. Tady jde o politickou reformu, která se téměř rovná takové revoluci. Já to chápu, jako ministryně spravedlnosti rok a půl máte přehled přesně o těch lidech, kterých byste se potřebovali zbavit a nemůžete se jich zbavit. A o těch, které byste si vzal a nemůžete si je vzít. Takže já to po té stránce - a to to říkám otevřeně apoliticky, odborné naprosto chápu. Nemyslím si, že státní tajemník chtě nechtě se nepodílí na odborných procesech už jenom tím, že má v rukách tu velmi významnou personální kartu.

Anketa Je Stepan Bandera hrdina? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5899 lidí

Takže ovlivňuje ten chod toho rezortu, v tom se i shodnu s panem ministrem Blažkem, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. A myslím si, že v tomto ohledu i můžeme nějaké kompromisy udělat. Ale to, co jste předložili bez toho řádného legislativního projednání, je skutečně velká reforma, která bude mít dopady i vedlejší negativní dopady, na které jsme tady upozornili.

Já mám ještě vystoupení, ale teď jsem v rámci faktické poznámky jenom stručná. A myslím si, že by bylo dobré tohle vzít na vědomí a rozhodnout se třeba i v rámci nějaké dohody, jestli tedy opravdu chceme na sílu takovouto reformu...(Předsedající: Paní poslankyně, čas vám vypršel!)

Dobře, děkuji. ... prosazovat nebo ne.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Feranec (ANO): Toto je brutální politizace služebního zákona Brabec (ANO): Teď je to tak trošku z extrému do extrému Hrnčíř (SPD): Mám to chápat tak, že členům vaší vlády dva náměstci nestačí? Štefanová (SPD): Nešťastná formulace bude navyšování počet lidí v státní službě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama