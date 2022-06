Válková (ANO): V této podobě doporučuji novelu ještě přepracovat

reklama

Milé kolegyně, milí kolegové,

já mám jednu velikou výhodu, že jsem poslouchala pozorně průběh celé debaty. Nejsem tedy omezena dvěma minutami, ale budu se snažit do těch pěti minut svůj projev zvládnout, protože budu reagovat na to, co tady zaznělo.

Jenom obecně bych chtěla říci, že právě v odpovědi a reakci pana poslance Bendy, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, je myslím vyjádřeno to takzvané jádro pudla, protože on tady řekl to, na co já jsem chtěla také upozornit jako kolegové a kolegyně, kteří tady přede mnou vystupovali. Ano, je to jiná koncepce. Já jsem tady měla poznamenáno, ano, toto je systémová reforma se vším, co k tomu patří. Můžu si to dovolit říci i z toho důvodu, že jsem byla tenkrát v roli necelých rok a půl ministryně spravedlnosti, když se připravovala odpolitizace výkonu státní správy, a pamatuji si velmi dobře, tehdy ještě nebyla poslankyní paní pozdější poslankyně Valachová za sociální demokracii, jak sociální demokracie, která měla v gesci a jako úkol, takový hlavní, to byla její vlajková loď, připravit odpolitizaci výkonu státní správy tím, že připravila zákon o státní službě. My jsme ho potom korigovali. A již tenkrát bylo zřejmé, že ty procesní aspekty nejsou dotažené a že budou v praxi byrokratizovat celé to řízení, a proto já teď pochválím jednu věc, já vítám to odbyrokratizování prostřednictvím zjednodušení procesních pravidel.

Nicméně si myslím, že tento zákon, pokud se nevrátí předkladatelům ještě k úpravě, tak rozhodně bude vyžadovat zásadní a obávám se i komplexní pozměňovací návrhy, které by odstranily jeho současné nedostatky, i když opakovaně tvrdím, že legislativa na Ministerstvu vnitra je jedna z nejlepších rezortních legislativ, tak přesto si myslím, že tady se kolegové některých chyb dopustili. To bylo přesně tedy na těch zhruba půl hodinky výkladu, tak teď v rámci těch pěti minut jenom bych ráda upozornila, že se obávám, že ten princip, o kterém také hovořil můj předřečník pan poslanec Benda, a totiž stabilizace, byť vychází z komparace jiných zahraničních právních úprav, tak v současném pojetí těch pěti let neobstojí, tak jak je tam formulován.

Čili tady upozorňuji, že bychom opravdu se mohli dostat do nežádoucího hledáčku ze strany evropských institucí. A také si dovolím rozporovat o tvrzení, že by rekonstrukce státu, s kterou jsem také mnohokrát spolupracovala, někdy dobrovolně, někdy víceméně nuceně, takže by tento návrh v této podobě odsouhlasila, a myslím si, že ještě se nechá slyšet ty právníky, které má k dispozici využije a dostaneme jejich stanovisko. Takže chci upozornit, že i v tomto směru je zralá ta předkládaná novela na úpravu, která by měla odstranit tento nedostatek.

Další moment, který vidím jako velmi sporný, jde o to masové přesoutěžení, které samozřejmě - tady byly dokonce i počty v tisících nebo ve stovkách až tisících, v závislosti na těch funkcích, se bude týkat státních úředníků, kteří velmi rádi a zkušeně - a s tím mám i svojí smutnou zkušenost, tenkrát jsem ten spor prohrála, využívají žalob a domáhají se zrušení takového řízení a rozhodnutí. Ta novela podle mého názoru je pozvánkou k tomu, aby se tyto žaloby podávaly. Takže v této podobě, kolegyně a kolegové, a teď napříč politickým spektrem, doporučuji tu novelu ještě přepracovat v rámci pozměňovacích návrhů, anebo jí vrátit předkladateli.

Ano, já vidím, že jsem pomalu vyčerpala ten svůj čas. Takže těch nedostatků je tady více, od těch detailních přes ty základní. A domnívám, že v této podobě si lidově řečeno, zaděláváme na problém jak na úrovni evropské, tak na úrovni naší tuzemské, pokud jde o pravděpodobnost podávání žalob - a to nemluvím ani o té ústavní úrovni, kde jistě se najdou partie, které by mohly potom být zpochybněny žalobou a zřejmě Ústavní soud k tomu zaujal stanovisko, které by nebylo příliš vstřícné. Ale tady na rozdíl od těch dvou předcházejících kritických připomínek si myslím, že mně nepřísluší, abych hodnotila nějaké případné výsledky rozhodování Ústavního soudu.

Čili ze všech těchto důvodů, na které jsem se snažila upozornit a nemám tady prostor teď je detailněji rozebrat, si myslím, že... původně jsem si říkala zamítnout. Po té diskusi, která tady odezněla a při respektování toho rozložení politických sil po volbách parlamentních, nebudu navrhovat zamítnutí. Nicméně se připojím a budu hlasovat pro vrácení předkladateli k dopracování. A v případě, že projde prvním čtením tato novela, tak rozhodně se budu podílet na pozměňovacích návrzích, které jí posunou do roviny, která by nebyla tak sporná, jak jsem tady nastínila.

Děkuji za pozornost.

