Válková (ANO): Zatím tu není můj nástupce, což si myslím, že je v této situaci velmi špatně

Milé kolegyně, milí kolegové,

já také si zde chci malinko povzdechnout a současně i zdůraznit a uvést zde ještě další argumenty pro to, aby zejména ta oblasti sociální, která mě vždycky ležela velmi na srdci a i jako bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva jsem se soustředila právě na tyto kapitoly, já myslím, že v České republice ta obecná lidská práva a svobody jako jsou právo na ochranu života, to, že nesmíme být mučeni, podrobeni nějakému nelidskému nebo krutému zacházení, že nikdo nesmí být podroben nebo nucen k pracím, které nechce vykonávat, pokud nejde o trestní sankci, tak v tomto ohledu právo projevu, svoboda shromažďování, petiční právo, jsou zajištěna dostatečně.

Ale - a protože tady není zatím můj nástupce ani nástupkyně, což si myslím, že je v této situaci velmi, velmi špatně, já jsem upozornila pana premiéra koncem listopadu, na přelomu listopadu a prosince, že budu odcházet a rezignovat, protože každý premiér by měl mít svého zmocněnce pro lidská práva, pak jsem to prodloužila až do 31. ledna. Kdybych věděla, co se stane 24. února, tak bych zatnula zuby a pokud by mě vláda neodvolala, tak bych určitě pokračovala, protože ten zmocněnec se má právě starat o to, aby, a proto jsem se dohadovala jak s paní ministryní Schillerovou, tak s panem premiérem, nyní expremiérem Babišem o tom, že sociální výdaje musí být jištěny státním rozpočtem v dostatečném rozsahu, zejména u těch nejohroženějších - rodiny s dětmi, samoživitelky, pěstounská péče, osoby se zdravotním postižením.

Samozřejmě jsou to i ti, o kterých se tady hovořilo, to znamená ta, řekněme, nižší střední třída, ti, kteří bojují o to a kteří jsou vystaveni tomu velkému zdražování pohonných hmot a inflaci, aby si když ne udrželi svoji životní úroveň, tak aby alespoň nespadla příliš dolů a aby mohli zejména svým dětem nebo těm, o které se starají, zajistit důstojnou životní úroveň. Čili jako zmocněnkyně vlády jsem se zejména starala o ta práva, která jsou v Listině zakotvena a která se týkají té oblasti hospodářské, sociální a kulturní, protože ta politická práva, myslím si, že v České republice máme zajištěna dobře.

A v této souvislosti mně dovolte, abych pokud jde o státní rozpočet, tak podtrhla význam těch pozměňovacích návrhů, o kterých tady hovořil pan poslanec Juchelka a které jsou v pozměňovacích návrzích 521, 522, 523, kdy právě se alespoň částečně vyrovnává ten stav, ve kterém se ocitnou, ať chceme nebo nechceme, ty sociálně nejohroženější skupiny našeho obyvatelstva a jsou to často ti, kteří se bránit nemůžou. Příklad, který uváděl - děti se zdravotním hendikepem - jak k tomu přijdou, pokud tedy vláda by na ně zapomněla?

Ale od toho má svého zmocněnce, stejně tedy dovolte mně jenom malilinko jednu poznámku nad rámec státního rozpočtu, který by teď měl jezdit po všech azylových zařízeních a kontrolovat, jestli národnostní menšiny, konkrétně ukrajinská, respektive uprchlíci, mají dostatek prostoru, ale vrátím se hned ke státnímu, nebo mají dostatek místa a nebo co se tam děje, protože taková funkce zřízena zatím nebyla. Já jenom pevně doufám, že ji obsadí člověk, který si vezme džíny, holínky, tedy v pomyslném smyslu slova, a pojede se do těch zařízení podívat, nejenom ten, který bude umět dobře řečnit.

Vrátím se ke státnímu rozpočtu. Tady o tom padlo slovo a já chci být taky velmi apolitická jako stejně tak říkal pan kolega Metnar vaším prostřednictvím, opravdu mi nezáleží, pokud jde o ohrožené skupiny obyvatelstva, jestli ten návrh předkládá SPD, ANO nebo někdo z koalice. A Lucie Šafránková má několik návrhů, které docela odvážným způsobem modifikují státní rozpočet, nicméně obsahově jsou v intencích, o kterých i ona tady hovořila i pan poslanec Juchelka a o kterých tady hovořím já.

Takže bez vší kritiky a zaujatosti prosím vás také, zamyslete se ještě a korigujte ty rozpočty tak, abychom alespoň částečně a jsem si velmi dobře vědoma toho, že ani zdaleka nemůžeme řešit situaci těch nejohroženějších skupin, ale aspoň částečně jim tu nelehkou, nesnadnou a z velké části objektivně zaviněnou, čili nějak zatím subjektivním selháním nikoli, situaci usnadnili. Čili u nás jsou to ty naše pozměňovací návrhy 521, 522, 523 poslanců Juchelky, Hendrycha, Pastuchové a dalších. A pokud jde o ten pozměňovací návrh paní poslankyně Lucie Šafránkové, tak si myslím, že rozhodně i on stojí za vaše zvážení.

Děkuji za pozornost.

