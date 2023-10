Válková (ANO): Zlehčovat postavení seniorů opravdu namístě není

reklama

Děkuji, pane místopředsedo, začnu tím okřídleným - vůbec jsem nechtěla vystupovat. Měla jsem připravený krátký příspěvek k našemu původnímu tématu, což byla diskuse nad konsolidačním balíčkem a vlastně příprava na třetí hlasování, takže na třetí čtení a hlasování.

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2717 lidí

Vystupuji v návaznosti na to, co tady velmi hezky vyjádřil můj kolega, pan poslanec Janulík, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, protože se velmi často stýkám, chodím do těch seniorských zařízení v Praze a ve Středočeském kraji, chodím do těch seniorských domovů, mluvím se seniory, mám je prostě ve svém referátu, také k nim sama patřím. A musím potvrdit to, co tady zaznělo celkem jasně, že - neříkám, že všichni, ale - a neříkám ani - protože na to nemám žádný výzkum, 65 %, 70 %, ale minimálně nadpoloviční většina se cítí být současnou situací deprimována a bojí, obává se o svoji budoucnost. Protože to, co se stalo s tou valorizací, respektive zrušením té valorizace, snížením té valorizace - retroaktivním - jejich důchodů, je oprávněně těmi pochybnostmi naplnilo.

Současná situace také přispívá, i ta zahraničněpolitická, k těm jejich nejistotám a strachům a myslím si, že zlehčovat jejich postavení opravdu na místě není. Takže jsem přesvědčená o tom, že bychom měli dát určitý signál a příklad, měli bychom se zase vrátit tedy k projednávání konsolidačního balíčku a ne si tady teď diskutovat o tom, kdo více či méně je odpovědný za to, že se cítíme všichni nyní, tak, jak většina z nás se asi cítí. Ta společnost, nebudeme si nalhávat (Upozornění na čas.) je rozdělená, ale myslím si, že není na místě ještě tuto diskusi dál vést.

Děkuji.

Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Válková (ANO): Je otevřeno ještě asi pět zákonů včetně trestního řádu Válková (ANO): Návrh neposkytuje dostatečnou ochranu veřejných práv Válková (ANO): Nechápu, proč média neustále říkají, že chceme trestat náhradní matky Válková (ANO): Trestní právo má být prostředkem ultima ratio nejzazším

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama