Vanka (ANO): Proč má Plzeň-sever nejdražší vodu v republice?

Na prameni sedí tlustá žába jménem Vodárenská a kanalizační a.s.

Co je VAK (Vodárenská a kanalizační a.s.)?

Vznikla v divokých devadesátkách na základech Západočeských vodovodů a kanalizací. A jedině na Plzni-severu se podařilo skupině vlivných politiků a jejich kamarádů udržet zdroj financí pro vlastní potřebu a moci nad obcemi pevně v rukou. VaK a.s. je dnes obsahově prázdná společnost. Na vše si najímá Vodárnu Plzeň a.s.. Když se u vás v obci něco děje s vodou, kdo přijede? Auto s nápisem VaK? Ne! Vždy je to technika a lidé od Vodárny Plzeň.

To vše by nemohlo fungovat bez pomoci současných a bývalých starostů obcí. Za peníze obce a z dotací vybudují nové sítě a následně je vloží do VaKu výměnou za bezcenné akcie.

Majetek, na kterém by obce mohly vydělávat pronájmem vodovodním společnostem, dají do společnosti, která vzápětí bezdůvodně vytahuje peníze z peněženek občanů pro vlastní prospěch.

V posledních letech byl takto znehodnocen majetek obcí Nýřany 16 500 000 Kč, Kralovice 21 300 000 Kč, Plasy 62 060 000 Kč, Kaznějov 54 000 000 Kč, Chrást 28 900 000 Kč, Vejprnice 36 000 000 Kč, Zruč-Senec 116 250 000 Kč, Třemošná 107 700 000 Kč a další obce jako Úterý, Všeruby, Dýšina, Rybnice, Tlučná, Úherce.

A teď to nejdůležitější

Kdo stojí za VAKem?

Ing. Petr Váchal (ODS)

předseda správní rady VaK

mzdové náklady cca 1,2 milionu, místostarosta Vejprnice



Mgr. Ing. Pavel Karpíšek (ODS)

senátor, který hlasoval PROTI garanci občanů práva na vodu v ústavě ČR,

starosta Vejprnice a kandiduje na podzim opět na senátora,

příjem za správní radu 152 000 Kč ročně



Další členové správní rady s příjmy 152 000 Kč ročně jsou:

Davídek Jiří - bývalý starosta Nýřany,

Šimlová Eva - současná starostka Kaznějov,

Hanzlíček Zdeněk - bývalý starosta Plasy,

Král Miroslav - starosta Zruč-Senec,

Bohuslav Ladislav - starosta Chrást,

Zeithaml Jaromír - starosta Třemošná



Víte, že

Plzeňská vodárna nabízí vodu pro Plzeň - město za 111 Kč/m3

Ústecký a Liberecký kraj mají solidární cenu na celém území kraje za 142 Kč/m3

Že stejnou cenu mají i okresy okolo Ostravy 132 Kč/m3

Obdobně cenu dotují Pražské vodovody a kanalizace ve prospěch okresů Praha Západ a Východ 144 Kč/m3

A PLZEŇ SEVER? NESKUTEČNÝCH 163 Kč/m3



Děkujeme senátorovi Karpíškovi (ODS) a místostarostovi Váchalovi (ODS) za skvěle vyjednané podmínky, které neumožňují navíc využívat evropské dotace na opravu vodohospodářství.

Kolik platíte za vodu a další informace naleznete na pravdaovode.cz Z interaktivní mapy je zřejmé, že průměrná cena je v nejbližším okolí 111 Kč/m3 Plzeň-město a Plzeň jih, 132 Kč/m3 Rokycansko a 163 Kč/m3 Plzeň sever

Řešením je vrátit majetek zpátky obcím, které vypíší standardní výběrové řízení na provozovatele vodovodní a kanalizační sítě a občané ušetří. V mnoha případech mají obce vlastní zdroj vody, vlastní infrastrukturu, tak proč má na nich někdo parazitovat?

Další pravdu hledejte ZDE, ZDE a ZDE.

Petr Vanka ANO 2011

náměstek hejtmana Plzeňského kraje, kandidát do Senátu

1. vicehejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vanka (ANO): Senát má hájit zájmy občanů Vanka (ANO): Nebudu v Senátu jen schvalovací automat zákonů pro vládu Vanka (ANO): Dobrý senátor hájí zájmy občanů, ne svoje Vanka (ANO): Pojďte volit a vyšlete vzkaz vládě