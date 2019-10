Vanžurová (Jihočeši 2012): Písek je dlouhodobě nejlepším městem pro byznys v jižních Čechách

Analytická agentura Datank se zaměřila na dlouhodobé výsledky podnikatelského prostředí měst a obcí i na přístup veřejné správy v nich. V Jihočeském kraji se za Písek na druhé a třetí místo zařadily Jindřichův Hradec a Třeboň.

V dlouhodobém srovnání zaujímá Písek v rámci regionu skutečně výjimečné postavení. Za posledních deset let byl pětkrát na úplné špičce a třikrát obsadil druhé místo. V roce 2010 dosáhl dokonce mety nejvyšší, když skončil na prvním místě i v rámci celorepublikového srovnání. Za vynikající dlouhodobé výsledky vděčí naše město především vysokému podílu malých a středních firem, stejně jako kvalitnímu odbornému školstvím. Radnice se může dlouhodobě i v rámci celorepublikového srovnání pochlubit vysokým podílem kapitálových výdajů a dobrou komunikací s podnikateli.

„Pro Písek je to vynikající vizitka a je to i ohodnocení práce mých kolegů, protože v Písku je nastavený trend spolupráce města a podnikatelů. S čím se potýkáme, je nedostatek pracovníků. Proto jsme se zapojili do programu Srbsko a máme zájem o celé rodiny. Myslím si, že se také snažíme hodně pomáhat firmám ve spolupráci se středně velkými firmami. Pořádáme dvakrát do roka setkání s podnikateli, kdy se bavíme o jejich problémech, iniciujeme setkání podnikatelů a odborných středních škol. Zde mají možnost vyjádřit názor, kam by se mělo vzdělávání ubírat, protože školní učivo je trošku pozadu za současnými potřebami. Aktuálně jsem řešila problémy s dopravou, takže v čem může město pomoci, tam se snažíme. V průmyslové zóně máme ještě jeden pozemek, ale my teď rozhodně nebudeme chvátat s tím, abychom ho dali k dispozici, právě s ohledem na možnosti sehnat pracovní síly,“ říká starostka Eva Vanžurová.

Cílem srovnávajícího výzkumu, který se věnuje podnikatelskému prostředí a přístupu veřejné správy, je vytvořit diskuzní platformu na téma možností podpory malého a středního podnikání ze strany samospráv. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele, ale i veřejnost jsou díky výzkumu k dispozici výsledky, které zahrnují všechny důležité informace a statistická data ze sledované oblasti. Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí Hlavního města Praha. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem společnost Eurovia CS.

Psali jsme: Vanžurová (Jihočeši 2012): Na Jiráskově nábřeží vzniká otevřený sportovní areál Vanžurová (Jihočeši 2012): Soubor Louisiana skvěle reprezentuje naše město Vanžurová (Jihočeši 2012): První parkourové hřiště už bude oficiálně otevřeno Starostka Písku: Některé politiky bych šmahem poslala zpátky do školní lavice

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.