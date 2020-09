Věra Nechybová (Lepší Sever): To, co se už několik let děje v Neštěmicích na sídlišti Mojžíř, to je naprosto neuvěřitelné

Spousta z vás to sídliště určitě zná, v současnosti je to totiž bezpochyby jedno z nejhorších ghett v naší zemi. Situaci se snaží dlouhodobě řešit tamní starostka Yveta Tomková, ale i my na magistrátu Ústí. Jenže…

Začnu u toho, co se na sídlišti děje teď. Některé přiložené fotky jsou jen několik dní staré a můžete si je prohlédnout na stránkách Ústecký deník. Neuvěřitelný bordel, černé skládky, vybydlené byty. Dokonce i firma, která se na sídlišti starala o zeleň od toho jde raději pryč. Odpadu se odtud odveze dvakrát víc než z jiného sídliště. A pokuty? No tak ty samozřejmě nikdo neplatí…



Nejhorší na tom celém je, že uprostřed tohoto ghetta žijí i normální a slušní lidé, kteří tam ale zůstali jako v pasti. Dokonce i městská část tam má nějaké byty, které ale nemůže pronajmout, protože se do nich nikdo normální nechce nastěhovat. A do toho všeho ty byty prý vlastní lidé, kteří je pronajímají za ceny, které jsou běžné třeba v Praze. A tihle majitelé z větší části nejsou ani z Ústí, takže je jim to úplně fuk.



A víte, co tohle všechno je? To je naprosto typický příklad obchodu s chudobou. Byty se prostě pronajmou lidem, kteří nemají žádné vychování, odmítají pracovat a odpadků se zbavují nejčastěji oknem. Ptáte se, proč je to možné? Stát to nejen toleruje, on tohle všechno dokonce dlouhodobě umožňuje.

Našla jsem ještě pár starších fotek. Pamatujete, jak se v Předlicích promenádovala ministryně Jana Maláčová? To bylo před rokem, a tehdy říkala do novin, jak je zděšená, že se musí dodržovat pravidla. A víte, co se stalo od té doby? Vůbec nic!



Tahle situace prokazatelně zhoršuje životní úroveň úplně všech: těch lidí žijících v ghettu, jejich sousedů i zbytku obyvatel měst, kteří se musí skládat na opravy, posílení policie, svozy odpadků a tak dále. Místo toho, aby se stavěla dětská hřiště nebo byly peníze na opravu silnic, musíme v našich městech řešit tenhle nepořádek. A když přijedou politici z Prahy? Zhrozí se a slíbí peníze na výstavbu nových bytů… Zkrátka a dobře: vůbec tomu nerozumí a přijedou se sem akorát vyfotit, když se blíží volby.



My v Ústí nad Labem jsme jako jediní v ČR zavedli bezdoplatkovou zónu na celé město. I když to pomohlo s několika problémovými ubytovnami, problém těchto ghett samozřejmě nezmizel. Musí se změnit zákony! Jsem klidně pro to, ať část odpovědnosti je i na těch majitelích bytů, kteří na současném systému báječně vydělávají.



I proto jsou letošní volby na kraj tak důležité. Připojila jsem se k projektu Lepší Sever, protože tam jsou lidé z měst, kde řeší úplně stejné, nebo podobné problémy. V Mostě, v Litvínově, ve Šluknově a tak dále. Každý z nás to řeší po svém, ale chceme na Ústecký kraj dát dohromady silnou partu lidí, kteří využijí toho, že kraj může předkládat zákony a budeme politiky v Praze zásobovat návrhy, které mohou schválit jen oni. Budu ráda, když nás v tomhle odhodlání podpoříte a konečně to spolu něco změníme, když ostatní jen slibují.hválit jen oni. Budu ráda, když nás v tomhle odhodlání podpoříte a konečně to spolu něco změníme, když ostatní jen slibují.

