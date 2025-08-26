Vesecká (Motoristé): Výmluvy a časové osy jsou jen ostudnou fraškou

26.08.2025 19:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bitcoinové kauze

Vesecká (Motoristé): Výmluvy a časové osy jsou jen ostudnou fraškou
Foto: osobní archiv R. Vesecké
Popisek: Advokátka Renata Vesecká.

Když k vám někdo, kdo si odseděl solidní pauzu ve vězení, přijde s kvalitní nabídkou miliardy korun v bitcoinech, 99 procent z nás pojme nepěkné podezření. Zbývající procento, koho to vůbec nezarazí, tvoří bývalý ministr spravedlnosti Blažek, ministr financí Stanjura a další vládní parta.

Není možné, aby o kriminálním původu peněz ve vládě nevěděli, říká bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká, lídrině Motoristů v Královéhradeckém kraji. Následné výmluvy a časové osy ministryně Decroix jsou jen ostudnou fraškou.

A mimochodem, obchodníci, kterým stát černé bitcoiny už hbitě prodal, chtějí samozřejmě bitcoiny čisté. A hádejte, kdo je bude muset už za mnohem větší cenu koupit a obchodníkům nahradit? Ano, my, daňoví poplatníci.

Přečtěte si celý článek Renaty Vesecké ZDE. A přijďte k volbám, ať dáme mafiánským praktikám a zadlužování státu konečně stopku.

autor: PV

