Veselý ČSSD): Nezbývá než Britům popřát hodně štěstí

reklama

Minunlý týden jsme ve Sněmovně projednávali povinnou maturitu z matematiky. Nejsem kantor ani odborník na školství a tak jsem si opravdu moc rád vyslechl kolegy, kteří se v pedagogice pohybují a rozumí jí. Po vyslechnutí všech argumentů se musím nepokrytě přiznat, že jsem v této otázce stále rozpolcen. Rozumím tomu, že pro některé obory se zdá být matematika zcela zbytečná. Na druhou stranu, dobrá znalost tohoto předmětu může být užitečná i v běžném životě - nemyslím tím tedy, že by každý člověk nutně musel umět derivovat nebo spočítat každý složitý vzorec nebo rovnici. Mluvím o základní kvalitní znalosti, která může pomoci i k rozvíjení finanční gramotnosti, obecného logického myšlení a snaze hledat správná řešení v nejrůznějších situacích. Ale aby tuhle roli mohla matematika plnit, musí děti především bavit. A jsme u toho. My tady řešíme povinnou maturitu z matematiky, jako by to měl být lék na veškeré problémy českého školství, ale přitom chybí kvalitní lidé, kteří by tento předmět učili, což souvisí s dobrým ohodnocením pedagogů, ale i skladbou osnov, které absolutně nereflektují moderní dobu a nástup nových technologií - a k řadě z nich bude matematika potřebná, aby se lidé vůbec mohli uživit! Nesmírně si vážím všech učitelů, kteří dělají svojí práci s nasazením a snahou kvalitně dětem své znalosti předat. Ale vidím, že bude potřeba ještě hodně zejména systémové práce, abychom dosáhli skutečně kvalitního školství. Sociální demokraté pro to ve Vládě dělají opravdu hodně. Mimo jiné tlačíme na našeho koaličního partnera, aby zvyšoval finanční standard lidí ve školství, což se skutečně podařilo. Na druhou stranu ale ne tak, abychom mohli být zcela spokojeni - mrzí mě třeba, že současný ministr za ANO letos bohužel nedostál slibu ve výši nárůstu platů učitelů. Snad příští rok najde peněz více. Naše děti si to zaslouží. Co si myslíte o povinné matematice vy? Můžete mi to napsat třeba do komentářů.

Sněmovnou v prvním čtení prošel návrh novely o tzv. liniových stavbách. Myslím si, že kolem tohoto tématu bude ještě "mela". My, co pocházíme z Jihočeského kraje, víme o problémech s výstavbou infrastruktury svoje. Projekt D3 udělal v posledních pár letech aspoň nějaký pokrok, ale stále jsme desítky kilometrů od rakouských hranic, a o situaci ve Středočeském kraji ani nemluvě. Náš koaliční partner se v oblasti dopravy musí snažit udělat více! Novela upravuje dost zásadním způsobem přípravu velkých dopravních staveb a teoreticky jí o třetinu zkracuje. Tak uvidíme, já budu debatu okolo ní velmi bedlivě sledovat.

V uplynulém týdnu jsme samozřejmě řešili i koronavirus. Tohle téma zajímá úplně všechny a já se nedivím. Počet nemocných raketově roste a informace o této nemoci jsou zatím velmi strohé. Vážím si v této souvislosti práce našeho ministra zahraničí Tomáše Petříčka, jehož ministerstvo pracuje na bezpečné evakuaci Čechů z postižených oblastí. V Poslanecké sněmovně jsem o situaci mluvil s celou řadou odborníků a jediné, na čem se zatím všichni shodují, je zvyšování preventivních opatření. Od toho tady máme ministerstvo zdravotnictví a já kvůli zdraví všech občanů České republiky doufám, že dělá skutečně vše, co je v jeho silách. Právě Tomáš Petříček přišel s návrhem humanitární pomoci Číně ve výši 10 milionů korun na zdravotní materiál.

JUDr. Ondřej Veselý ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V týdnu jsem si také našel chvilku na setkání s bývalým ministrem průmyslu a obchodu za ČSSD, Milanem Urbanem. Řešili jsme spolu aktivity spolku Čistá mobilita a připravenost České republiky na nástup elektromobility. Je to vlastně docela podobné, jako s tou matematikou - nerad bych, aby naši zemi nové trendy válcovaly, ale naopak, abychom jich dokázali využít v náš prospěch a v prospěch našich zaměstnanců, kteří v dotčených průmyslech v ČR pracují.

Jednal jsem také s velvyslancem Ukrajiny v České republice, Jevhenem Perebyjnisem. Ten mě informoval o situaci na východě Ukrajiny, která se neustále potýká s důsledky ruské agrese. Mluvili jsme o porušování lidských práv na okupovaných územích, stejně jako o celkové politické a ekonomické situaci v zemi. Jsem rád, že jsme projednali i možnosti rozvoje bilaterálních vztahů, zejména meziparlamentního dialogu mezi zeměmi a posílení součinnosti v rámci meziparlamentních shromáždění. Samozřejmě jsem potvrdil podporu Parlamentu České republiky územní celistvosti Ukrajiny.

Pátek byl poslední den Velké Británie v Evropské unii. Jsem z toho samozřejmě docela smutný - je to velká lekce pro nás pro všechny o zodpovědnosti v politice. Každopádně nezbývá, než Britům popřát hodně štěstí na cestě, po které se vydali. Já náš domov zcela jednoznačně vidím v Evropě. Jsme jejím srdcem a na to bychom neměli zapomínat.

Co mě také docela trápí, je špinavá kampaň, která se vede proti naší ministryni, Janě Maláčové. Ona je pro mě nejenom příkladem profesionálky a skvělé manažerky, ale také výborného člověka, svědomité maminky a troufnu si říct, že i mojí dobré kamarádky. Je neuvěřitelná „náhoda”, kolik článků, kritiky a jedu se kolem Jany vždycky vyplaví, když náš koaliční partner potřebuje odvést pozornost od své vlastní neschopnosti. Tolik mediálního prostoru, kolik dostala Jana od chvíle, kdy praskla zakázka na e-shop na dálniční známky, začalo se řešit odvolávání ministra Kremlíka a jeho následné „nedosazení” na post náměstka, tolik neměl v jistém mediálním domě snad žádný politik ČSSD. Nevěřte všemu, co se píše. Jsem rád, že to Jana nevzdává. Argumentuje, pokračuje ve své práci, zvedá témata a problémy, kterých se ostatní ministři léta štítili, a bije se za lepší životní a pracovní podmínky nás všech, všech občanů ČR. Rád bych jí na tomto místě vyjádřil podporu a držím palce, ať tuhle kouřovou přestřelku zvládne.

A to nejlepší nakonec. V sobotu se v Českých Budějovicích konala krajská konference Čssd, která byla skvělá. Vím, v souvislosti s konferencí to zní skoro neuvěřitelně. Ale konečně jsem cítil opravdu dobrou atmosféru a odhodlání bojovat. Jsou před námi velké úkoly a hodně práce, ale jihočeská ČSSD vstoupila s odchodem Jiřího Zimoly do nového období a věřím, že pokud nám tento elán a tahle nálada vydrží, všechno zvládneme! Novým předsedou naší krajské organizace se stal Václav Valhoda a já mu z celého srdce gratuluji. Kandidátku do voleb povede zkušená Ivana Stráská. Jsem moc rád, že v těžkých časech neutekli a mají chuť dál pracovat pro lidi v Jihočeském kraji. To je skvělá - oranžová - tečka na konci týdne.

Psali jsme: Veselý (ČSSD): Chceme úspěšný a moderní kraj, který na lidi nezapomíná Veselý (ČSSD): Vozíčkářům už nebude hrozit v případě zrychlení na úroveň lehkého běhu pokuta Veselý (ČSSD): V návrhu nám vypadávají z ubytovacího poplatku ubytovny Veselý (ČSSD): Tomu se říká pravicové Perpetuum mobile

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.