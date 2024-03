Vích (SPD): Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku

reklama

Bezpečnostní hrozbou je pro Českou republiku konflikt na Ukrajině a imigrace do států EU z islámských zemí. Vláda pouze chtěla touto mimořádnou schůzí překrýt problémy, které současná pětikoalice má a je potřeba je řešit. Například pračka peněz v podobě kampeličky pro politiky ODS.

Pojďme se ale podívat na to, jak vláda Petra Fialy přispívá nebo nepřispívá ke zvyšování bezpečnosti České republiky, když k tomu svolala mimořádnou schůzi.

Je například radikální vyprazdňování vojenských skladů zvyšování bezpečnosti České republiky? Když odhlédneme od všech mediálních nálepek, zůstanou nám fakta, co to vlastně znamená. Je to bezpečnostní riziko. Pro vládní politiky by mělo být samozřejmostí reálně si zhodnotit schopnosti potencionálního protivníka a podle toho postupovat.

V případě, že by se tím protivníkem mělo stát Rusko, jsou tu základní fakta. Rusko je zemí s největší rozlohou na světě a s největším arzenálem jaderných zbraní. Jeho schopnosti vést konvenční válku byly dlouho podceňované. Nyní je vysíleno boji na Ukrajině a zároveň nemá zájem o konflikt s NATO.

Když toto pak vezmeme v úvahu ze strany České republiky, není to veselý pohled. Česká republika je územně nevelký vnitrozemský stát s aktuálně velmi podprůměrnými vojenskými schopnostmi. Můžeme mít k NATO a její agresivní politice stovky výhrad, ale pokud by NATO fungovalo tak jak by mělo, tedy hájit výhradně zájmy kolektivní obrany, je to v současné době jediná možná realita, ke které není bohužel žádná alternativa a jedinou možností je hledat jiné formáty kolektivní obrany (např. V4+) a hlavně posilovat vlastní obranné schopnosti. Model neutrality po vzoru Rakouska anebo Švýcarska není pro současnou vládní pětikoalici řešením.

Problém se zapojením do ozbrojených konfliktů v posledních letech ale je, že se koalice, ve kterých byly i státy NATO se z řady zemí, ve kterých působily jednoduše stáhly. A to ne zrovna vítězně. Já tady nechci citovat ta přesná místa působení, působilo by to trochu depresivně. Ale jistě si vzpomínáte na to překotné stažení ozbrojených sil z Afghánistánu po dvaceti letech vyvážení demokracie, anebo ze zemí afrického Sahelu. To nebyly návraty z vítězných tažení.

Takže v posledních letech státy NATO a koalice, do nichž se zapojují jejich jednotlivé státy, nevítězí.

Skutečnost je taková, že vláda pětikoalice velmi precizně „odlehčila" našim vojenským skladům. Nové zbraně se nakupují velmi pomalu, stíhací letouny F-35 máme dostat až za jedenáct let, pokud se to ještě nezpozdí. Přitom platit je začneme už nyní a varianta modernizace a dalšího pronájmu letounů JAS-39 Gripen by byla mnohem levnější varianta. Pokud ale řeknete Gripen, jste označen za dezoláta anebo ruského švába. Jiný názor než ten správný, znamená podle pětikoalice jednoznačnou podporu Ruska.

Zbavili jsme se ve prospěch Ukrajiny také řady fungujících tanků, vrtulníků, prostředků PVO a podobně. Pravda, spolu s nimi i nějakého „nepotřebného materiálu”. Ale ony i ty starší modely častou jdou ještě uvést do provozu, když je třeba, nebo jsou cennou zásobárnou náhradních dílů. Tedy ani nad tím bychom neměli jásat. Přitom je čím dále více pravděpodobné, že o výsledku konfliktu na Ukrajině rozhodnou s největší pravděpodobností až prezidentské volby v USA. Ukrajina nevítězí a to je řečeno velmi jemně. Chybí a docházejí zdroje. Zejména ty lidské, ale i materiální.

Navíc nevidíme, že by ty naše prázdné a poloprázdné sklady byly rychle plněné novou vojenskou technikou, výzbrojí a materiálem za dobrou cenu a v odpovídající kvalitě. Pokud tomu tak není, znamená to reálné snížení bezpečnosti České republiky. To rozhodně není dobře a mělo by se významně přehodnotit, jak dál urychleně postupovat. Armádě se nedaří nábory a Ministerstvo obrany to není schopno řešit. Průměrný vek vojáků je 39 let. Vloni to bylo 38 let. Armáda stárne a je nedoplněná. Není to bezpečnostní riziko?

Politickou a bezpečnostní situaci České republiky změnily zásadní skutečnosti evropské a světové politiky. Naše země je v důsledku mylných koncepcí výstavby armády naprosto nepřipravená na vstup do válečného konfliktu. Zásadním nebezpečím je hrozba zapojení České republiky a jejích ozbrojených sil do tohoto konfliktu i mimo rámec NATO, jako součást iniciativy jedné nebo více členských zemí. Řešením je mír a nikoliv válka. Vyslání sil Armády České republiky by bylo politickým a vojenským hazardem se životy Českých občanů a s osudem celé České republiky.

To si ale pětikoalice nemyslí. Naopak, podporuje eskalaci konfliktu a zasílání munice a dalšího vojenského materiálu na Ukrajinu. To ale přinese pouze další desítky tisíc mrtvých na obou stranách, a nakonec stejně přijde na řadu zastavení bojů a mírová jednání. Podpora Ukrajiny a hrozba použití zbraní hromadného ničení je děsivá. To by si ale měla současná vláda už dávno uvědomit. A potom si tedy kladu otázku, kdo anebo co je vlastně pro Českou republiku bezpečnostní hrozba anebo riziko? Konflikt na Ukrajině, imigrace, terorismus, organizovaný zločin, kybernetické hrozby, extremismus anebo korupce? Není to náhodou ale potom také současná vláda? Ať si každý odpoví sám.

