Vích (SPD): Česká televize, roky problémů a teď mají sami obavy

Tomuto projednávání předcházel (na základě požadavku generálního ředitele ČT Petra Dvořáka) ve sněmovně 8. října seminář, který byl vyhrazený pouze pro poslance. Semináře jsem se zúčastnil, přestože neznám jediný seminář organizovaný sněmovnou, který by byl s vyloučením veřejnosti. Velmi nestandardní bylo, že vedení ČT požadovalo případné otázky více než týden předem, ještě nejlépe s označením, kdo by na ně měl za ČT odpovídat. Na semináři pak odpovídali na otázky poslanců z pléna (pokud na ně odpovídali) velmi vyhýbavým způsobem, až to vzbudilo mezi přítomnými rozpaky. Prostě to vše působilo nepřesvědčivě a podivně.

Ale zpět k projednávání těchto výročních zpráv ve sněmovně. Diskuse byla rozsáhlá, značně kritická a věcná. Nakonec zprávy projednány nebyly, natož schváleny, resp. neschváleny. Panoptikum, paskvil, střet zájmů, deficit, ztráta a nehospodárnost. I taková slova padala. Tak třeba zde bylo zmíněno, že 2,42 miliónu korun (jako roční bonus v plné výši) tvoří desetinásobek měsíčního platu generálního ředitele, který dostane pan Dvořák díky hlasování v Radě (ČT) i letos. Anebo byl ředitel Dvořák kritizovaný za to, že jeho manželka vede v Praze Leica Gallery, kde on sám je členem správní rady - a se kterou ČT uzavřela dvě smlouvy (tedy střet zájmů). Padlo zde také, že ČT hospodaří s ročními ztrátami ve výších 300 - 400 miliónů korun, přestože její rozpočet je cca 7 miliard ročně.

Prý také bude nutné zvýšit koncesionářské poplatky. To je ale za těchto zjištěných skutečností naprosto nepřijatelné. Koncesionářské poplatky je potřeba zrušit a ČT by měla být příspěvkovou organizací státu, kde by její hospodaření bylo pod kontrolou NKÚ, které dnes nepodléhá, a její rozpočet by byl součástí samostatné kapitoly státního rozpočtu. Je pro to i další důvod, který by měla státní televize plnit. Tím důvodem je vysílání a informování občanů za každé situace v rámci reakce na krize a jednotlivé krizové stavy. Chtěl bych zdůraznit ta slova "za každé", protože stát má odpovědnost za bezpečnost, obranu a ochranu našich občanů. Mám tím na mysli vysílání a informování občanů v době, kdy je na jeho území krize (voda, sníh, slintavka, kulhavka, mobilizace) a soukromé televize a rádia přeruší anebo ukončí svá vysílání, protože jim nikdo neukládá vysílat i za těchto podmínek.

Také se veřejnost mohla dozvědět, že ČT má 3 tisíce zaměstnanců a další spoustu externích spolupracovníků, přičemž její roční mzdové náklady jsou ve výši 33% a tvoří cca 2,4 miliardy korun. Průměrný plat pracovníka ČT je 38 tisíc korun, ale uvedení výše konkrétních platů (aby se veřejnost dozvěděla jakou odměnu pobírají ředitelé jednotlivých divizí, šéfredaktoři, anebo exponovaní redaktoři a moderátoři, kteří jsou placeni z našich koncesionářských poplatků) tak toto zveřejněno nebylo. Anebo bylo zmíněno, že do pořadu Otázky Václava Moravce již pět let nebyl pozván předseda čtvrtého nejsilnějšího politického subjektu Tomio Okamura, přičemž jiní předsedové stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně zvaní jsou.

Současné vysílání ČT lze tedy na základě těchto skutečností oprávněně považovat za neobjektivní, nevyvážené a manipulativní. Stal se z něj politický nástroj. ČT by měla být nadstranická, objektivní, vyvážená, a dávat stejný prostor VŠEM názorovým proudům v dané oblasti a nikoliv upřednostňovat pouze jeden názor (Viz tzv. Americká noc, kde byli 4 komentátoři a všichni byli obhájci z tábora demokratické neúspěšné kandidátky Hillary Clinton).

Takto zásadní věc, jako je projednávání a schvalování výročních zpráva o činnosti a svém hospodaření, ale ČT přímým přenosem nepřenášela, přestože někdy ze sněmovny přenáší mnohem méně závažná jednání. Asi k tomu měla opravdu pádný důvod, aby veřejnost nebyla v přímém přenosu informována o problémech a kritice ČT ze strany poslanců. Odkládané projednání zpráv je sledované zejména kvůli tomu, že jejich dvojí neschválení by mohlo vést k odvolání televizní rady (Rada ČT). Rada ČT mimo jiné volí a odvolává generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. K hlasování se sněmovna nedostala, poslanci přerušili rozpravu ve 21 hodin a další projednávání zatím plánováno není.

Pro všechny výše uvedené důvody ale já osobně Výroční zprávy o hospodaření a činnosti ČT za roky 2016-2018 nepodpořím.

