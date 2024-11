Vích (SPD): Dramatický schodek rozpočtu 230 miliard a obrana neví, co s penězi

Navíc, jak České televizi sdělil předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, „plánovaný schodek státního rozpočtu vychází správně až o 50 miliard korun vyšší, než stanovila vláda“. Takže to jsme na 280 miliardách korun rozpočtového schodku. To je příliš!

Mimochodem vláda Petra Fialy loni schválila půjčku od Evropské unie na dotace Fondu obnovy 137 miliard, která má vliv na státní finance i v dalších letech. K tomu ještě se EU jako celek zadlužuje na finančních trzích, aby se pomohlo Ukrajině. Podle webu Evropské komise „EU vytvořila nový podpůrný mechanismus na období 2024-2027, jehož prostřednictvím bude pomáhat Ukrajině v jejím úsilí o obnovu, rekonstrukci a modernizaci. Nástroj pro Ukrajinu je specializovaná facilita, která Unii umožní poskytnout Ukrajině během tohoto období stabilní a předvídatelnou finanční podporu do výše až 50 mld. eur.”

Takže nejen letos, ale i příští rok a v dalších letech z nás EU bude „tahat peníze” pro zabíjení na Ukrajině, kdy se vláda Petra Fialy ani instituce EU nijak nesnaží o prosazení mírového řešení, což by šetřilo i kapsy našich daňových poplatníků.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

Půjčte si, abyste mohli půjčit

To slyšeli Slováci, když překotně vstoupili do eurozóny a hned byli vyzváni, aby poslali peníze krachujícímu Řecku. Jak vidíme situaci na Ukrajině, je to spíš nevratná půjčka. Takže pro běžné české živnostníky, firmy a občany byl zaveden „plošný daňový balíček“, aby se vybralo víc peněz, a druhou rukou je čtyřkoalice rozdává na projekty Fondu obnovy a posílá munici a výzbroj na Ukrajinu.

Obrana má rekordní rozpočet – až neví, za co utrácet

Ke kapitole 307 státního rozpočtu, tedy kapitole Ministerstva obrany (MO): Výdaje té kapitoly mají v roce 2025 být 154, 4 miliardy korun. Nicméně to plnění 2 procent HDP (podle slibu NATO) se tím nerealizuje. Už nyní je totiž zřejmé, že výdaje na obranu, které vláda sestavila z ostatních rozpočtů, aby naoko splnila slib 2 procent HDP, nebudou v plné výši uznány. V rozpočtu MO 154,4 miliardy korun navíc dochází k poklesu o 12 miliard v investičních výdajích. V roce 2023 nebylo vyčerpáno téměř 10 miliard z rozpočtu obrany odsouváním projektů (např. na rok 2035).

Nepotřebné F-35 místo vyzkoušených a daleko levnějších Gripenů

Nákup stíhacích letounů F-35, které po nás nikdo nechce a nepotřebujeme je, vykazuje řadu problémů. Kupujeme techniku, kterou stěží využijeme, platíme za ni stovky miliard. Zakázka proběhla bez výběrového řízení a vznikají závažné pochybnosti o termínech dodání, řešení odstraňování poruch těchto letounů. Je zde například i pochybnost o tankování za letu atd. Navíc další náklady na tento projekt do roku 2069 MO předpokládá v celkové výši 322 miliard korun, ale v odborných kruzích se objevují spíš odhady nákladů mnohem vyšší.

Na druhou stranu pronájem stíhacích letounů JAS-39 Gripen, které dosud spolehlivě fungují, končí Armádě ČR v roce 2027 a není v rozpočtu kalkulováno, co dále po roce 2027. Reálně tedy hrozí, že bychom byli na téměř sedm let (nebo i déle) bez fungujícího stíhacího letectva, které je páteří Vzdušných sil Armády ČR pro Airpolicing. To nelze připustit.

Dalším velkým problémem AČR jsou nábory. Za roky 2022 a 2023 máme čistý přírůstek pouze 680 vojáků z povolání. A letos to zjevně nebude lepší, nábory se nedaří. Plánované navýšení finančních prostředků na platy o 5 procent (ale jen na 1100 vojáků) to jistě neřeší. Vojáci potřebují jiné motivační stimuly - potřebují bydlet! Armáda stárne a její věkový průměr je 39 let.

Na rok 2024 obrana dostala přidělených 151 miliard korun. Ovšem čerpání tohoto obřího rozpočtu zásadně vázne. Už při jeho schvalování jsem upozorňoval, že Ministerstvo obrany bude mít zásadní problém tyto ohromné sumy smysluplně proinvestovat, což se naplnilo. Na konci října jsou výdaje 71,96 miliardy korun, tedy zbývá 79 miliard, více než polovina. V roce 2023 to bylo nakonec 1,37 % HDP. Především je to ale proto, že Ministerstvo obrany neumí smysluplně nakupovat, vypisovat včas výběrová řízení, která vyvíjí tlak na snížení ceny. Naopak vláda nakupuje způsobem vláda - vláda.

Nicméně přesto je rozpočet ministerstva obrany plánovaný ve výši 1,9 % HDP a zbytek (6,4 miliardy korun) je alokován v dalších deseti kapitolách KaPR, MZV, NBÚ, MV, MD, ČTÚ, SSHR, TAČR, NÚKIB a Všeobecná pokladní správa.

Celkově je jak státní rozpočet se schodkem 230 miliard korun, ale vlastně spíš 280 miliard korun, tak rozpočet Ministerstva obrany jen takové kouzlení s nereálnými čísly. Reálné je jen to, o kolik se nám zase vše zdraží a kolik stát vybere od jednotlivých občanů, kteří nemají na finanční poradce a nemohou se bránit. Podobně se nemohou bránit senioři, kteří již čerpají důchod a podobně. Vláda Petra Fialy už to s tím přesunováním peněz jen do některých kapes nehorázně přehání. Neúspěch čtyřkoalice ODS, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL ve volbách do Poslanecké sněmovny by byl velmi zasloužený.