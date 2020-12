Vích (SPD): EU zasahuje do našich životů i v době pandemie

reklama

Cenzura jako nástroj EU pro rok 2021

EU značně pokročila v oblasti cenzury. Už se za to vůbec nestydí a Evropská komise hodlá zavést závazná pravidla pro internetové platformy. Prý budou muset efektivněji postupovat proti zveřejňování manipulativních příspěvků (rozuměj příspěvků obsahující ty názory, se kterými Evropská komise nesouhlasí). Chce také povinné označování politické reklamy a jejích zadavatelů. Aby to bylo správně propagandisticky provedeno, o to se postará místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová (ANO) se svým Akčním plánem pro demokracii. To slovo demokracie je letos hodně pružné, když se do něj dá zabalit i takové téma. V překladu je to spíš Akční plán pro lepší cenzuru. A aby byl první vzorný, facebook se toho hned chopil a vyhlásil vlastní pravidla, pro začátek cenzuru nepohodlných názorů o pandemii COVID-19. Takže, ne aby vás napadlo si myslet, že to není pandemie.

Co nám EU prováděla v posledních letech

Když si to tak shrneme, v posledních letech - od roku 2014 byla témata EU jasná. V roce 2014 - majdanský puč na Ukrajině a následné přerušení vztahů EU s Ruskem. 2015 - migrační krize - zcela podporovaná jak orgány EU, tak nejsilnějšími státy EU v čele s Německem. Rok 2016 byl ve znamení Brexitu - aneb jak co nejméně ustoupit Velké Británii ve vyjednávání s orgány EU a členskými zeměmi, až to vyvolalo odhlasování Brexitu v referendu. Následovala několikaletá snaha Brexitu zabránit. Mezitím stále pokračuje snaha "řešit" migrační krizi nasunutím ekonomických nelegálních imigrantů, do zemí EU, které je nechtějí a jejich "vykrmování" v zemích, které je lákají jak vosa na med. Mám na mysli zejména Německo a Švédsko. Tím medem jsou sociální dávky a velmi vstřícná sociální politika. Snahu migračně "dosídlit" Itálii (červen 2018 - září 2019) zadržel Matteo Salvini z Ligy v roli italského ministra vnitra, po odstranění Ligy z vlády se ale proces rozjel nanovo. Mezitím v roce 2018 snaha dostat migranty do Evropy, tentokrát přes mezinárodní organizace - viz Marrakéšský protokol a Globální pakt o migraci, EU to podporuje, připodepisuje se.

V roce 2019 byla celosvětově velmi aktivní sedmnáctiletá nedostudovaná dívka Greta Thunbergová, která věští planetární klimatické změny, které je třeba hned řešit a tvrdí, že všichni co jí nenaslouchají, tak jí zkazili dětství (?!?). A na úrovni EU je již vypracovaný šílený finanční plán, jak jí vyhovět. Přitom podle meteorologů šlo letos u nás o nejdeštivější léto za posledních deset let, současně bylo i nejchladnější za poslední dobu. Klimatické změny tu prostě byly, jsou a budou.

Ing. Radovan Vích SPD

SPD, poslanec, Liberecký kraj

A do toho COVID-19

A v zimě 2019 už se v daleké Číně rozebíhá epidemie neznámé plicní choroby, která je následně popsaná jako COVID-19 vyvolaná virem SARS-CoV-2. Když se ta nemoc dostane do Evropy, EU zprvu váhá, zdržuje jako obvykle, pak nemá pravomoc, vše si řeší členské státy. (Zdravotnictví je v kompetencích jednotlivých států - čert se v tom vyznej). Výsledkem jsou zavřené hranice (to se EU strašně nelíbí, kárá členské státy a usiluje o jejich rychlé otevření) a rozdílná protiepidemická opatření v jednotlivých členských státech. A také vzájemné zadržování si zdravotních prostředků, mezitím zdravotní systémy Itálie a Španělska kolabují, ostatní se dívají, jen zvolna s něčím pomohou. Nakonec spoustu států zachraňují rychlé masivní dodávky z Číny, národní výrobci jsou často ignorováni. V květnu 2020 už se orgány EU oklepou a znova poučují. Hlavní starostí je, kdy se otevřou ty hranice, velké nadnárodní nákupní centra a aby všichni dali co nejvíc peněz do rozpočtu EU - a zde se nám opět vynořuje plán Grety Thunbergové na prevenci klimatické změny. Je umně zabalen do Fondu obnovy (Next Generation EU) spolu s pomocí zemím nejvíce postiženým COVID-19 a hlasován dohromady s rozpočtem EU na dalších 7 let. Takže dluhová "sekera" 750 miliard euro pro celou EU, kterou si půjčí Evropská komise - a kdo za to bude platit? No přeci členské státy, resp. generace jejich občanů. Tento plán, nazývaný také jako zelené šílenství, ale ovlivní na třicet let zásadní změny života všech Evropanů, nás nevyjímaje. Budou to nesmyslnou politikou EU podmiňované investice do zelené politiky jednotlivých zemí takového rozsahu, že nezbude na ty potřebné, které by skutečně zlepšily kvalitu života občanů. Takže nulová uhlíková stopa, enormní snižování emisí a všichni budeme všude nabíjet elektromobily, čímž se mj. úplně rozhází energetická soustava. Přitom EU se podílí na celosvětových emisích pouhými 8%. Jinými slovy snižování emisí je největší problém USA, Ruska, Číny a Indie, a nikoliv států EU.

K tomu připočtěme nový rozpočet EU, do kterého je zapracován koncept právního státu, tj. když nebudete poslouchat orgány EU, nic nedostanete. Taková finanční pobídka k poslušnosti. A nyní jsme v prosinci 2020. Nikdo dnes neví, jestli druhá vlna COVID-19 byla už ta poslední. Nouzový stav nelze prodlužovat do nekonečna a jakýkoliv stát přijal v podstatě jakákoliv opatření, tak se tam pandemie vrací. EU současně nenápadně odebírá další pravomoci "neposlušným státům", které si tzv. duply, tedy státům V4 - Maďarsku a Polsku, jenom proto, že daly veto sedmiletému rozpočtu EU a fondu na podpory ekonomik zasažených koronavirem, protože EU podmiňuje výplaty peněz EU dodržováním principu právního státu. To by znamenalo ale revizi unijních smluv a tímto hrozí rozpad EU.

Dozvídáme se také, že Vláda ČR podepsala s Evropskou komisí smlouvu, kterou se vzdává práva vyjednávat s jednotlivými výrobci vakcín, všechna vyjednávání povede Evropská komise a tu správnou vakcínu pro naše obyvatele schválí Evropská léková agentura. Za našimi zády se tedy Vláda ČR lehkomyslně vzdala další části jedné z mála zbývajících pravomocí, které pro nás "neobstarává" EU. Bez prozkoumání na národní úrovni, zda je taková vakcína vůbec účinná, jestli prošla všemi fázemi klinických testů, jestli nemá závažné vedlejší účinky, zda ji správně testovaná a která z nabízených vakcín je na trhu nejlepší (jestli vůbec nějaká). Tohle by přece měly řešit naše úřady, konkrétně Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Je také zcela nepřijatelné, aby ten kdo se očkovat nechá byl zvýhodňován nad těmi kdo se z různých důvodů očkovat nenechá. Až tam jsme během našeho členství v EU došli.

Je to smutné, depresivní čtení roků nátlaku, vydírání, prapodivných programů a šikany. A vypadá to, že ještě stále přituhuje. Hnutí SPD jako jediné prosazuje referendum o vystoupení z EU. Pokud se z EU nevykroutíme příští, maximálně ten další rok, tak už bude opravdu pozdě. Britové již u toho nebudou, Matteo Salvini s Ligou v Itáli již k tomu mají také dobře nakročeno a ten poslední nakonec platí účet. Tak hlavně abychom to nebyli my.

(převzato z Profilu)

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Ing. Radovan Vích

