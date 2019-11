Vích (SPD): Migrační přerozdělovací kvóty jsou opět na pořadu dne

Obvyklá praxe u ESD je, že každý případ dostane na starosti jeden generální advokát a výsledný rozsudek v podstatě do detailu kopíruje jeho vyjádření.

U případu kvót na ilegální imigranty se čtyři země EU, celé uskupení V4, vzepřely jejich přerozdělování, ačkoli byly v této otázce v rámci EU přehlasovány (resp. Polsko s novou vládou změnilo názor). Evropská komise pak 3 z těchto států žalovala u ESD. To, že nebylo žalováno i Slovensko tam vyvolalo velké pozdvižení, že třeba vláda něco občanům skrývá, a přijímá migranty potají. Evropská komise to v případě Slovenska zdůvodnila učiněnými sliby. Náznak tajného přijímání ilegálních imigrantů se objevil nedávno i u nás. Podle vyjádření Michaely Šojdrové, europoslankyně za KDU-ČSL, v pořadu Události, komentáře minulý týden, ČR v roce 2017, kdy deklarovala, že nepřijme žádné osoby podle kvót, přijala 47 migrantů, kterým byl udělen azyl, a k tomu 117 jich dostalo tzv. doplňkovou ochranu. A to ze zemí jako Sýrie, Irák, Afghánistán.

Žalobě komise na státy V4 také předcházelo to, že Slovensko a Maďarsko se obrátily na ESD se žádostí o zrušení těchto migračních kvót. Neuspěly. Dalo se tedy dost očekávat, že ESD tento "promigrační názor" zachová, jak je vidět v posudku gen. advokáta, resp. advokátky Eleanor Sharpstonové. Ta v něm mj. uvádí, že státy žalované Evropskou komisí nemohou zdůvodňovat odmítání solidárního přebírání lidí obavami o svou bezpečnost a že by mohly bez problémů zajistit ochranu bezpečnosti a blahobytu svých občanů odmítnutím konkrétních žadatelů o azyl. Jenže víme, že ministr vnitra Hamáček (ČSSD) připravuje statut tzv. strpění, kdy i odmítnutého žadatele o azyl v podstatě bude složité vyhostit třeba pokud někdo schválně zahazuje a ztrácí své doklady. Tím je v podstatě znemožněno dotyčné vrátit do země jejich původu. Takže tyto argumenty jsou zcela falešné.

Žaloba v tuto chvíli tedy vypadá úplně nesmyslná. Je také možné, že si tím Evropská komise chystá podklad pro nějaké další kroky k přerozdělování ilegálních imigrantů. Současná situace v Itálii a Řecku tomu napovídá. Itálie, po odstranění z vlády protimigrační Ligy Mattea Salviniho, otevřela své přístavy dokořán dovozcům migrantů do EU a Řecko v posledních dnech začalo přesouvat migranty ze záchytných center na ostrovech do hotelů ve vnitrozemí. Pokud si nechtějí nechat ty hotely úplně zničit, může se za tím skrývat nenápadný přesun migrantů ještě dál, tentokrát neveřejně.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva SPD, předseda Regionálního klubu SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je uváděno, že migrační kvóty byl ze strany Evropské komise jen dočasný mechanismus, který už vlastně skončil. Teď se ale volá po dobrovolné přerozdělovací solidaritě, což je v tomto případě pouze ze strany Evropské komise synonymem pro slovo "poslušnost". Jinými slovy - jede se dál v zajetých kolejích, problém vyřešen nebyl a ilegální imigrace pokračuje. Měsíčně připlouvá jenom do Řecka 12 000 ilegálních imigrantů a těmito čísly se blížíme k roku 2015 a počet příchozích roste každým dnem. Přitom například v Sýrii se již neválčí, takže se jedná o ekonomické ilegální imigranty a nikoliv o osoby, které splňují podmínky pro případné udělení azylu.

Premiér Andrej Babiš se chlubí, jak zastavil migraci. Opak je však pravdou. Jenom se vše oddaluje a migrace trvale pokračuje. ESD je normálním politickým nástrojem elitářů z EU a vláda ČR by měla podat žalobu na každodenní porušování práva hraničními zeměmi a za podporu pašeráků. Maďarsko alespoň postavilo plot, ale jsou státy, které nedostatečně hlídají své hranice, a právě tyto státy porušily právo EU. Jich se však žaloba Evropské komise paradoxně netýká. A to je prostě špatně!

Řešením je nahrazení současné EU jinou formou spolupráce národních států Evropy. Dále nulová tolerance ilegální imigrace, důsledná návratová politika, zrušení podpory politických neziskovek a obnovení ochrany našich vlastních hranic.

Psali jsme: Vích (SPD): Nový protiletadlový systém pro Armádu ČR Vích (SPD): Je důvod se ze smrti Bagdádího radovat? Vích (SPD): Česká televize, roky problémů a teď mají sami obavy Vích (SPD): Turecko páchá genocidu a vraždí v Sýrii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.