Vích (SPD): Nebezpečné migranty sem, ale našim lidem nedorovnat platy a mzdy

K odpovědnosti za teroristický útok nožem na veřejné slavnosti v západoněmeckém Solingenu minulý pátek se přihlásila skupina Islámský stát. Při tomto útoku, ke kterému se doznal dopadený Syřan, zemřeli tři lidé a osm dalších bylo zraněno, z toho pět těžce. Tento člověk oběti úmyslně bodal do krku. V rámci Německa zdaleka nejde o ojedinělý čin. Podle dat německého spolkového ministerstva vnitra se jen za loňský rok v Německu odehrálo 8 951 zločinů s použitím nože, to znamená přibližně 25 takových útoků denně.

Spolková ministryně vnitra chce proto rozšířit zóny, kde bude nošení nožů zakázáno. Ministryně rovněž plánuje zakázat ve veřejném prostoru nošení nožů s čepelí delší, než je 6 centimetrů a úplně chce zakázat nože s vystřelovací čepelí. Jde o pokrytecké řešení, které nereflektuje skutečnou příčinu těchto násilných činů. Tou je nezvládnutá nelegální masová migrace z Afriky a muslimských zemí do EU.

Migrační pakt ohrozí i nás

Znovu se tak pouze potvrzuje oprávněnost dlouhodobého postoje hnutí SPD k nelegální imigraci a k jejímu řešení na úrovni EU. Potvrzuje se tak i adekvátnost naší současné vizuální alegorie, ve které poukazujeme na vládou Petra Fialy podporovaný a na úrovni EU schválený Migrační pakt. Cílem hnutí SPD je dosáhnout toho, aby v naší zemí nedocházelo k obdobnému zabíjení našich občanů ze strany nelegálních imigrantů z islámských zemí jako v Německu a jinde v západní Evropě. Odmítáme také přerozdělování migrantů z cizích států do ČR a odmítáme za ně také platit vysoké tzv. „výpalné“!

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

Policisté, hasiči a další státní zaměstnanci s rodinami se propadají do chudoby

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) oznámil, že se policistům a hasičům nebudou od října zvyšovat platy, přestože opakovaně veřejně slíbil jejich zvýšení o deset procent. Vládní strany, zejména ODS, rovněž odmítají zvýšit platy nejhůře placených státních zaměstnanců, jako jsou například nepedagogičtí pracovníci ve školství či sociální pracovníci. Zástupci odborů proto zvažují zahájení protestů, což hnutí SPD plně chápe a respektuje.

Propad reálných příjmů policistů a mnoha dalších skupin zaměstnanců státu za dobu fungování Fialovy vlády již přesahuje dvacet procent. Jde o propad na úroveň reálných platů roku 2017. Tito zaměstnanci se tak pomalu propadají do příjmové chudoby a musí masově žádat o sociální dávky, anebo odcházejí pracovat jinam, což je nenahraditelná ztráta a může to snižovat i kvalitu některých veřejných služeb a fungování státu.

Velice nízké a podprůměrné jsou i nástupní platy zaměstnanců státu včetně příslušníků bezpečnostních sborů. Požadujeme proto dorovnání platů příslušníků bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších státních zaměstnanců o 10 až 15 procent od října a další navýšení od ledna dle dalšího vývoje inflace.

Výsledkem může být jen další odcházení do civilu vojáků, policistů a úbytek hasičů. Vliv na rozpočty rodin nejhůře placených státních zaměstnanců bude kvůli dále stoupající inflaci značný. Nota bene pokud druhý živitel rodiny je OSVČ, které vláda Petra Fialy hodlá obrat o další peníze a jejich dětem zamezit v brigádách zbytečnými úpravami režimu dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Tedy například rodina, která řádně pracuje a otec je voják anebo policista, matka pracuje ve školní jídelně, dcera studuje a syn se snažil přilepšit domácímu rozpočtu brigádou na DPP, ti na tom budou v tomhle a dalším roce zase o dost hůř.

Je třeba ukazovat konkrétní příklady a ptát se vlády, jak to myslí, jak by měly běžné rodiny své životní náklady utáhnout? V tomto případě se jistě stane, že voják anebo policista odejde co nejdřív do civilu, aby vůbec jeho rodina situaci zvládla. A na jeho místo bude velice složité někoho sehnat.

A vláda Petra Fialy přidává další nebezpečí pro české občany lehkovážnou podporou Migračního paktu a zároveň oslabuje takové důležité složky státu, jako vojáky, policisty anebo hasiče. Jako by nevyřčenou úlohou této vlády bylo zhoršit bezpečnost ČR. To nelze připustit.