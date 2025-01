Vích (SPD) Nejhorší vláda za posledních 30 let

Volební rok 2025 bude pro další směřování České republiky klíčový. Asociální vláda Petra Fialy ze svých předvolebních slibů nedodržela v podstatě nic a přivedla naší zemi a její občany ke všeobecnému marasmu. Oproti programovému prohlášení zvýšila plošně daně a obrala důchodce. Nedostupnost vlastního bydlení, všeobecná drahota, k tomu pokles reálných mezd a kumulovaná inflace od roku 2021 ve výši 38 %. Stagnující národní ekonomika, kdy máme nejdražší elektřinu a zemní plyn pro domácnosti v rámci zemí EU (podle Eurostatu).

Zpackaná digitalizace stavebního řízení, problémy s financováním školství, špatná dostupnost zdravotnictví, nedostatek některých léků a téměř bezbřehá podpora Ukrajiny. Podle dat z ČSÚ jsme se jako jediná země EU nedostali zpět na před covidovou úroveň. Česká republika stagnuje a EU je v krizi, ekonomické, energetické, migrační. To je skutečné vysvědčení vlády Petra Fialy, které plně důvěřují pouhá 2 % občanů.

Nerodí se dost dětí a jít k zubaři je finanční sebevražda

Důsledkem této bezprecedentní situace poklesu životní úrovně českých občanů je i to, že se začalo rodit tak málo dětí. V loňském roce se totiž narodilo v ČR nejméně dětí za posledních dvacet let, jen 84 tisíc dětí. Tedy o 30 tisíc (30 %) méně než před pěti lety. Následuje logická debata o zavírání některých porodnic, protože pokud se v nich na porody čeká třeba týden, tak se na jejich chodu prodělává. Mezi to už se řadí i návštěva stomatologa. V některých krajích se ceny za zubní ošetření (např. zubní výplň) nedostávají pod 3 tisíce, natož když máte trochu větší problém, tak je to velmi drahá záležitost. To jsou částky v desítkách tisíc korun a jezdí se klidně za lepšími cenami do Polska. Podobně ceny za trvalá rovnátka u dětí. Aby to stálo desítky tisíc korun je neslučitelné s udržením kvalitní životní úrovně. Podobně jako je ohromným problémem to, že velké části našich obyvatel nezbývá na konci měsíce tolik peněz, aby si mohli dovolit rychle uhradit nepředvídané výdaje, anebo léky.

Ukrajinci z „vděčnosti odstřihli“ plyn i pro ČR

Další vláda, ať v ní bude kdokoli, bude navíc čelit problému přenesení části nákladů současné vlády na ty následující. Třeba ty různé půjčky přes Evropskou unii, nad kterými ani nemáme ze strany České republiky kontrolu, ale budeme muset přispět na jejich splácení a zároveň jsme spolu ručiteli, kdyby nějaký jiný stát EU nesplácel. Státní rozpočet ČR se tím stává zcela iluzorním. To začalo už za vlády Andreje Babiše, když vznikl tzv. Fond obnovy (Next Generation EU, ve výši 750 miliard euro zadlužení za EU), ale tehdy se ještě nevědělo, jak moc se takový systém rozvine. Teď si EU naším jménem půjčuje, aby mohla poslat miliardy euro na Ukrajinu a pořád to nekončí. Vláda Petra Fialy to vždy zatím nadšeně podpořila. A proto není na potřebné výdaje uvnitř České republiky, třeba na kompenzace lidí zasažených energetickou chudobou. Tahle vláda čtyřkoalice ODS, STAN, TOP09, KDU-ČSL (donedávna spolu s Piráty) nehájí zájmy České republiky. Maximálně tak zájmy své, svých přátel a spřízněných firem. Proto si nezaslouží vést Českou republiku další čtyři roky abychom konečně měli mzdy jako na západě, jak o tom bájí od reality odstřižený premiér Petr Fiala, pokud by tedy národ volil koalici SPOLU.

Volby na podzim letošního roku ale nabízejí voličům příležitost tuto situaci změnit. Přijďte proto vyjádřit svými hlasy svou nespokojenost a podpořte hnutí SPD, které je připraveno se podílet svými odborníky na příští vládě.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky