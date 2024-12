Vích (SPD): Nereálný rozpočet prošel Sněmovnou

Vládní koalice se opírá o poslanecké kluby v tomto pořadů počtu aktuálních poslaneckých mandátů v Poslanecké sněmovně, a tedy v takové síle prosadit něco ve vládě: ODS (35), STAN (33), KDU-ČSL (22), TOP 09 (14). To, aby se zase před volbami někteří netvářili, že za to nemohou a nebyli u toho. Donedávna u toho byli i Piráti (4 poslanecké mandáty ve Sněmovně), ani oni se nemohou vyvinit z dlouhodobého špatného nakládání celé vlády Petra Fialy se svěřenými finančními prostředky.

Tato koalice schválila návrh státního rozpočtu na rok 2025, zatímco celý poslanecký klub hnutí SPD hlasoval proti. Zásadně nesouhlasíme se strukturou rozpočtu, s desítkami miliard zbytečných výdajů, ani s jeho navrhovaným schodkem ve výši 241 miliard korun. To znamená další zvyšování již tak astronomického státního dluhu, jehož obsluha (úroky) bude stát jenom v příštím roce české daňové poplatníky 100 miliard korun!

Z jednoho bilionu státního dluhu už víc než 3 biliony korun

Ještě před několika lety byl státní dluh na úrovni ročního hrubého domácího produktu, tedy laicky řečeno, co stát, resp. jeho občané a firmy odvádějící daně a odvody u nás, vydělá za rok, okolo 1 bilionu Kč. Nyní je to ale víc než trojnásobek, a hlavně ten rychlý růst dluhu a jeho zvyšující se výše působí na cenu, za kterou si Česká republika půjčuje na finančních trzích. A může to vést i ke zhoršení ratingu, což působí další zvýšení ceny, za kterou si můžeme půjčit. Proč si vůbec tolik půjčovat? Je třeba se vrátit k rozpočtům, které nemají schodek nebo jen minimální.

Vládní návrh rozpočtu je kromě toho podle mě, Národní rozpočtové rady a dalších ekonomických expertů sestaven netransparentně a nepravdivě, výrazně nadhodnocuje některé příjmy (emisní povolenky), podhodnocuje některé povinné výdaje, kalkuluje s nereálně vysokým růstem ekonomiky a vychází z dosud neschválené legislativy (OZE).

Jenom 110 mld korun jsou daňové nedoplatky a také prudce roste naše zadlužení k poměru HDP (aktuálně 43,6 %). To je zcela nezodpovědné a pro nás nepřijatelné. Zbývá možnost vyzvat prezidenta Petra Pavla, aby takto nepravdivě a vysoce schodkově navržený státní rozpočet vetoval, vždyť i jeho poradci se k tomuto rozpočtu staví rezervovaně. Doufejme tedy, že to nedopadne, jako obvykle.

Do dalších půjček nás tlačí vedení Evropské unie. Ať již to byla půjčka na finančních trzích na Fond obnovy (Next Generation EU – původně 750 miliard euro za celou EU), ze kterého mají výhody okolní státy, jižní státy, ale Česká republika dosáhla jedněch z nejhorších podmínek, i Poláci a Slováci si vyjednali podmínky lepší. Jak jen to připomíná vstup do EU a nejméně vyjednaných výjimek pro Českou republiky v porovnání třeba jen se zeměmi V4. Naši politici a úředníci příliš ustupují zahraničnímu tlaku a nedovedou dostatečně sebevědomě hájit naše národní zájmy. Proto by měla nastat zásadní politická výměna za lidi kteří to dokážou.

Podobně nás EU nutí do stále dalšího zadlužování ve prospěch Ukrajiny. Tak je to alespoň prezentováno. Co z toho ale opravdu mají řadoví občané Ukrajiny, když miliony jich už utekly na západ či na východ, další se schovávají v bytech (muži), bojí se vyjít na ulici, aby je neodvlekli na frontu na jistou smrt, a těm, co tohle nezažívají, zase pravidelně kolabují dodávky elektrické energie. Jistě, Rusko na to má vliv, ale má na to vliv i ukrajinská vláda svojí neochotou diplomaticky jednat, dokud to ještě šlo. Nás, občany České republiky, tahle snaha válčit do posledního Ukrajince stojí mnoho peněz, zadlužení i dalších generací i obavy naší mladé generace, že je do toho také zatáhnou. Proto tu také máme už dva roky po sobě takhle strašné státní rozpočty, které dávno mohli být na cestě k vyrovnanému rozpočtu. Ty vysoké ceny energií z důvodu dodržování různých sankčních opatření, kdy zemní plyn i ropu nakonec odebíráme z podobných zdrojů, případně je cestou přeplatíme.

Problém s nepedagogickými pracovníky – kdo je bude platit a z čeho?

Vláda Petra Fialy se v klíčové oblasti školství snaží přenést finanční zodpovědnost ze státu na zřizovatele škol, tedy na obce a kraje. Zatímco povinnost financování platů nepedagogických pracovníků a školních pomůcek na ně od příštího školního roku již převedla, příslušné finanční prostředky dosud nikoli. A změnu zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), který by tento převod peněz umožnil, se pokusí na sílu prosadit tzv. poslaneckým přílepkem k novele školského zákona.

Takové zacházení se svěřenými finančními prostředky ze strany vlády Petra Fialy je nepřípustné a bylo by zkázou České republiky, kdyby měli vládnout i další čtyři roky od roku 2025. To by nás tak zvaně „přivedli na buben”.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

