Vích (SPD): Plýtvání v institucích EU na náš úkor bude pokračovat

Krásný příklad plýtvání na evropské úrovni je pravidelné přesouvání Evropského parlamentu. Místo toho, aby ty instituce EU, které spolu musí často spolupracovat, byly v jednom městě anebo aby byly stabilně každá v jiném státě (obvykle v jeho hlavním městě), dohodl se v EU podivný kompromis. Evropský parlament tak má dvě rovnocenná sídla, jedno v Bruselu a druhé ve Štrasburku. A mezi nimi se každý měsíc přesouvá s celou „parádou”. Tedy nestěhují se jen sami poslanci Evropského parlamentu, ale i jejich asistenti, další administrativa a potřebné technické vybavení. Ovšem obě budovy je třeba stále udržovat (vytápění, elektřina, ostraha, catering, údržba, telekomunikace a internetové připojení). Je to jako byste měli dva plnohodnotné domy a za oba platili. Celkem jsou to 2 miliardy EUR, tedy 51 miliard Kč ročně, které platí všechny členské státy dohromady.

Co je na EU také zajímavé je, že ačkoli po různých institucích (například finančních) chce pravidelné audity a zveřejňování výročních zpráv, sama se do takových akcí nehrne. Například si zkuste na internetu najít „Výroční zprávu Evropské komise (EK)“. Získáte dokument o vztazích EK s národními parlamenty, a to naposled z roku 2017. Další výroční zprávy EK jsou již pouze o jiných, jak něco dělají špatně, a měli by to dělat lépe. Např. Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU. Tak kde je ta EU tolik propagovaná transparentnost?

Nakonec po dlouhém hledání najdete nějaké relevantní údaje, a to mezi údaji o rozpočtu, kam se ale musíte složitě proklikat až k dokumentu Celkové výdaje. A dál už to budete zvládat, jen pokud máte nějaké zkušenosti např. s českým státním rozpočtem nebo se živíte jako účetní nebo daňový poradce. Např. celkové číslo rozpočtu celé EU je v doprovodném textu šalamounsky rozdělené na dvě části, cituji „Celkové výdaje na rok 2021 schválené rozpočtem činí 164 251 460 615 EUR v prostředcích na závazky a 166 060 468 256 EUR v prostředcích na platby...". Tedy celý rozpočet EU je dohromady pro rok 2021 roven částce 330 311 928 871 EUR, tedy cca 330,3 miliard EUR.

Od letoška je navíc rozpočet EU mnohem nepřehlednější, protože se začne míchat běžný rozpočet EU, do kterého přispívají členské státy pevným procentem z HDP, s půjčkou celé EU dohromady (Fond obnovy, Next Generation EU) a k tomu na příjmové stránce přibydou přímé daně EU. Výdaje tak budou ještě nepřehlednější. Kromě plateb zpět členským státům prostřednictvím Strukturálních fondů, se budou dál financovat orgány EU, včetně různých známých i méně známých agentur (kdo do loňska věděl o Evropské agentuře pro lékové přípravky, EMA?). Navíc se nenápadně z rozpočtu EU financují různé neziskové organizace. K tomu se letos připojí půjčky a granty (tj. nevratné platby) z Fondu obnovy, na který si všechny země EU půjčily společně (přesný mechanismus a jeho provedení je na Evropské komisi) a společně za ten dluh také ručí.

Mimochodem, Evropská unie schválila spolu s Fondem obnovy a Víceletým finančním rámcem na roky 2021 až 2027 nové evropské daně ve prospěch institucí EU. Členské státy je za ně vyberou a instituce EU si je využijí. Jednou z těch daní má být daň z nedostatečného třídění odpadu (tzv. plastová daň). Tedy obrazně řečeno úředník zkušebně "prolustruje" pár popelnic (ve skutečnosti spíš použije data od firem třídících odpady z běžného komunálního odpadu) a následně podle toho budou v daném státě vyměřené daně, kterou půjdou přímo do rozpočtu EU. Tedy to budou přímé daně. Nenavrhuje se však jen jedna přímá daň, ale EU už má nápady na čtyři různé přímé daně a také změny cel (např. z finančních transakcí, digitální poplatek, úprava uhlíkových cel, revize systému ETS). A tím její nápady jistě končit nebudou. EU se prostě za každou cenu a co nejrychleji snaží stát jednotným nadnárodním superstátem s nikým nevolenou vládou eurokomisařů v Bruselu. Osobně mě tato představa velmi děsí. Cestou, jak z toho ven, je přijetí funkčního zákona o referendu a umožnit tak našim občanům rozhodnout o „Czexitu“ formou plebiscitu. EU je prostě jiná, než jsme do ní v roce 2004 vstupovali a je potřeba to změnit. SPD to v programu dlouhodobě má.

